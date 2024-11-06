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Новости Видео Война
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Эвакуация двух раненых украинских воинов с поля боя: "Один тяжелый! Там нога разорвана". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами эвакуации двух раненых украинских воинов на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как бойцов транспортируют с места ранения к эвакуационному автомобилю.

"Во время выезда с боевых позиций воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" спасают и передают на эвак раненых побратимов из 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг". Покровское направление, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Николаевские морпехи в боях на Курском направлении спасли группу побратимов. ВИДЕО

Автор: 

ранение (3405) эвакуация (2119) Национальная гвардия (2179)


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Топ комментарии
+14
Одужуйте, рідненькі Ви наші! Лише на Вас - уся надія України!!!
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06.11.2024 09:32 Ответить
+11
Швидкого одужання пораненими
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06.11.2024 09:25 Ответить
+5
Боже, захисти Українських Захисників від поранень та загибелі! Дякую, Хлопці!
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06.11.2024 11:45 Ответить
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Швидкого одужання пораненими
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06.11.2024 09:25 Ответить
Ну, мабуть наш роздовбаний Хамві все-таки краще ніж квадрацикл…
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06.11.2024 09:27 Ответить
Одужуйте, рідненькі Ви наші! Лише на Вас - уся надія України!!!
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06.11.2024 09:32 Ответить
Боже, захисти Українських Захисників від поранень та загибелі! Дякую, Хлопці!
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06.11.2024 11:45 Ответить
Бажаю швидкого одужання хлопцям та справедливого отримання виплат
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06.11.2024 11:49 Ответить
В жодній країні ,немає військових медиків , з таким досвідом , справжні профі з тактичної медицини . Уявіть , в автівці , на ходу, на швидкості , по бездоріжжю , в ночі зробити катетеризацію стегнової вени , або артерії , і підключити крапельницю . Я медик , знаю як це важко , а особливо при кровотечі , ні вен, ні артерій , робиш все по знанням анатомії . Медикам РЕСПЕКТ , пораненим -одужання !
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06.11.2024 15:34 Ответить
Дякую вам, хлопці! Доземний уклін за вашу надзвичайно тяжку роботу! Хай Бог береже вас і зцілює, а ми допомагатимемо чим можемо...
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06.11.2024 15:36 Ответить
Для всіх хто небайдужий , може купити таку річ , і передати медикам будь якої бригади Є така річ , дорого, але ми купляємо Набір для внутрішньокісткового доступу NIO Ця річ ставиться в кістку і підключається крапельниця .Це рятує від ампутації кінцівок !!
https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/access/nabor-dlya-vnutrikostnogo-dostupa-nio-vzroslyy
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06.11.2024 15:43 Ответить
Турнікет який рятує в дуже важких випадках, коли на кінцівку неможливо накласти звичайний турнікет . Дорого, але життя наших хлопців безцінне . Вузловий турнікет SAM

https://paramedic.ua/ua/sredstva-dlya-okazaniya-pervoy-pomoshchi/tourniquets/uzlovoy-turniket-sam-junctional-tourniquet?gclid=CjwKCAiAxKy5BhBbEiwAYiW--1****************************************-D0iQlBNwF1hoCFWMQAvD_BwE

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06.11.2024 15:59 Ответить
----Це хто там наших хлопців каліче ? Чи то рашо- строковики . чи то вже ***-він-біни . кореянці ---розійшлися??? Останнім часом. щось. наші ЗМІ--соромляться звідти надавати повну інформацію ?
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11.11.2024 14:09 Ответить
 
 