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Новости Война
10 208 20

Россияне оккупировали Степановку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг оккупировал Степановку, а также продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке", - говорится в сообщении.

Просування росіян в районі Курахового

Также читайте: Армия РФ имеет продвижение вокруг Курахово. Силы обороны возобновили положение в Дружбе на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

оккупация (10209) Донецкая область (10111)


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Топ комментарии
+16
Москаль Сирський на пару з клоуном здають Донбас каzапам.
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05.11.2024 05:24 Ответить
+16
Сирський і Zеля здають країну
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05.11.2024 05:57 Ответить
+16
Все йде по плану, по графіку...оманському.
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05.11.2024 06:09 Ответить
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05.11.2024 03:02 Ответить
Оце так героїчно визволяєм свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими загарбниками українську землю? А може вже потрібно повертати В. Залужного? А то скоро точно втратимо весь Донбас,
і не тільки .Та і Курщино зрозуміло що не втримаємо.
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05.11.2024 04:27 Ответить
Москаль Сирський на пару з клоуном здають Донбас каzапам.
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05.11.2024 05:24 Ответить
Сирський і Zеля здають країну
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05.11.2024 05:57 Ответить
Все йде по плану, по графіку...оманському.
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05.11.2024 06:09 Ответить
Всьо ідьот по вовиним планам
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05.11.2024 06:38 Ответить
СЛАВА ЗЕ ТА ЙОГО ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА СИРКУ ТА ЙОГО КОМАНДІ СРАКОЛІЗІВ!
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05.11.2024 06:48 Ответить
То чи потрібна була та курська операція коли на Донбасі не був стабілізований фронт? в результаті втратили на Донбасі в рази більше чим за весь 2023 рік ,а перестановками і провалом мобілізації в армії створилили хаос, я вже не кажу що ніхто серйозно не займався створенням обороних споруд.
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05.11.2024 07:29 Ответить
Провал мобілізації, при тому, що людей весь час гребуть? Ну якщо їх кидати в бій без належного навчання, злагодження, забезпечення, не берегти їх, не будувати належних укріплень, то, звісно, що так людей завжди буде не вистачати.
Питання в управлінський ланці, насамперед.
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05.11.2024 08:18 Ответить
Не провал, а осознаний СРИВ мобілізації Верховним Головнокомандувачем та його завгоспом.
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05.11.2024 08:43 Ответить
Питання з управлінською ланкою вирішено - замінили 77+ бойових комбригів на інших, їм же також хочеться "покерувати" людськими фішками. А те що вони нічого не вміють, то діло наживне. Людей же багато ще є.
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05.11.2024 09:39 Ответить
Вітаємо виборців ЗЕ!!!...
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05.11.2024 07:47 Ответить
Все згідно плана. Оманського плана
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05.11.2024 09:02 Ответить
Самодур гундосий таки зміг створити катастрофу на всіх рівнях, і у ЗСУ в тому числі. Тепер вже навіть Залужний допоможе, як мертвому припарка. В державі почалися незворотні процеси, поки політики та лідери думок квакали "неначасі".
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05.11.2024 11:47 Ответить
Сирок і ще просерають Україну! Терміново поверніть Залужного!!!!
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05.11.2024 11:49 Ответить
А Залужний згоден повертатися? Вот в чем вопрос?? Здається в нього взаєморозуміння з зеленовладними нема!
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05.11.2024 12:33 Ответить
Гундосый ***** лишний раз доказал что он работает на кремль. Что еще нужно для того что бы его со всем шапито отстранили от власти? Ждем когда уже этого некому будет делать? В первую очередь вы своим молчанием способствуете кремлю и его шестеркам на Банковой.
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05.11.2024 14:10 Ответить
А як же курська волость... Заходимо через жопу... У цієї влади все через жопу!
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05.11.2024 14:41 Ответить
 
 