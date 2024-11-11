Ректора КПІ Мельниченка звинувачують у плагіаті дисертації з російських джерел про "патріотичне виховання". ДОКУМЕНТ

Ректор Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" використав матеріали російських авторів, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

Результат аналізу

Згідно з аналізом виявленого плагіату, який опублікований на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях", чимало фрагментів тексту дисертації Мельниченка запозичені з інших джерел, зокрема – праць російських авторів, які описують релігійні феномени та патріотичне виховання.

В аналізі йдеться, що запозичені уривки не завжди містять належні посилання, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.

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Експерти виявили плагіат з книги В. Н. Никитина та В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", звідки Мельниченко позичив низку описів релігійної патології.

Замінені поняття у дисертації

Також виявили значні схожості з російською статтею про патріотичне виховання, написаною російськими авторами. Однак у Мельниченка нібито замінені основні поняття.

"Мельниченко замінює "патриота России" на "патріота держави", "Россию" – на "власну державу", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования России" на "реформування сучасної України", - йдеться в аналізі.

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Видання "УП. Життя" звернулося за коментарем до Анатолія Мельниченка та очікує на його відповідь.

Що відомо про Анатолія Мельниченка?

Нагадаємо, Анатолій Мельниченко впродовж 2015-2021 років був членом комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності.

У період 2016-2019 років він входив до складу науково-методичної підкомісії "Академічна доброчесність" Міністерства освіти і науки України, відповідальної за розробку критеріїв доброчесності у науковій спільноті.

У червні 2024 року Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського обрав Анатолія Мельниченка новим ректором.

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