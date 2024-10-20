Николаевские морпехи в боях на Курском направлении спасли группу побратимов. ВИДЕО

9 морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но их окружили десятки оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы решили заставить врага заплатить немалую цену и вызвали всю артиллерию, которая была рядом, прямо на свою позицию, чтобы ударить по врагу и не сдаваться в плен. В ход пошло все: и кассетные боеприпасы, и фугасные, и воздушные разрывы.

"В штабе все были расстроены гибелью храбрых морпехов, ведь их здание получило прямое попадание и загорелось. Но как же мы обрадовались и удивились, когда вечером после боя увидели одного парня, а потом еще 8 других. Все были живы. Когда они отходили из этого района, то по дороге подобрали других раненых бойцов. Настоящие герои!!!", - прокомментировали видео.

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