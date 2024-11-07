Минобороны объявило конкурс по избранию членов Общественного антикоррупционного совета
Министерство обороны Украины объявило конкурс по избранию членов Общественного антикоррупционного совета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Как отмечается, Антикоррупционный совет будет работать над выявлением коррупционных рисков и разработкой мер для повышения прозрачности и доверия к деятельности министерства.
Подать заявку могут общественные объединения, зарегистрированные более 2 лет, которые имеют опыт в противодействии коррупции. Каждое ОО может выдвинуть до 3 кандидатов.
Прием документов продлится с 7 по 17 ноября 2024 года, а после проверки кандидатов состоится рейтинговое онлайн-голосование. По его результатам, в Антикоррупционный совет войдут 15 человек, которые будут работать над разработкой антикоррупционных мероприятий и обеспечением прозрачности деятельности Минобороны.
Узнать больше об условиях конкурса и подать заявку можно по этой ссылке.
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А просто перестати красти не пробували?
Через місяць будуть створювати наглядову раду для контролю за громадською радою? А далі що?
Хто не засміявся - у того бідааа....