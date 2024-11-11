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Ректора КПІ Мельниченка звинувачують у плагіаті дисертації з російських джерел про "патріотичне виховання". ДОКУМЕНТ

Ректора КПІ Анатолія Мельниченка звинувачують в академічному плагіаті

Ректор Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" використав матеріали російських авторів, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

Результат аналізу

Згідно з аналізом виявленого плагіату, який опублікований на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях", чимало фрагментів тексту дисертації Мельниченка запозичені з інших джерел, зокрема – праць російських авторів, які описують релігійні феномени та патріотичне виховання.

В аналізі йдеться, що запозичені уривки не завжди містять належні посилання, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацагентство з якості вищої освіти підтвердило наявність плагіату в дисертації ексміністра освіти Шкарлета

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті

Експерти виявили плагіат з книги В. Н. Никитина та В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", звідки Мельниченко позичив низку описів релігійної патології.

Замінені поняття у дисертації

Також виявили значні схожості з російською статтею про патріотичне виховання, написаною російськими авторами. Однак у Мельниченка нібито замінені основні поняття.

"Мельниченко замінює "патриота России" на "патріота держави", "Россию" – на "власну державу", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования России" на "реформування сучасної України", - йдеться в аналізі.

Читайте також: Нацагентство з якості вищої освіти взялося за плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета 

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті

Видання "УП. Життя" звернулося за коментарем до Анатолія Мельниченка та очікує на його відповідь.

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті

Що відомо про Анатолія Мельниченка?

Нагадаємо, Анатолій Мельниченко впродовж 2015-2021 років був членом комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності.

У період 2016-2019 років він входив до складу науково-методичної підкомісії "Академічна доброчесність" Міністерства освіти і науки України, відповідальної за розробку критеріїв доброчесності у науковій спільноті.

У червні 2024 року Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського обрав Анатолія Мельниченка новим ректором. 

Також читайте: Нацагентство з якості освіти просить Міносвіти позбавити проректора КНУБА Аксельрода докторського ступеня через виявлений плагіат

Автор: 

КПІ (29) плагіат (69)


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Топ коментарі
+14
Вся проблема в тому, що це не він писав, а йому так написали дисертацію, за бабки, на шару...
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11.11.2024 15:37
+8
Це капець..в КПІ..офуєнна бібліотека..повний доступ..навіть в 90х проблем небуло. Я там тупо жила...для курсачей та дипломів - ксерокс необхідного матеріалу і вказати джерела і своїми словами викласти..навіть скановані схеми нормас вставлялись..тільки посилання став..диплом без хабарів отримала..

Ой дебіл блн..
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11.11.2024 15:56
+6
Добре що наказ педагогам майструвати шапочки з фольги не встиг сплагіатити.
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11.11.2024 15:52
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То проблема в плагіаті чи в плагіаті з російських джерел? Бо це так як "геть від колоніальної спадщини" - російську мову нафіг, але вплітаємо купу польських слів. Багато чого з законів Третього Рейху увійшло в законодавство ФРН - сюрприз сюрприз.
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11.11.2024 15:27 Відповісти
Може, він чесно послався на ті джерела?
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11.11.2024 15:30 Відповісти
у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках ********* соціуму"
============================================================
Ну звичйно що так. А навіщо нам, ну що державі Україна ті технарі з їх фізикою, хімією, сопроматом, тощо? Нам болтологи, юристи, еконоиісти, бухгалтеристи, балєоісти... А хай вам грець
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11.11.2024 15:33 Відповісти
Добре хоч не цирульника вибрали.
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11.11.2024 18:16 Відповісти
Вся проблема в тому, що це не він писав, а йому так написали дисертацію, за бабки, на шару...
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11.11.2024 15:37 Відповісти
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11.11.2024 15:49 Відповісти
Добре що наказ педагогам майструвати шапочки з фольги не встиг сплагіатити.
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11.11.2024 15:52 Відповісти
Це капець..в КПІ..офуєнна бібліотека..повний доступ..навіть в 90х проблем небуло. Я там тупо жила...для курсачей та дипломів - ксерокс необхідного матеріалу і вказати джерела і своїми словами викласти..навіть скановані схеми нормас вставлялись..тільки посилання став..диплом без хабарів отримала..

Ой дебіл блн..
показати весь коментар
11.11.2024 15:56 Відповісти
у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках ********* соціуму"
============================================================
Просто уявіть собі, що цю назву так званої дисертаціїї читає зі сцени Жванецький. Аж плакати хочеться...
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11.11.2024 16:05 Відповісти
Итого, мужик написал диссертацию по философии в 2006 году. Источники взял российские, что не запрещено было в то время, а напротив приветствовалось, как зарубежный источник. Из более чем 117 страниц диссера нашлось - менее 7 страниц схожего текста, или около 5%. Любой, кто занимался научной деятельностью, знает, что перелопатив уйму литературы, в том числе чужие статьи, профильные книги и т.д. некоторые выражения начинаю казаться наиболее уместными и своими словами передать так же ёмко уже не получается, но эти выражения не являются научным смыслом чужой работы, а лишь переходом между результатами научных изысканий.
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11.11.2024 16:07 Відповісти
кацап, судя по "интеллектуальности коммуникации" - это вы. Возможно просто олигофрен. Но тогда это уже не ваша вина.
Я не обсуждал здесь человека, а обсуждал претензии к его диссертации по философии 2006 года.
Так что г@вно в своей голове оставьте при себе, т.к оно никому кроме Вас неинтересно.
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11.11.2024 17:47 Відповісти
Запозичення не заборонені. Але.. В дисертації чи статтях чи і т.д. мають бути сЦилки на першоджерела.
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11.11.2024 23:08 Відповісти
Да, но мы же не видим оригинала, возможно они там есть, возможно нет.
Я не защищаю этого мужика. У меня как раз к его научной деятельности огромные вопросы. Статей у него мало, статьи не цитируемые и т.д.
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12.11.2024 09:10 Відповісти
жодним чином не підтримую цього нового ректора і взагалі не розумію як ректором технічного вузу може бути філософ. але до подібних звинувачень треба підходити обережно. оскільки будь-яка наукова робота має містити цілий розділ з оглядом того, що було вже зроблено до вас іншими авторами по даній темі, тобто майже повністю складатися із запозичень.
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11.11.2024 16:47 Відповісти
Може, якщо є посилання на авторів цих запозичень. А тут перероблений текст, який видано за свій.
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11.11.2024 18:20 Відповісти
В освіті і науці треба обов'язково навести порядок, перевірити на доброчесність всіх науковців, очистити маємо освіту від псевдонаукивців !
.....звертайтеся, підкажу як це можна зробити.
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11.11.2024 18:12 Відповісти
Так. Використовуючи ******* засоби перевірки на плагіат навіть без ШІ це зробити не важко. Один наказ міністерства освіти і все. Але той міністр сам плагіатор
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11.11.2024 23:28 Відповісти
Якщо президентом став комік, то чому КПІ не може очолювати "фвлософ"?
Цей,так би мовити філософ. навряд чи знає чому дорівнює довжина кола. Про закон Ома, я мовчу...
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11.11.2024 19:00 Відповісти
Як зараз - але коли я там вчилась - то були гарні клумби, ялинки, бомбезний парк..перший центральгмй корпус офігенний..і повне гівно інші корпуси..навіть підвали, вода на голову..гнилі общаги..цікаво, що зараз..
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11.11.2024 20:18 Відповісти
 
 