Силы обороны отразили вражеский штурм и уничтожили 2 танка и 4 БМП. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады совместно с побратимами из 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха отбили вражеский бронетанковый штурм.

В результате слаженных действий, врагу был дан отпор, а 2 танка и 4 БМП вместе с российской пехотой были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

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