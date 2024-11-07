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Новости Борьба с коррупцией
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Минобороны объявило конкурс по избранию членов Общественного антикоррупционного совета

Міноборони

Министерство обороны Украины объявило конкурс по избранию членов Общественного антикоррупционного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Как отмечается, Антикоррупционный совет будет работать над выявлением коррупционных рисков и разработкой мер для повышения прозрачности и доверия к деятельности министерства.

Подать заявку могут общественные объединения, зарегистрированные более 2 лет, которые имеют опыт в противодействии коррупции. Каждое ОО может выдвинуть до 3 кандидатов.

Прием документов продлится с 7 по 17 ноября 2024 года, а после проверки кандидатов состоится рейтинговое онлайн-голосование. По его результатам, в Антикоррупционный совет войдут 15 человек, которые будут работать над разработкой антикоррупционных мероприятий и обеспечением прозрачности деятельности Минобороны.

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Узнать больше об условиях конкурса и подать заявку можно по этой ссылке.

Автор: 

конкурс (1146) коррупция (8584) Минобороны (9453)


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Топ комментарии
+7
зараз оберуть найбільших корупційних гнид в історії людства.
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07.11.2024 18:39 Ответить
+5
Міністерство Оборони оголосило конкурс на антикорупційну раду, яка має виявляти корупцію у Міністерстві Оборони.
Хто не засміявся - у того бідааа....
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07.11.2024 18:57 Ответить
+4
Для кого цей цирк?
А просто перестати красти не пробували?
Через місяць будуть створювати наглядову раду для контролю за громадською радою? А далі що?
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07.11.2024 18:46 Ответить
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зараз оберуть найбільших корупційних гнид в історії людства.
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07.11.2024 18:39 Ответить
Для кого цей цирк?
А просто перестати красти не пробували?
Через місяць будуть створювати наглядову раду для контролю за громадською радою? А далі що?
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07.11.2024 18:46 Ответить
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07.11.2024 18:49 Ответить
Вже стільки тих різних ''антикорупційників'' а корупція ''б'є фонтаном''. Капець..
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07.11.2024 18:56 Ответить
Міністерство Оборони оголосило конкурс на антикорупційну раду, яка має виявляти корупцію у Міністерстві Оборони.
Хто не засміявся - у того бідааа....
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07.11.2024 18:57 Ответить
все родственники резникова и яйца будут по 16,50
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07.11.2024 18:58 Ответить
ПЕРШИЙ КАНДИДАТ!

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07.11.2024 19:00 Ответить
Нехай хоч Крупу запросять. Прямісінько із зали суду. Бо якось невдобно виходить.
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07.11.2024 19:28 Ответить
нажаль, у мене нема інвалідності та пенсії. то, я пролітаю.
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07.11.2024 19:10 Ответить
Чергова локшина... Вже набридло...
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07.11.2024 19:10 Ответить
Слухайте, ну це ***** не знаю як на нього рефлексувати вже. НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, БЕБ, ДБР...що я забув?
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07.11.2024 19:30 Ответить
ЗЕ-ШАПІТО.....
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07.11.2024 19:33 Ответить
Ще потрібно оголосити конкурс з обрання членів Громадської антикорупційної ради та нагляд за НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, БЕБ, ДБР....
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07.11.2024 20:14 Ответить
Наберіть снайперів.
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07.11.2024 20:33 Ответить
 
 