У США суд призупинив справу Трампа про штурм Капітолія, - NBC
У США суд призупинив процес у справі новообраного президента США Дональда Трампа про штурм Капітолія у 2021 році. Спецпрокурор заявив, що необхідно оцінити обставини, що склались.
Про це пише NBC, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що суддя, який розглядає справу про втручання Трампа у федеральні вибори у 2020 році, задовольнив клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо призупинення судового процесу на місяць для оцінки обставин, які склалися.
Спецпрокурор Джек Сміт зазначив, що "у звʼязку з результатами виборів" обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".
Він додав, що до 2 грудня цього року уряд подасть звіт про стан справ або "іншим чином повідомить суд про результати своїх обговорень".
NBC пише, що Міністерство юстиції США почало розглядати можливість припинення справи після того, як Трамп виграв вибори.
Зазначимо, що існує давня політика Міністерства юстиції США, згідно з якою діючий президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді.
Нагадаємо, що 15 липня окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання ним секретних документів.
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тепер Капітолій "можно брать", а заодно і Білий дім !
англо-саксонське право побудовано на прецедентах, как-то так
😂👍
Клас!!! Ялинковичу зараз дуже прикро стало.
Так я ж і не кажу, що пмтання Трампа наше.
Ми обрали двічі не судимого і це наше питання.
Вони обрали чувака з купою карних справами і це їх питання.
От тільки від Ялинковича не залежала доля США.
вони несамовито хотять "маю право на помилку"
.
Особливо, коли дебіли грають з автоматичним пістолетом.
Вибори 2019 були саме таким випадком і результат був абсолютно передбачуваним.
У американців шанси вище, бо державні інституції більш стійкі і є противаги.
Тоді у виконавчих органах було багато прибічників демократів і їх не чіпали. Вони часто, буквально, саботували рішення Преза Трампа.
Тепер респи підготували кадровий резерв 17 тис. осіб. Плюс респи у конгрессі. І понесеться ...
.
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От ми онлайн наблюдаємо, як лбгт-демократична пагтія зливає владу ворогу і покидьку а мага-реднекі стали аналогом "73%" Мудрого Наріду .
Не моє діло вчити США ( ПША) , але вони загралися.
І ще: двопартійна система де-факто стала безальтернативною ! [ Тобто протирічить духу Демократії і свободи Вибору] - ти можеш вибрати тільки А або Бе : якщо партії роблять дичину, то все що можеш вибрати - дичина А , дичина Б або "внєпалітікі я" на вибори не піти((
Там лбгт і повєсточка, а там мага і маразм і жулік-трампон...
Догралися до деградації
.
Тому можеш вибирати не тільки А або Бе, абетки не вистачає на всіх кандитатів. Тобі просто не відомо про інших кандидатів.
У Трампа зараз 301 виборщик із колегії виборщиків.
У Гарріс 226.
А всього колегія виборщиків налічує 539 членів.
То за кого будуть голосувати 12 виборщиків? За інших кандитатів за яких проголосували американці на виборах 5 листопада 2024 року.
Понтовики, куколди ******!!!
Що, невже допустите що зікінчиться демократія на Американщіні?? 😠
Фу, дурнота куколдна.. 🤮
тому переслідування в суді -виглядає безперспективним
.
Демократии может быть кердык
В истории куча примеров тому, как все плохо заканчивается
Когда лидером становится авторитарный человек
Который способен демократию переломить через колено
А когда такого человека поддерживает больше половины населения!!!!!!!
То даже АМЕРИКЕ может быть кердык
Ну відійде пару штатів до Мексики. Аляска до РФ Флорида потоне після повені.
Не дай Бох, звичайно.