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Силы обороны отразили вражеский штурм и уничтожили 2 танка и 4 БМП. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады совместно с побратимами из 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха отбили вражеский бронетанковый штурм.

В результате слаженных действий, врагу был дан отпор, а 2 танка и 4 БМП вместе с российской пехотой были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Около 15 ликвидированных российских штурмовиков валяются на поле боя. ВИДЕО 18+

Автор: 

штурм (534) уничтожение (7245) 53 отдельная механизированная бригада (121) 45 артиллерийская бригада (54) 63 ОМБр (106)


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І нє узнаєт дарагая кАкОй в танкИста бьІл канЕц
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20.10.2024 16:53 Ответить
Стародавні як хуьло танки але з прикрасами
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20.10.2024 17:40 Ответить
 
 