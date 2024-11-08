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У США суд призупинив справу Трампа про штурм Капітолія, - NBC

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

У США суд призупинив процес у справі новообраного президента США Дональда Трампа про штурм Капітолія у 2021 році. Спецпрокурор заявив, що необхідно оцінити обставини, що склались.

Про це пише NBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя, який розглядає справу про втручання Трампа у федеральні вибори у 2020 році, задовольнив клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо призупинення судового процесу на місяць для оцінки обставин, які склалися.

Спецпрокурор Джек Сміт зазначив, що "у звʼязку з результатами виборів" обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Він додав, що до 2 грудня цього року уряд подасть звіт про стан справ або "іншим чином повідомить суд про результати своїх обговорень".

NBC пише, що Міністерство юстиції США почало розглядати можливість припинення справи після того, як Трамп виграв вибори.

Зазначимо, що існує давня політика Міністерства юстиції США, згідно з якою діючий президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.

Нагадаємо, що 15 липня окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання ним секретних документів.

Читайте також: Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа у справі про штурм Капітолія

Автор: 

суд (11763) США (23632) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+25
Проти Трампа висунуто 91 позов. Це перший президент-злочинець в історії США. Тепер "самий чесний суд США" припинить всі справи проти нього. На свободі з чистою совістю. Посада позбавляє кримінальної відповідальності. От вам і прецедент. Тепер кожне кримінальне чмо може мріяти стати Президентом... Світ зїхав з глузду...
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08.11.2024 23:47 Відповісти
+23
Тобто, Трамп міг гвалтувати, вбивати, красти пижикові шапки і у разі обрання йому нічого не було б.

Клас!!! Ялинковичу зараз дуже прикро стало.
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08.11.2024 23:37 Відповісти
+18
Демократия номер один сдулась!!!!
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08.11.2024 23:39 Відповісти
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Данальт нє вінавати!!! Ето фсьо байдєн
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08.11.2024 23:36 Відповісти
подивіться з іншого боку -

тепер Капітолій "можно брать", а заодно і Білий дім !

англо-саксонське право побудовано на прецедентах, как-то так
😂👍
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09.11.2024 00:47 Відповісти
Обама 4м0 !
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08.11.2024 23:37 Відповісти
Тобто, Трамп міг гвалтувати, вбивати, красти пижикові шапки і у разі обрання йому нічого не було б.

Клас!!! Ялинковичу зараз дуже прикро стало.
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08.11.2024 23:37 Відповісти
тобто це справа американського народу і правосуддя. вони самі розберуться без твоїх коментарів. а от питання про ялинковича - це головне питання для українців, які привели до влади двічі судимого і відсидівшого зека. якось аморально виглядає читати мораль закордонним політикам, коли у себе самі приводимо до влади колишніх зеків..
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09.11.2024 00:27 Відповісти
про ялинковича - це головне питання для українців

Так я ж і не кажу, що пмтання Трампа наше.

Ми обрали двічі не судимого і це наше питання.
Вони обрали чувака з купою карних справами і це їх питання.

От тільки від Ялинковича не залежала доля США.
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09.11.2024 00:39 Відповісти
люди є люди

вони несамовито хотять "маю право на помилку"

.
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09.11.2024 00:49 Відповісти
У російській рулетці нема такої можливості.
Особливо, коли дебіли грають з автоматичним пістолетом.

Вибори 2019 були саме таким випадком і результат був абсолютно передбачуваним.

У американців шанси вище, бо державні інституції більш стійкі і є противаги.
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09.11.2024 02:22 Відповісти
Вчора дивився на Ютюбі когось, пояснювали. Є різниця між ситуацією 2016 р. і зараз.
Тоді у виконавчих органах було багато прибічників демократів і їх не чіпали. Вони часто, буквально, саботували рішення Преза Трампа.
Тепер респи підготували кадровий резерв 17 тис. осіб. Плюс респи у конгрессі. І понесеться ...
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09.11.2024 12:38 Відповісти
звісно, це їх питання. у них навіть в Конституції записано, що вони можуть не тільки із справами кримінальними обрати собі президента, а навіть вже засудженого і який сидить у тюрмі. У них таке в Конституції прописано... так, від ялинквоича справді не залежала доля США. а от від Трампа дуже сильно буде залежати доля України. тому накидувати зараз тут на нього - це зробити плювок в обличчя американському народу, який його обрав. не гоже так робити.
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09.11.2024 00:50 Відповісти
Тобто те що в США вибрали покидька і злочинця в президенти і що проти нього суд призупиняє справу це нормально?
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09.11.2024 09:56 Відповісти
та не нам про це судити і давати якісь оцінки. це вирішуємо не ми, а американський народ. американський народ вирішив. і український народ вирішив, коли до влади привів зека. тепер український народ харкає кров'ю. ось про що ти маєш думати в першу чергу, а не про американаську політику. Зі сторони виглядає так, що наша українська дипломатія повинна вміти успішно співпрацювати із тою американською владою, яку обрав американський народ. якщо ти цього не розумієш, то це значить, що ти не дуже розумна людина.
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09.11.2024 19:40 Відповісти
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08.11.2024 23:39 Відповісти
Демократия номер один сдулась!!!!
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08.11.2024 23:39 Відповісти
просто вона схоже перетворюється на дєрьмократію...
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08.11.2024 23:43 Відповісти
дь'Єрмакократію

