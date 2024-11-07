Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 704 300 осіб (+1400 за добу), 9224 танки, 20 194 артсистеми, 18 612 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 704 300 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 704300 (+1400) осіб,
- танків ‒ 9224 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18612 (+20) од,
- артилерійських систем – 20194 (+24) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 3596 (+8)
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Spiking the guns - давній спосіб боротьби з артилерією, який активно застосовують в ЗСУ
Точні удари безпілотників знищують російську артилерію
Україна стверджує, що https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/07/17/how-is-ukraine-destroying-so-much--russian-artillery/ знищила величезну кількість російської артилерії , іноді до 60 одиниць за один день, а поточна загальна кількість https://x.com/DefenceU/status/1854045530180985130 перевищує 20 000 . Ці цифри вдвічі перевищують кількість знищених ворожих танків, а самі цифри можуть видатися нереальними. Однак насправді все реально - численні відеодокази показують, як українські оператори, розробивши власний спосіб ефективного знищення російської артилерії за допомогою невеличких дронів, застосовують його на практиці. Це високотехнологічний варіант дуже давньої техніки, відомої як «spiking the guns/наколювання гармат».
Проблема виведення артилерії з ладу сягає далекого минулого. З перших днів появи пороху саму гармату було важко знищити. Вогонь зі стрілецької зброї змушував гармашів ховатися, але кулі не впливали на важкі бронзові чи залізні гармати. Влучити в них гарматним ядром було майже неможливо. Єдиним способом надійно запобігти невикористанню гармати було "наколоти" її, що вимагало від піхоти чи кавалерії фізичного захоплення батареї.
https://civilwartalk.com/threads/question-on-the-spiking-of-guns.75576/ "Наколювання гармати" полягало в тому, щоб забити залізний клин-шип у отвір для дотику запалювального гноту в основі ствола, а потім за допомогою молотка зігнути кінчик шипа, щоб його не можна було витягнути. Артилерійським розрахункам видавали спеціальні шипи, щоб виводити з ладу гармати, якщо поставала загроза їхнього захоплення супротивником. Якщо шипів не було, гармату можна було наколоти багнетом, який потім відламувався, щоб його неможливо було витягти. Після забивання клинів-шипів з гармат неможливо було стріляти, а ремонт був тривалим і важким процесом, пов'язаним із висвердлюванням шипа.
******* версія даного способу також вимагає "наколювачу" підійти ближче і вивести з ладу гармату, пошкодивши її ствол. Однак, тепер це робиться за допомогою дронів.
Найскладніші цілі
Ніхто не сумнівається, що Україна має технологію для виявлення російської артилерії за допомогою комбінації поставлених США контрбатарейних радіолокаційних систем, які можуть відслідковувати снаряди аж до самого їхнього джерела, повсюдного спостереження з камер безпілотників та з інших джерел.
Ніхто також не сумнівається, що в Україні є запас дронів FPV з достатньою дальністю 20 кілометріа і більше, щоб уразити будь-яку артилерію, коли її виявлять. Питання полягає в тому, чи може невеликий FPV-дрон із 1,5 - 2 кілограмовим запядом завдати реальної шкоди більшості типів гаубиць?
Самохідні артилерійську установки (САУ), як і танки, БМП чи бронетранспортери, є відносно легкими мішенями. Оскільки у них є багато запасів пального та ***********, тому будь-яке проникаюче попадання спричиняє вибух, який не просто виводить бронетехніку з ладу, але й повністю її знищує, розкидаючи її шматки по всьому ландшафту.
На початку війни більша частина російської артилерії була самохідною, але тепер більшу частину складають старомодні буксирувані гаубиці. Їх, як не дивно, знищити набагато важче. Немає палива для запалювання, ********** можуть бути поблизу, але недостатньо близько, щоб завдати шкоди в разі детонації. Члени екіпажу під відкритим небом можуть бути поранені або вбиті, але росія вважає їх витратним матеріалом, тоді як техніку важче замінити. Сама гаубиця - це, по суті, великий шмат металу, стійкий до більшості видів фізичного впливу. Гірше того, це відносно невелика ціль.
