Силы обороны отразили вражеский штурм и уничтожили 2 танка и 4 БМП. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады совместно с побратимами из 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха отбили вражеский бронетанковый штурм.
В результате слаженных действий, врагу был дан отпор, а 2 танка и 4 БМП вместе с российской пехотой были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий20.10.2024 16:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mod Dom
показать весь комментарий20.10.2024 17:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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