Минобороны объявило конкурс по избранию членов Общественного антикоррупционного совета

Министерство обороны Украины объявило конкурс по избранию членов Общественного антикоррупционного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Как отмечается, Антикоррупционный совет будет работать над выявлением коррупционных рисков и разработкой мер для повышения прозрачности и доверия к деятельности министерства.

Подать заявку могут общественные объединения, зарегистрированные более 2 лет, которые имеют опыт в противодействии коррупции. Каждое ОО может выдвинуть до 3 кандидатов.

Прием документов продлится с 7 по 17 ноября 2024 года, а после проверки кандидатов состоится рейтинговое онлайн-голосование. По его результатам, в Антикоррупционный совет войдут 15 человек, которые будут работать над разработкой антикоррупционных мероприятий и обеспечением прозрачности деятельности Минобороны.

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Узнать больше об условиях конкурса и подать заявку можно по этой ссылке.