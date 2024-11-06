Евакуація двох поранених українських воїнів із поля бою: "Один тяжкий! Там нога розірвана". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами евакуації двох поранених українських воїнів на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як бійців транспортують з місця поранення до евакуаційного автомобіля.
"Під час виїзду з бойових позицій воїни штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" рятують і передають на евак поранених побратимів з 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг". Покровський напрямок, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+14 Pavlo Bubenko
показати весь коментар06.11.2024 09:32 Відповісти Посилання
+11 Ден Ко #479821
показати весь коментар06.11.2024 09:25 Відповісти Посилання
+5 shokolad
показати весь коментар06.11.2024 11:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/access/nabor-dlya-vnutrikostnogo-dostupa-nio-vzroslyy
https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/tourniquets/uzlovoy-turniket-sam-junctional-tourniquet?gclid=CjwKCAiAxKy5BhBbEiwAYiW--1****************************************-D0iQlBNwF1hoCFWMQAvD_BwE