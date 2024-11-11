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Новини Війна
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Екіпажі двох БМП-2 прорвалися через окуповане село та евакуювали 35 українських воїнів, які відбивали атаки у повному оточенні. ВIДЕО

Дві українські БМП-2 прорвалися через окуповане село на допомогу 35 бійцям, які вели бій з окупантами у повному оточенні та евакуювали їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної операції опублікований у соцмережах.

"Eвакуація 35 солдатів Сил оборони України зі складу ТГр "Медоїд" 169 НЦ, які не залишили позиції і відбивалися від атак противника, перебуваючи в повному оточенні. За спиною у наших бійців повністю окуповане ворогом село, через яке проскочили дві наші БМП-2 і вивезли тих, хто не покинув позицій, бо знали, що за ними прийдуть їхні брати", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація двох поранених українських воїнів із поля бою: "Один тяжкий! Там нога розірвана". ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2304) БМП (407) бій (153)


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Топ коментарі
+37
Якби було нормальне командування... Щоб було нормальне командування, потрібно нормальний уряд з президентом, а щоб був нормальний уряд з президентом, потрібний нормальний виборець із глуздом, а щоб був нормальний виборець із глуздом, потрібна нормальна країна із сталим розвитком, а не століттями винищеними, кращими синами та доньками із заміщенням на кацапів і скацаплених...
Ось така дурня, Малятка! Чи кругообіг багна в природі.
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11.11.2024 12:36
+32
Слава ЗСУ !
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11.11.2024 11:53
+29
Героїзм солдат на фронті це непрофісіоналізм командування.
Чому вони опинились в оточенні?
Бо командування тупориле та нехтувало своїми підлеглими.
Якби було нормальне командування то солдати не опинились би в оточенні.
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11.11.2024 12:20
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Слава ЗСУ !
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11.11.2024 11:53 Відповісти
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! Героям Слава! Низький уклiн вам Героi! ❤️ Бережи вас Боже, Героi!🙏🙏🙏
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11.11.2024 16:23 Відповісти
💪👍🤞
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11.11.2024 12:02 Відповісти
Оце профі справжні ! Щось неймовірне !! Дякуємо вам !
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11.11.2024 12:06 Відповісти
Героїзм солдат на фронті це непрофісіоналізм командування.
Чому вони опинились в оточенні?
Бо командування тупориле та нехтувало своїми підлеглими.
Якби було нормальне командування то солдати не опинились би в оточенні.
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11.11.2024 12:20 Відповісти
Якби було нормальне командування... Щоб було нормальне командування, потрібно нормальний уряд з президентом, а щоб був нормальний уряд з президентом, потрібний нормальний виборець із глуздом, а щоб був нормальний виборець із глуздом, потрібна нормальна країна із сталим розвитком, а не століттями винищеними, кращими синами та доньками із заміщенням на кацапів і скацаплених...
Ось така дурня, Малятка! Чи кругообіг багна в природі.
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11.11.2024 12:36 Відповісти
+++ і ще один +
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11.11.2024 13:28 Відповісти
Згоден що командування в країні мяко кажучі ніяке, і це стосується всієї влади не тільки Мясирського вони там всі такі , але не згоден що в Україні згідно з вашим висловленням виборець не нормальний і без глузду , якій не гірше іншого народу навпаки в нас нарід розумний і мужній на відміну від влади, тому що у кожного своя відповідальність у народу відповідальність прийти на вибори і вибрати владу для розвитку і управління країною, а у влади обовязок розвивати і управляти країною згідно закону і Конституції, а от чому вони цього не робили на протязі 30 років це питання, звісно риторичне.
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11.11.2024 18:30 Відповісти
Моя мамО казали:
- Чому ми бідні?
- бо дурні!
- Чому ми дурні?
- бо бідні!
(С)
Ось і завдання - це зачароване коло розірвати.
....складно, важко, але...
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11.11.2024 23:04 Відповісти
но такого не будет,
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12.11.2024 14:26 Відповісти
Та да ! На війні не буває оточень.
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11.11.2024 13:06 Відповісти
Бажано щоб наші Воїни поскоріше повернулися додому
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11.11.2024 17:50 Відповісти
Сирок в своєму стилі- злив Дебальцево так само- вивів залогу з с.Логвіново і туди зайшли москалі і перекрили трасу в тил. Наказу на відхід теж не було. Власне Дебальцево ЗЕлєнскава
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11.11.2024 19:42 Відповісти
ЗНАЧИТЬ ТРЕБА БІЛЬШЕ БМП !)
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11.11.2024 23:51 Відповісти
а сколько таким не повезло, благодаря тупорылому сырскому, который только шлет всех в пехоту. сколько убитых, расстреляних, и попали плен при сырскому.
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12.11.2024 14:24 Відповісти
 
 