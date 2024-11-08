В США суд приостановил дело Трампа о штурме Капитолия, - NBC

В США суд приостановил процесс по делу новоизбранного президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году. Спецпрокурор заявил, что необходимо оценить сложившиеся обстоятельства.

Об этом пишет NBC, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья, который рассматривает дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы в 2020 году, удовлетворил ходатайство специального прокурора Джека Смита о приостановлении судебного процесса на месяц для оценки сложившихся обстоятельств.

Спецпрокурор Джек Смит отметил, что "в связи с результатами выборов" обвинение "уважительно просит суд отменить оставшиеся сроки в графике досудебного разбирательства, чтобы предоставить правительству время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".

Он добавил, что до 2 декабря этого года правительство подаст отчет о состоянии дел или "иным образом сообщит суду о результатах своих обсуждений".

NBC пишет, что Министерство юстиции США начало рассматривать возможность прекращения дела после того, как Трамп выиграл выборы.

Отметим, что существует давняя политика Министерства юстиции США, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности во время пребывания в должности.

Напомним, что 15 июля окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.

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