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Новини Боротьба з корупцією
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Міноборони оголосило конкурс з обрання членів Громадської антикорупційної ради

Міноборони

Міністерство оборони України оголосило конкурс з обрання членів Громадської антикорупційної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Як зазначається, Антикорупційна рада працюватиме над виявленням корупційних ризиків та розробкою заходів для підвищення прозорості та довіри до діяльності міністерства.

Подати заявку можуть громадські об’єднання, зареєстровані понад 2 роки, які мають досвід у протидії корупції. Кожне ГО може висунути до 3 кандидатів.

Прийом документів триватиме з 7 по 17 листопада 2024 року, а після перевірки кандидатів відбудеться рейтингове онлайн-голосування. За його результатами, до Антикорупційної ради увійдуть 15 осіб, які працюватимуть над розробкою антикорупційних заходів та забезпеченням прозорості діяльності Міноборони.

Також читайте: Міноборони оголосило перші конкурси на керівників держпідприємств. Це два лісгоспи і "Цифрова армія"

Дізнатися більше про умови конкурсу та подати заявку можна за цим посиланням.

Автор: 

конкурс (1297) корупція (4725) Міноборони (7523)


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Топ коментарі
+7
зараз оберуть найбільших корупційних гнид в історії людства.
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07.11.2024 18:39 Відповісти
+5
Міністерство Оборони оголосило конкурс на антикорупційну раду, яка має виявляти корупцію у Міністерстві Оборони.
Хто не засміявся - у того бідааа....
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07.11.2024 18:57 Відповісти
+4
Для кого цей цирк?
А просто перестати красти не пробували?
Через місяць будуть створювати наглядову раду для контролю за громадською радою? А далі що?
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07.11.2024 18:46 Відповісти
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зараз оберуть найбільших корупційних гнид в історії людства.
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07.11.2024 18:39 Відповісти
Для кого цей цирк?
А просто перестати красти не пробували?
Через місяць будуть створювати наглядову раду для контролю за громадською радою? А далі що?
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07.11.2024 18:46 Відповісти
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07.11.2024 18:49 Відповісти
Вже стільки тих різних ''антикорупційників'' а корупція ''б'є фонтаном''. Капець..
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07.11.2024 18:56 Відповісти
Міністерство Оборони оголосило конкурс на антикорупційну раду, яка має виявляти корупцію у Міністерстві Оборони.
Хто не засміявся - у того бідааа....
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07.11.2024 18:57 Відповісти
все родственники резникова и яйца будут по 16,50
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07.11.2024 18:58 Відповісти
ПЕРШИЙ КАНДИДАТ!

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07.11.2024 19:00 Відповісти
Нехай хоч Крупу запросять. Прямісінько із зали суду. Бо якось невдобно виходить.
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07.11.2024 19:28 Відповісти
нажаль, у мене нема інвалідності та пенсії. то, я пролітаю.
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07.11.2024 19:10 Відповісти
Чергова локшина... Вже набридло...
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07.11.2024 19:10 Відповісти
Слухайте, ну це ***** не знаю як на нього рефлексувати вже. НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, БЕБ, ДБР...що я забув?
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07.11.2024 19:30 Відповісти
ЗЕ-ШАПІТО.....
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07.11.2024 19:33 Відповісти
Ще потрібно оголосити конкурс з обрання членів Громадської антикорупційної ради та нагляд за НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, БЕБ, ДБР....
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07.11.2024 20:14 Відповісти
Наберіть снайперів.
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07.11.2024 20:33 Відповісти
 
 