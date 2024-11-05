Россияне оккупировали Степановку на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Враг оккупировал Степановку, а также продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке", - говорится в сообщении.

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