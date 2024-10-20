УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 547 2

Сили оборони відбили ворожий штурм та знищили 2 танки і 4 БМП. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади спільно з побратимами із 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського та 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха відбили ворожий бронетанковий штурм.

В результаті злагоджених дій, ворогу була дана відсіч, а 2 танки і 4 БМП разом з російською піхотою були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Близько 15 ліквідованих російських штурмовиків валяються на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

штурм (245) знищення (7551) 53 окрема механізована бригада (122) 45 артилерійська бригада (54) 63 ОМБр (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І нє узнаєт дарагая кАкОй в танкИста бьІл канЕц
показати весь коментар
20.10.2024 16:53 Відповісти
Стародавні як хуьло танки але з прикрасами
показати весь коментар
20.10.2024 17:40 Відповісти
 
 