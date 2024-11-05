Россияне оккупировали Степановку на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Враг оккупировал Степановку, а также продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке", - говорится в сообщении.
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+16 Oleg K #589544
показать весь комментарий05.11.2024 05:24 Ответить Ссылка
+16 Гліб _
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+16 петро удеч #477971
показать весь комментарий05.11.2024 06:09 Ответить Ссылка
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і не тільки .Та і Курщино зрозуміло що не втримаємо.
СЛАВА СИРКУ ТА ЙОГО КОМАНДІ СРАКОЛІЗІВ!
Питання в управлінський ланці, насамперед.