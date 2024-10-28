В окупованому Криму вночі лунали вибухи: росіяни заявили про загрозу балістики

У ніч проти 28 жовтня вибухи пролунали у Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах окупованого Криму. Також оголошувалась повітряна тривога у Севастополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що в районі Гвардійського вибухів було досить багато. Місцеві також повідомляють близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.

Крім того, за даними соцмереж, у Симферополі лунали вибухи в районі аеропорту. Але сказати чи це були "прильоти", чи наслідки роботи ППО російських загарбників наразі неможливо.

Підписник Telegram-каналу "Кримській вітер" повідомив, що у Червоногвардійському районі також було чути серію вибухів, до 8 штук

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, про загрозу балістики. Проте пізніше повідомив про відбій.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що дії РФ у Криму нагадують період радянської окупації країн Балтії.

