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Новости Война
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На фронте произошло 153 боестолкновения, больше всего враг давит на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

Генштаб про ситуацію на фронті

С начала суток субботы, 9 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 153 боевых столкновения. Горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

С начала суток произошло 153 боевых столкновения, противник нанес один ракетный (одна ракета), 56 авиационных ударов (77 КАБ) и 675 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

За сегодня захватчики потеряли на данном направлении 65 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, 20 БпЛА, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники; значительно повредили три артсистемы, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

Боевые действия на Донбассе

Вражескую атаку в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки на Лиманском направлении. Четырнадцать штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении подразделения ВСУ отбили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Григорьевки. До сих пор продолжается три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня воины ВСУ ликвидировали на этом направлении 180 и ранили 210 оккупантов. Уничтожено три танка, десять боевых бронированных машин, 19 единиц автомобильной техники и четыре миномета. Также девять единиц автомобильной техники и одну артиллерийскую систему.

Также горячо на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении украинскими воинами отражено пять атак вражеских подразделений в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Боевые действия на Курщине

На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая четыре атаки врагов; всего за сегодня противник совершил 18 попыток атаковать наши подразделения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

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Генштаб ВС (6177) ВСУ (6536)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.11.2024 00:03 Ответить
@ "Покровський напрямок.
На північ від Селідового противник продовжує атаки вздовж ряду лісосмуг у напрямку та вздовж шосе M-04 (E50).
У центральній частині Сонцівки російські війська зайняли кілька будинків на схід від перехрестя вулиць Центральна та Прокоф'єва.

Запорізький напрямок.
ЗСУ вибили противника з позицій північніше н.п. Копані, де кілька днів раніше ворог попав під удар дроноводів ЗСУ."
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10.11.2024 01:02 Ответить
 
 