.
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09.11.2024 00:50 Відповісти
А що так раніше не можна було - тільки після виборів???
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08.11.2024 23:40 Відповісти
Проти Трампа висунуто 91 позов. Це перший президент-злочинець в історії США. Тепер "самий чесний суд США" припинить всі справи проти нього. На свободі з чистою совістю. Посада позбавляє кримінальної відповідальності. От вам і прецедент. Тепер кожне кримінальне чмо може мріяти стати Президентом... Світ зїхав з глузду...
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08.11.2024 23:47 Відповісти
Виходить що Трамп по своєму "обнулілся" як і *****...
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08.11.2024 23:53 Відповісти
ну да, обнулився по-американськи

.
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09.11.2024 00:51 Відповісти
Так, а всього було більше ста, разом з уже "закритими " справами.
От ми онлайн наблюдаємо, як лбгт-демократична пагтія зливає владу ворогу і покидьку а мага-реднекі стали аналогом "73%" Мудрого Наріду .
Не моє діло вчити США ( ПША) , але вони загралися.
І ще: двопартійна система де-факто стала безальтернативною ! [ Тобто протирічить духу Демократії і свободи Вибору] - ти можеш вибрати тільки А або Бе : якщо партії роблять дичину, то все що можеш вибрати - дичина А , дичина Б або "внєпалітікі я" на вибори не піти((
Там лбгт і повєсточка, а там мага і маразм і жулік-трампон...
Догралися до деградації
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08.11.2024 23:57 Відповісти
Те що українці обирають кримінальників та блазнів це нормально для країн третього світу. Ну от не доросли до демократії! Але те що таке відбулося в США мене особисто реально напружує. Трамп це якась, якщо по нашому, суміш кримінальника януковича з шоуменом зєлєнскім. Що з цього вийде час покаже...
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09.11.2024 00:15 Відповісти
Америка зхрестила урку та клоуна раніше України

.
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09.11.2024 00:53 Відповісти
А тобі відомо, що в США є 45 партій, не рахуючі регіональні, які висувають своїх кандидатів у президенти? А ще є купа самовисуванців.
Тому можеш вибирати не тільки А або Бе, абетки не вистачає на всіх кандитатів. Тобі просто не відомо про інших кандидатів.
У Трампа зараз 301 виборщик із колегії виборщиків.
У Гарріс 226.
А всього колегія виборщиків налічує 539 членів.
То за кого будуть голосувати 12 виборщиків? За інших кандитатів за яких проголосували американці на виборах 5 листопада 2024 року.
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09.11.2024 01:46 Відповісти
Ті лгбт і були тим самим мудрим народом.Ви бачили самі тих представників? То ж якісь несповна розумі.Он вже є багато відео,як вони кричать і навіть дехто головою об двері бився.
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09.11.2024 07:03 Відповісти
Ну в США трохи не так це працює як у нас. Призупинити та закрити це різні речі. І з цього кепкувати нам українцям просто цинічно із нашим "печерним" судівством! Єдиний посаджений високопсадовець це один Лазаренко і саме трагікомічно, що це зробила судівська система США! Так що нам краще не коментувати те чого в нас ніколи небуло і не відомо чи взагалі буде колись!
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09.11.2024 00:25 Відповісти
Коментувати я маю право. Жодна особа яка знаходиться під слідством або в процесі судового розгляду висунутих проти неї обвинувачень не може балотуватися в Президенти доки з неї не будуть зняті всі обвинувачення. Це вимога навіть здорового глузду.
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09.11.2024 00:39 Відповісти
Конституція США дозволяє балотуватися!
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09.11.2024 01:11 Відповісти
Думаю що в Конституції США не передбачено що така особа взагалі може балотуватися. Батькам-засновникам таке неподобство навіть в страшному сні не могло привидітись...
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09.11.2024 01:15 Відповісти
Мало того. У 2016 р. кандидат Трамп навіть декларацію не показав. Хоч традиція така є.
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09.11.2024 12:42 Відповісти
😅😅🤣🤣🤣🤣😅
Понтовики, куколди ******!!!
Що, невже допустите що зікінчиться демократія на Американщіні?? 😠
Фу, дурнота куколдна.. 🤮
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08.11.2024 23:49 Відповісти
Не думаю, що 4 роки було мало, щоб засунути цю тварину в тюрягу. Тим більш, що прекрасно знали, що буде балотуватись. Або можна було б якусь поправку до закону прийняти, щоб не реєструвати кандидатом людину, яка має відкриті судові справи. А тепер жеріть, щоб і очі повилазили. Дебіли всього світу невиліковні.
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08.11.2024 23:56 Відповісти
Там у Конгресі своя "дивна" ситуація.
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09.11.2024 12:43 Відповісти
Он станет президентом только 20 января. Может быть, возможно. А до этой даты его впринципе пропесочить может кто угодно
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09.11.2024 00:17 Відповісти
Як прийде до влади то усіх нелояльних внутрішніх ворогів у силових структурах треба звільнити і замінити американськими патріотами.
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09.11.2024 00:26 Відповісти
А как же демократия? Ах, да, ею уже давно жопу вытерли даже в США. Да здравствует еще одна страна с диктатором
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09.11.2024 00:34 Відповісти
А до чого тут демократія - держслужбовці не обрані а назначені і їх можна звільнять.
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09.11.2024 00:39 Відповісти
Раскажи ето гомосекам или женщинам которые в суд подают на работодателей за дискриминацию их по половому или других признаках
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09.11.2024 09:31 Відповісти
Еще США что то нам будет расказывать про коррупцию
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09.11.2024 00:32 Відповісти
дуже переймаюсь долею того чувака з рогами. Сподіваюсь його звільнять зразу після інавгурації, і виплатять пару мільйонів компенсації.
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09.11.2024 00:34 Відповісти
Він вже десь мав з тюрми вийти,.
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09.11.2024 07:13 Відповісти
Йому дали три роки і 5 місяців ув'язнення.
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09.11.2024 07:15 Відповісти
тоді у нього є всі шанси отримати хоч якусь посаду у БД. Ну, хоч начальником клінінгової служби.
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09.11.2024 13:43 Відповісти
Це повний піс тєц! Країна тотальної свободи, демократії і прозорого правосуддя проголошує про обставини які має підозрюваний у разі набування ним статусу президента. Акі агнєц автоматично стає тіп, якого підозрюють у скоєні десятків злочинів.
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09.11.2024 00:47 Відповісти
справа в тому що президент може своїм указом помилувати будь-кого - навіть себе
тому переслідування в суді -виглядає безперспективним
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09.11.2024 09:10 Відповісти
це вже Жапамерика !!!

