Міноборони оголосило конкурс з обрання членів Громадської антикорупційної ради

Міністерство оборони України оголосило конкурс з обрання членів Громадської антикорупційної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Як зазначається, Антикорупційна рада працюватиме над виявленням корупційних ризиків та розробкою заходів для підвищення прозорості та довіри до діяльності міністерства.

Подати заявку можуть громадські об’єднання, зареєстровані понад 2 роки, які мають досвід у протидії корупції. Кожне ГО може висунути до 3 кандидатів.

Прийом документів триватиме з 7 по 17 листопада 2024 року, а після перевірки кандидатів відбудеться рейтингове онлайн-голосування. За його результатами, до Антикорупційної ради увійдуть 15 осіб, які працюватимуть над розробкою антикорупційних заходів та забезпеченням прозорості діяльності Міноборони.

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Дізнатися більше про умови конкурсу та подати заявку можна за цим посиланням.