На фронті відбулося 153 боєзіткнення, найбільше ворог тисне на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби суботи, 9 листопада, станом на 22:00 на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного (одна ракета), 56 авіаційних ударів (77 КАБ) та 675 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3900 обстрілів позицій наших військ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська.

За сьогодні загарбники втратили на даному напрямку 65 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину, артилерійську систему, 20 БпЛА, вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; значно пошкодили три артсистеми, сім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки та Лозового. На цей час тривають п’ять боєзіткнень.

Бойові дії на Донбасі

Ворожу атаку на даний час відбивають українські воїни поблизу Греківки на Лиманському напрямку. Чотирнадцять штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.

На Сіверському напрямку підрозділи ЗСУ відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували у районі Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Григорівки. Досі триває три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні воїни ЗСУ ліквідували на цьому напрямку 180 та поранили 210 окупантів. Знищено три танки, десять бойових броньованих машин, 19 одиниць автомобільної техніки та чотири міномети. Також дев’ять одиниць автомобільної техніки та одну артилерійську систему.

Також гаряче на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають досі.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито п’ять атак ворожих підрозділів в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

Бойові дії на Курщині

На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи чотири атаки ворогів; загалом за сьогодні противник здійснив 18 спроб атакувати наші підрозділи.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

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