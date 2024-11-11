Екіпажі двох БМП-2 прорвалися через окуповане село та евакуювали 35 українських воїнів, які відбивали атаки у повному оточенні. ВIДЕО
Дві українські БМП-2 прорвалися через окуповане село на допомогу 35 бійцям, які вели бій з окупантами у повному оточенні та евакуювали їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної операції опублікований у соцмережах.
"Eвакуація 35 солдатів Сил оборони України зі складу ТГр "Медоїд" 169 НЦ, які не залишили позиції і відбивалися від атак противника, перебуваючи в повному оточенні. За спиною у наших бійців повністю окуповане ворогом село, через яке проскочили дві наші БМП-2 і вивезли тих, хто не покинув позицій, бо знали, що за ними прийдуть їхні брати", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+37 Ig Shu
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Чому вони опинились в оточенні?
Бо командування тупориле та нехтувало своїми підлеглими.
Якби було нормальне командування то солдати не опинились би в оточенні.
Ось така дурня, Малятка! Чи кругообіг багна в природі.
- Чому ми бідні?
- бо дурні!
- Чому ми дурні?
- бо бідні!
(С)
Ось і завдання - це зачароване коло розірвати.
....складно, важко, але...