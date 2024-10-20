Сили оборони відбили ворожий штурм та знищили 2 танки і 4 БМП. ВIДЕО
Бійці 63-ої окремої механізованої бригади спільно з побратимами із 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського та 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха відбили ворожий бронетанковий штурм.
В результаті злагоджених дій, ворогу була дана відсіч, а 2 танки і 4 БМП разом з російською піхотою були ліквідовані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар20.10.2024 16:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Mod Dom
показати весь коментар20.10.2024 17:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль