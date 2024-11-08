У США суд призупинив справу Трампа про штурм Капітолія, - NBC

У США суд призупинив процес у справі новообраного президента США Дональда Трампа про штурм Капітолія у 2021 році. Спецпрокурор заявив, що необхідно оцінити обставини, що склались.

Про це пише NBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суддя, який розглядає справу про втручання Трампа у федеральні вибори у 2020 році, задовольнив клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо призупинення судового процесу на місяць для оцінки обставин, які склалися.

Спецпрокурор Джек Сміт зазначив, що "у звʼязку з результатами виборів" обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Він додав, що до 2 грудня цього року уряд подасть звіт про стан справ або "іншим чином повідомить суд про результати своїх обговорень".

NBC пише, що Міністерство юстиції США почало розглядати можливість припинення справи після того, як Трамп виграв вибори.

Зазначимо, що існує давня політика Міністерства юстиції США, згідно з якою діючий президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.

Нагадаємо, що 15 липня окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання ним секретних документів.

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