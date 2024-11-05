Росіяни окупували Степанівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ у Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
"Ворог окупував Степанівку, а також просунувся біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Oleg K #589544
показати весь коментар05.11.2024 05:24 Відповісти Посилання
+16 Гліб _
показати весь коментар05.11.2024 05:57 Відповісти Посилання
+16 петро удеч #477971
показати весь коментар05.11.2024 06:09 Відповісти Посилання
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і не тільки .Та і Курщино зрозуміло що не втримаємо.
СЛАВА СИРКУ ТА ЙОГО КОМАНДІ СРАКОЛІЗІВ!
Питання в управлінський ланці, насамперед.