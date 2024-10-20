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Миколаївські морпіхи у боях на Курському напрямку врятували групу побратимів. ВIДЕО

9 морських піхотинців з 36-ої окремої бригади морської піхоти зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, але їх оточили десятки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші бійці вирішили змусити ворога заплатити чималу ціну і викликали всю артилерію, що була поряд, прямо на свою позицію, щоби вдарити по ворогу та не здаватись у полон. У хід пішло все: і касетні боєприпаси, і фугасні, і повітряні розриви.

"У штабі всі були засмучені загибеллю хоробрих морпіхів, адже їхня будівля отримала пряме влучання та загорілася. Але як же ми зраділи й здивувалися, коли увечері після бою побачили одного хлопця, а потім ще 8 інших. Всі були живі. Коли вони відходили з цього району, то по дорозі підібрали інших поранених бійців. Справжні герої!!!", - прокоментували відео.

Також дивіться: Сили оборони відбили ворожий штурм та знищили 2 танки і 4 БМП. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2342) 36 окрема бригада морської піхоти (206) Курськ (1157)


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Топ коментарі
+35
Хлопці , Ви Героі і надія України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 17:10 Відповісти
+20
Хай Всевишній Всемогутній Справедливий Благий Господь Бог береже кожного Героя і Героїню СОУ, які щодня кров'ю і життям захищають Святу Україну!

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
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20.10.2024 18:13 Відповісти
+19
Люблю наші ЗСУ !!!❤️💙💛
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20.10.2024 17:56 Відповісти
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Хлопці , Ви Героі і надія України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 17:10 Відповісти
Люблю наші ЗСУ !!!❤️💙💛
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20.10.2024 17:56 Відповісти
Хай Всевишній Всемогутній Справедливий Благий Господь Бог береже кожного Героя і Героїню СОУ, які щодня кров'ю і життям захищають Святу Україну!

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
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20.10.2024 18:13 Відповісти
Героїзм одних це, як правило, наслідок прой@бу інших...
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20.10.2024 18:17 Відповісти
Молодці морпіхи!!! Героям Слава!!! Слава ЗСУ!!!
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20.10.2024 18:24 Відповісти
Героям СЛАВА!!!
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20.10.2024 18:26 Відповісти
Реєстрація: 12.10.2024

1. Чий Крим?
2. путін хто?
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20.10.2024 18:54 Відповісти
Кстати действенная тактика. Когда заканчиваются боеприпасы или оказываешься в окружении, баррикадируешься поглубже в блиндаже и вызываешь огонь на себя. А потом вылазишь собирать оружие у дохлых орков
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20.10.2024 19:26 Відповісти
СЛАВА Героям!
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20.10.2024 20:04 Відповісти
Слава ЗСУ!
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21.10.2024 18:00 Відповісти
 
 