.
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09.11.2024 00:55 Відповісти
A change of plans. What we had thought was a crime turned out to be a heroic act of national salvation. The perpetrators are to be considered heroes effective immediately. Those who tried to stop them are now traitors and enemy agents, and they should be dealt with accordingly.
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09.11.2024 01:06 Відповісти
Джеку Сміту вже місяці тому було судом вказано, що призначений він був незаконно і тому немає юрисдикції, а також на те що його позов проти Трампа складений неграмотно, через що Сміту довелос позов переписувати. Джек Сміт у січні піде на те звалище де його підібрали дл замовної справи, бо новий генпрокурор справу закриє а Сміта звільнить.
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09.11.2024 01:23 Відповісти
Это как с порохом у которого чуть меньше обвинений, не смогли довести обвинения до посадки за четыре года, значит такие обвинения были. По Трампу правда очень ангажированные судьи вынесли приговор по паре дел с ооочень мутной доказательной базой,, но есть механизм аппеляции и он там ещё действует, вот Трамп и не сидит.
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09.11.2024 03:59 Відповісти
СУД, терміново поверніть шапки януковичу
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09.11.2024 05:05 Відповісти
По вашому форумчани,Америкє кирдик? Ну скажіть,бо у вас як видно підгорає.Але чомусь непідлгорало,коли там був недієздатний Байден.Всі ті справи,то по воді вилами писано.Хтось там щось сказав і тд.Трампа обрали американці і обрали більшість в сенат і палату представників.Ви не більше знаєте за американців.Ви подивіться що в нас відбувається.
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09.11.2024 07:08 Відповісти
Америке не кердык
Демократии может быть кердык
В истории куча примеров тому, как все плохо заканчивается
Когда лидером становится авторитарный человек
Который способен демократию переломить через колено
А когда такого человека поддерживает больше половины населения!!!!!!!
То даже АМЕРИКЕ может быть кердык
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09.11.2024 11:24 Відповісти
Одну громадянську війну вони якось прежили.
Ну відійде пару штатів до Мексики. Аляска до РФ Флорида потоне після повені.
Не дай Бох, звичайно.
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09.11.2024 12:47 Відповісти
Ні.Кердик демократії пропагувала демократична партія.
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15.11.2024 23:39 Відповісти
Ось і відповідь, чому Трамп так хотів стати президентом
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09.11.2024 08:00 Відповісти
угу - або в білий дім, або в буцигарню
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09.11.2024 09:14 Відповісти
Нова реальність по американські-накосячив на термін іди в президенти -все спишуть.
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09.11.2024 09:12 Відповісти
Конечно, ********** все таки без п'яти хвилин.
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09.11.2024 12:27 Відповісти
Пишуть що 2 справі таки в судах штатів. По одній вже в цьому місяці буде рішення.
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09.11.2024 12:49 Відповісти
 
 