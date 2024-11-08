В США суд приостановил дело Трампа о штурме Капитолия, - NBC
В США суд приостановил процесс по делу новоизбранного президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году. Спецпрокурор заявил, что необходимо оценить сложившиеся обстоятельства.
Об этом пишет NBC, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что судья, который рассматривает дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы в 2020 году, удовлетворил ходатайство специального прокурора Джека Смита о приостановлении судебного процесса на месяц для оценки сложившихся обстоятельств.
Спецпрокурор Джек Смит отметил, что "в связи с результатами выборов" обвинение "уважительно просит суд отменить оставшиеся сроки в графике досудебного разбирательства, чтобы предоставить правительству время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".
Он добавил, что до 2 декабря этого года правительство подаст отчет о состоянии дел или "иным образом сообщит суду о результатах своих обсуждений".
NBC пишет, что Министерство юстиции США начало рассматривать возможность прекращения дела после того, как Трамп выиграл выборы.
Отметим, что существует давняя политика Министерства юстиции США, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности во время пребывания в должности.
Напомним, что 15 июля окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения им секретных документов.
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тепер Капітолій "можно брать", а заодно і Білий дім !
англо-саксонське право побудовано на прецедентах, как-то так
😂👍
Клас!!! Ялинковичу зараз дуже прикро стало.
Так я ж і не кажу, що пмтання Трампа наше.
Ми обрали двічі не судимого і це наше питання.
Вони обрали чувака з купою карних справами і це їх питання.
От тільки від Ялинковича не залежала доля США.
вони несамовито хотять "маю право на помилку"
.
Особливо, коли дебіли грають з автоматичним пістолетом.
Вибори 2019 були саме таким випадком і результат був абсолютно передбачуваним.
У американців шанси вище, бо державні інституції більш стійкі і є противаги.
Тоді у виконавчих органах було багато прибічників демократів і їх не чіпали. Вони часто, буквально, саботували рішення Преза Трампа.
Тепер респи підготували кадровий резерв 17 тис. осіб. Плюс респи у конгрессі. І понесеться ...
.
.
От ми онлайн наблюдаємо, як лбгт-демократична пагтія зливає владу ворогу і покидьку а мага-реднекі стали аналогом "73%" Мудрого Наріду .
Не моє діло вчити США ( ПША) , але вони загралися.
І ще: двопартійна система де-факто стала безальтернативною ! [ Тобто протирічить духу Демократії і свободи Вибору] - ти можеш вибрати тільки А або Бе : якщо партії роблять дичину, то все що можеш вибрати - дичина А , дичина Б або "внєпалітікі я" на вибори не піти((
Там лбгт і повєсточка, а там мага і маразм і жулік-трампон...
Догралися до деградації
.
Тому можеш вибирати не тільки А або Бе, абетки не вистачає на всіх кандитатів. Тобі просто не відомо про інших кандидатів.
У Трампа зараз 301 виборщик із колегії виборщиків.
У Гарріс 226.
А всього колегія виборщиків налічує 539 членів.
То за кого будуть голосувати 12 виборщиків? За інших кандитатів за яких проголосували американці на виборах 5 листопада 2024 року.
Понтовики, куколди ******!!!
Що, невже допустите що зікінчиться демократія на Американщіні?? 😠
Фу, дурнота куколдна.. 🤮
тому переслідування в суді -виглядає безперспективним
.
Демократии может быть кердык
В истории куча примеров тому, как все плохо заканчивается
Когда лидером становится авторитарный человек
Который способен демократию переломить через колено
А когда такого человека поддерживает больше половины населения!!!!!!!
То даже АМЕРИКЕ может быть кердык
Ну відійде пару штатів до Мексики. Аляска до РФ Флорида потоне після повені.
Не дай Бох, звичайно.