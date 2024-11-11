Екіпажі двох БМП-2 прорвалися через окуповане село та евакуювали 35 українських воїнів, які відбивали атаки у повному оточенні. ВIДЕО

Дві українські БМП-2 прорвалися через окуповане село на допомогу 35 бійцям, які вели бій з окупантами у повному оточенні та евакуювали їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної операції опублікований у соцмережах.

"Eвакуація 35 солдатів Сил оборони України зі складу ТГр "Медоїд" 169 НЦ, які не залишили позиції і відбивалися від атак противника, перебуваючи в повному оточенні. За спиною у наших бійців повністю окуповане ворогом село, через яке проскочили дві наші БМП-2 і вивезли тих, хто не покинув позицій, бо знали, що за ними прийдуть їхні брати", - йдеться у коментарі до відео.

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