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-artillery-war-ukraine-challenges-and-innovations У звіті британського оборонного аналітичного центру RUSI зазначено кілька випадків, коли високоточні російські безпілотники-камікадзе Lancet не завдавали шкоди артилерії ЗСУ: «Один офіцер також сказав, що хоча він кілька разів бачив, як його гармату «знищили» в Інтернеті, вона залишилася живою та здоровою».
Натомість, є не один відеодоказ того, як дрони ЗСУ знищують артилерію ворога. за допомогою тактики spiking the guns.
https://www.forbes.com/
Надточний удар
Український 414-й ударний полк БПЛА морської піхоти, більш відомий як «Птахи Мадьяра» на честь свого харизматичного командира, є елітним підрозділом безпілотників, який був в авангарді розробки атак безпілотників. Їх відеокомпіляції показують знищення численних артилерійських знарядь, в одному випадку вибивши з ладу https://mil.in.ua/en/news/magyar-s-birds-destroy-22-howitzers-in-under-a-week/ 22 російські гаубиці за тиждень .
/ Відео: https://youtu.be/YGULzVpxIAE https://youtu.be/YGULzVpxIAE /
Техніка досить проста, але водночас складна на практиці. Оператор підводить FPV-дрон до гаубиці на швидкості ходьби та наближається збоку, націлюючись на ствол гармати (вважається, що гарматна обслуга перед цим була нейтралізована). Бойова частина кумулятивного заряду FPV здатна пробивати товсту броню танка, а тому без проблем пропалює невеликий отвір у стволі, роблячи гармату небоєздатною.
Звісно, що гармату можна відремонтувати, замінивши ствол, що є простою операцією… Але в росії критично не вистачає артилерійських стволів, які вимагають точної механічної обробки твердої сталі, і є лише один завод, здатний їх виробляти. Рашисти вже https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/01/12/russia-needs-fresh-artillery-barrels-bad-its-yanking-them-off-old-guns-by-the-thousand/ канібалізували тисячі старих артилерійських засобів зі сховищ , видаливши стволи, щоб замінити ті, які зношені через інтенсивне використання, оскільки ресурс ствола становить лише кілька тисяч пострілів.
Цікаво, що це не перший випадок, коли хтось використовує надточний удар безпілотника, щоб вивести з ладу артилерію. У 2017 році армія США ініціювала проект « https://www.newscientist.com/article/2118412-us-army-wants-to-fire-swarm-of-weaponised-drones-from-a-missile/ Касетного розумного ********** UAS для ракетного розгортання ». Це була ракета дальнього радіусу дії, яка запускала кілька дронів-квадрокоптерів над зоною ураження. Потім кожен дрон самостійно наводився на ціль, приземлявся на неї та детонував: «Потенційні цілі включали стволи танків і гармат великого калібру, бочки для зберігання пального, люки й дахи броньованої техніки і місця зберігання ***********».
Боєголовка Cluster UAS була б встановлена на GMLRS або ATACMS і могла б бути ефективним способом знищення цілих артилерійських батарей однією ракетою. Проте, проект, що https://legacy.www.sbir.gov/sbirsearch/detail/1946995 розроблявся до 2021 року, схоже ще не завершився.
******* версія такої технології знищення ворожої артилерії в Україні покладається на навички пілота, а не на автоматичне наведення. В принципі, це може змінитися. Україна вже https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/03/21/ukraine-rolls-out-target-seeking-terminator-drones/ має FPV з термінальним наведенням , а ствол гармати є відносно великою та легко ідентифікованою ціллю. Але наразі для того, щоб підбити гаубицю за допомогою невеликого дрона, потрібна майстерність елітних пілотів Birds of Magyar.
Хоча, є сподівання, що в найближчі місяці оператору може знадобитися лише завести зображення гаубиці в приціл і натиснути кнопку, щоб автопілот дрона виконав складний процес знищення ствола гармати.
Оскільки ЗСУ на даний час вже розгортають https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/05/30/ukraine-launches-queen-hornet-supersized-fpv-bomber-drone/ літаючі носії д ронів - так звані далекобійні «Укроланцети», щоб збільшити дальність своїх ударів, втрати російської артилерії, зокрема РЗСВ,, різко зростатимуть.Тому вже зараз є сенс почати замислюватись над тим наскільки живучою є традиційна артилерія в світі, коли її можна знищити простим дроном за 500 доларів."