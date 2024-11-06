Эвакуация двух раненых украинских воинов с поля боя: "Один тяжелый! Там нога разорвана". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами эвакуации двух раненых украинских воинов на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как бойцов транспортируют с места ранения к эвакуационному автомобилю.
"Во время выезда с боевых позиций воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" спасают и передают на эвак раненых побратимов из 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг". Покровское направление, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.
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+14 Pavlo Bubenko
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+11 Ден Ко #479821
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+5 shokolad
показать весь комментарий06.11.2024 11:45 Ответить Ссылка
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