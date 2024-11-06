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Евакуація двох поранених українських воїнів із поля бою: "Один тяжкий! Там нога розірвана". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами евакуації двох поранених українських воїнів на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як бійців транспортують з місця поранення до евакуаційного автомобіля.

"Під час виїзду з бойових позицій воїни штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" рятують і передають на евак поранених побратимів з 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг". Покровський напрямок, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Миколаївські морпіхи у боях на Курському напрямку врятували групу побратимів. ВIДЕО

Автор: 

поранення (2824) евакуація (2357) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+14
Одужуйте, рідненькі Ви наші! Лише на Вас - уся надія України!!!
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06.11.2024 09:32 Відповісти
+11
Швидкого одужання пораненими
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06.11.2024 09:25 Відповісти
+5
Боже, захисти Українських Захисників від поранень та загибелі! Дякую, Хлопці!
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06.11.2024 11:45 Відповісти
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Швидкого одужання пораненими
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06.11.2024 09:25 Відповісти
Ну, мабуть наш роздовбаний Хамві все-таки краще ніж квадрацикл…
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06.11.2024 09:27 Відповісти
Одужуйте, рідненькі Ви наші! Лише на Вас - уся надія України!!!
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06.11.2024 09:32 Відповісти
Боже, захисти Українських Захисників від поранень та загибелі! Дякую, Хлопці!
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06.11.2024 11:45 Відповісти
Бажаю швидкого одужання хлопцям та справедливого отримання виплат
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06.11.2024 11:49 Відповісти
В жодній країні ,немає військових медиків , з таким досвідом , справжні профі з тактичної медицини . Уявіть , в автівці , на ходу, на швидкості , по бездоріжжю , в ночі зробити катетеризацію стегнової вени , або артерії , і підключити крапельницю . Я медик , знаю як це важко , а особливо при кровотечі , ні вен, ні артерій , робиш все по знанням анатомії . Медикам РЕСПЕКТ , пораненим -одужання !
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06.11.2024 15:34 Відповісти
Дякую вам, хлопці! Доземний уклін за вашу надзвичайно тяжку роботу! Хай Бог береже вас і зцілює, а ми допомагатимемо чим можемо...
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06.11.2024 15:36 Відповісти
Для всіх хто небайдужий , може купити таку річ , і передати медикам будь якої бригади Є така річ , дорого, але ми купляємо Набір для внутрішньокісткового доступу NIO Ця річ ставиться в кістку і підключається крапельниця .Це рятує від ампутації кінцівок !!
https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/access/nabor-dlya-vnutrikostnogo-dostupa-nio-vzroslyy
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06.11.2024 15:43 Відповісти
Турнікет який рятує в дуже важких випадках, коли на кінцівку неможливо накласти звичайний турнікет . Дорого, але життя наших хлопців безцінне . Вузловий турнікет SAM

https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/tourniquets/uzlovoy-turniket-sam-junctional-tourniquet?gclid=CjwKCAiAxKy5BhBbEiwAYiW--1****************************************-D0iQlBNwF1hoCFWMQAvD_BwE

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06.11.2024 15:59 Відповісти
----Це хто там наших хлопців каліче ? Чи то рашо- строковики . чи то вже ***-він-біни . кореянці ---розійшлися??? Останнім часом. щось. наші ЗМІ--соромляться звідти надавати повну інформацію ?
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11.11.2024 14:09 Відповісти
 
 