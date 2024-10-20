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Новости Видео Война
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Николаевские морпехи в боях на Курском направлении спасли группу побратимов. ВИДЕО

9 морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но их окружили десятки оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы решили заставить врага заплатить немалую цену и вызвали всю артиллерию, которая была рядом, прямо на свою позицию, чтобы ударить по врагу и не сдаваться в плен. В ход пошло все: и кассетные боеприпасы, и фугасные, и воздушные разрывы.

"В штабе все были расстроены гибелью храбрых морпехов, ведь их здание получило прямое попадание и загорелось. Но как же мы обрадовались и удивились, когда вечером после боя увидели одного парня, а потом еще 8 других. Все были живы. Когда они отходили из этого района, то по дороге подобрали других раненых бойцов. Настоящие герои!!!", - прокомментировали видео.

Также смотрите: Силы обороны отбили вражеский штурм и уничтожили 2 танка и 4 БМП. ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2102) 36 отдельная бригада морской пехоты (207) Курск (1145)


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Топ комментарии
+35
Хлопці , Ви Героі і надія України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 17:10 Ответить
+20
Хай Всевишній Всемогутній Справедливий Благий Господь Бог береже кожного Героя і Героїню СОУ, які щодня кров'ю і життям захищають Святу Україну!

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
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20.10.2024 18:13 Ответить
+19
Люблю наші ЗСУ !!!❤️💙💛
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20.10.2024 17:56 Ответить
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Хлопці , Ви Героі і надія України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 17:10 Ответить
Люблю наші ЗСУ !!!❤️💙💛
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20.10.2024 17:56 Ответить
Хай Всевишній Всемогутній Справедливий Благий Господь Бог береже кожного Героя і Героїню СОУ, які щодня кров'ю і життям захищають Святу Україну!

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
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20.10.2024 18:13 Ответить
Героїзм одних це, як правило, наслідок прой@бу інших...
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20.10.2024 18:17 Ответить
Молодці морпіхи!!! Героям Слава!!! Слава ЗСУ!!!
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20.10.2024 18:24 Ответить
Героям СЛАВА!!!
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20.10.2024 18:26 Ответить
Реєстрація: 12.10.2024

1. Чий Крим?
2. путін хто?
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20.10.2024 18:54 Ответить
Кстати действенная тактика. Когда заканчиваются боеприпасы или оказываешься в окружении, баррикадируешься поглубже в блиндаже и вызываешь огонь на себя. А потом вылазишь собирать оружие у дохлых орков
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20.10.2024 19:26 Ответить
СЛАВА Героям!
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20.10.2024 20:04 Ответить
Слава ЗСУ!
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21.10.2024 18:00 Ответить
 
 