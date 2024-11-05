Росіяни окупували Степанівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог окупував Степанівку, а також просунувся біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці", - йдеться в повідомленні.

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