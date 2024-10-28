УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
3 492 8

В окупованому Криму вночі лунали вибухи: росіяни заявили про загрозу балістики

Окупований Крим. На дальньому плані видно супутникову антену

У ніч проти 28 жовтня вибухи  пролунали у Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах окупованого Криму. Також оголошувалась повітряна тривога у Севастополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Скрін

Зазначається, що в районі Гвардійського вибухів було досить багато. Місцеві також повідомляють близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання.

Крім того, за даними соцмереж, у Симферополі лунали вибухи в районі аеропорту. Але сказати чи  це були "прильоти", чи наслідки роботи ППО російських загарбників наразі неможливо.

Підписник Telegram-каналу "Кримській вітер" повідомив, що  у Червоногвардійському районі також було чути серію вибухів, до 8 штук

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, про загрозу балістики. Проте пізніше повідомив про відбій.

Скрін

Нагадаємо, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що дії РФ у Криму нагадують період радянської окупації країн Балтії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У таборі "Артек" в окупованому Криму помітили дітей із Німеччини. ФОТО

Автор: 

вибух (4621) Крим (14240)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже, тільки Ізраїль вміє наносити нищівні удари по ворогу((
показати весь коментар
28.10.2024 07:30 Відповісти
Зате вони не вміють пиляти нищівні відосіки.
показати весь коментар
28.10.2024 07:32 Відповісти
Вершина іранської ПВО декілька комплексів С 300. Атакували Ф 35.
показати весь коментар
28.10.2024 07:44 Відповісти
Трьома хвилями , летіло 150 літаків на відстань 1500км!
В країні усього 10 млн населення!

Гундос, де наші дрони, ракети, літаки?
Купимо на вавину тищщу?
показати весь коментар
28.10.2024 07:48 Відповісти
Це тому, що у Натаньяху лох, не їздив в Оман через Буковель, і в нього нема п'ять-шість ефективних менеджерів
показати весь коментар
28.10.2024 07:52 Відповісти
В Ізраїлі є шоу Савіка Шустера?
показати весь коментар
28.10.2024 08:03 Відповісти
Ну ось..зима на носі інфраструктура в Україні знищується...а нашим дронам нема законних цілей на Оркосранні путінському... Це щоб путніна не злити????????????????????А чому не зпустити рій БПЛА на брянську воронезьку мацковську область, по підстанціям та іншим енергогенеруючим обєктам????
показати весь коментар
28.10.2024 07:40 Відповісти
Вибачте, до сраки дверці. Де загиблі кацапи? А у нас трупи кожний день.
показати весь коментар
28.10.2024 08:02 Відповісти
 
 