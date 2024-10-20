Миколаївські морпіхи у боях на Курському напрямку врятували групу побратимів. ВIДЕО

9 морських піхотинців з 36-ої окремої бригади морської піхоти зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, але їх оточили десятки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші бійці вирішили змусити ворога заплатити чималу ціну і викликали всю артилерію, що була поряд, прямо на свою позицію, щоби вдарити по ворогу та не здаватись у полон. У хід пішло все: і касетні боєприпаси, і фугасні, і повітряні розриви.

"У штабі всі були засмучені загибеллю хоробрих морпіхів, адже їхня будівля отримала пряме влучання та загорілася. Але як же ми зраділи й здивувалися, коли увечері після бою побачили одного хлопця, а потім ще 8 інших. Всі були живі. Коли вони відходили з цього району, то по дорозі підібрали інших поранених бійців. Справжні герої!!!", - прокоментували відео.

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