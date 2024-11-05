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Новини Війна
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Росіяни окупували Степанівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог окупував Степанівку, а також просунувся біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці", - йдеться в повідомленні.

Просування росіян в районі Курахового

Читайте: Армія РФ окупувала селище Ясна Поляна на Донеччині, - DeepState

Автор: 

окупація (6762) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+16
Москаль Сирський на пару з клоуном здають Донбас каzапам.
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05.11.2024 05:24 Відповісти
+16
Сирський і Zеля здають країну
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05.11.2024 05:57 Відповісти
+16
Все йде по плану, по графіку...оманському.
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05.11.2024 06:09 Відповісти
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05.11.2024 03:02 Відповісти
Оце так героїчно визволяєм свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими загарбниками українську землю? А може вже потрібно повертати В. Залужного? А то скоро точно втратимо весь Донбас,
і не тільки .Та і Курщино зрозуміло що не втримаємо.
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05.11.2024 04:27 Відповісти
Москаль Сирський на пару з клоуном здають Донбас каzапам.
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05.11.2024 05:24 Відповісти
Сирський і Zеля здають країну
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05.11.2024 05:57 Відповісти
Все йде по плану, по графіку...оманському.
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05.11.2024 06:09 Відповісти
Всьо ідьот по вовиним планам
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05.11.2024 06:38 Відповісти
СЛАВА ЗЕ ТА ЙОГО ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА СИРКУ ТА ЙОГО КОМАНДІ СРАКОЛІЗІВ!
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05.11.2024 06:48 Відповісти
То чи потрібна була та курська операція коли на Донбасі не був стабілізований фронт? в результаті втратили на Донбасі в рази більше чим за весь 2023 рік ,а перестановками і провалом мобілізації в армії створилили хаос, я вже не кажу що ніхто серйозно не займався створенням обороних споруд.
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05.11.2024 07:29 Відповісти
Провал мобілізації, при тому, що людей весь час гребуть? Ну якщо їх кидати в бій без належного навчання, злагодження, забезпечення, не берегти їх, не будувати належних укріплень, то, звісно, що так людей завжди буде не вистачати.
Питання в управлінський ланці, насамперед.
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05.11.2024 08:18 Відповісти
Не провал, а осознаний СРИВ мобілізації Верховним Головнокомандувачем та його завгоспом.
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05.11.2024 08:43 Відповісти
Питання з управлінською ланкою вирішено - замінили 77+ бойових комбригів на інших, їм же також хочеться "покерувати" людськими фішками. А те що вони нічого не вміють, то діло наживне. Людей же багато ще є.
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05.11.2024 09:39 Відповісти
Вітаємо виборців ЗЕ!!!...
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05.11.2024 07:47 Відповісти
Все згідно плана. Оманського плана
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05.11.2024 09:02 Відповісти
Самодур гундосий таки зміг створити катастрофу на всіх рівнях, і у ЗСУ в тому числі. Тепер вже навіть Залужний допоможе, як мертвому припарка. В державі почалися незворотні процеси, поки політики та лідери думок квакали "неначасі".
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05.11.2024 11:47 Відповісти
Сирок і ще просерають Україну! Терміново поверніть Залужного!!!!
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05.11.2024 11:49 Відповісти
А Залужний згоден повертатися? Вот в чем вопрос?? Здається в нього взаєморозуміння з зеленовладними нема!
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05.11.2024 12:33 Відповісти
Гундосый ***** лишний раз доказал что он работает на кремль. Что еще нужно для того что бы его со всем шапито отстранили от власти? Ждем когда уже этого некому будет делать? В первую очередь вы своим молчанием способствуете кремлю и его шестеркам на Банковой.
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05.11.2024 14:10 Відповісти
А як же курська волость... Заходимо через жопу... У цієї влади все через жопу!
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05.11.2024 14:41 Відповісти
 
 