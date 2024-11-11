Ректора КПІ Мельниченка звинувачують у плагіаті дисертації з російських джерел про "патріотичне виховання". ДОКУМЕНТ
Ректор Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" використав матеріали російських авторів, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.
Результат аналізу
Згідно з аналізом виявленого плагіату, який опублікований на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях", чимало фрагментів тексту дисертації Мельниченка запозичені з інших джерел, зокрема – праць російських авторів, які описують релігійні феномени та патріотичне виховання.
В аналізі йдеться, що запозичені уривки не завжди містять належні посилання, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.
Експерти виявили плагіат з книги В. Н. Никитина та В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", звідки Мельниченко позичив низку описів релігійної патології.
Замінені поняття у дисертації
Також виявили значні схожості з російською статтею про патріотичне виховання, написаною російськими авторами. Однак у Мельниченка нібито замінені основні поняття.
"Мельниченко замінює "патриота России" на "патріота держави", "Россию" – на "власну державу", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования России" на "реформування сучасної України", - йдеться в аналізі.
Видання "УП. Життя" звернулося за коментарем до Анатолія Мельниченка та очікує на його відповідь.
Що відомо про Анатолія Мельниченка?
Нагадаємо, Анатолій Мельниченко впродовж 2015-2021 років був членом комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності.
У період 2016-2019 років він входив до складу науково-методичної підкомісії "Академічна доброчесність" Міністерства освіти і науки України, відповідальної за розробку критеріїв доброчесності у науковій спільноті.
У червні 2024 року Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського обрав Анатолія Мельниченка новим ректором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
============================================================
Ну звичйно що так. А навіщо нам, ну що державі Україна ті технарі з їх фізикою, хімією, сопроматом, тощо? Нам болтологи, юристи, еконоиісти, бухгалтеристи, балєоісти... А хай вам грець
Ой дебіл блн..
============================================================
Просто уявіть собі, що цю назву так званої дисертаціїї читає зі сцени Жванецький. Аж плакати хочеться...
Я не обсуждал здесь человека, а обсуждал претензии к его диссертации по философии 2006 года.
Так что г@вно в своей голове оставьте при себе, т.к оно никому кроме Вас неинтересно.
Я не защищаю этого мужика. У меня как раз к его научной деятельности огромные вопросы. Статей у него мало, статьи не цитируемые и т.д.
.....звертайтеся, підкажу як це можна зробити.
Цей,так би мовити філософ. навряд чи знає чому дорівнює довжина кола. Про закон Ома, я мовчу...