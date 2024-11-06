Евакуація двох поранених українських воїнів із поля бою: "Один тяжкий! Там нога розірвана". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами евакуації двох поранених українських воїнів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як бійців транспортують з місця поранення до евакуаційного автомобіля.

"Під час виїзду з бойових позицій воїни штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" рятують і передають на евак поранених побратимів з 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг". Покровський напрямок, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео.

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