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Ректора КПИ Мельниченко обвиняют в плагиате диссертации из российских источников о "патриотическом воспитании". ДОКУМЕНТ

Ректора КПІ Анатолія Мельниченка звинувачують в академічному плагіаті

Ректор Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко в своей диссертации на тему "Преобразованные формы в воспитательных практиках современного социума" использовал материалы российских авторов, а некоторые российские термины просто заменены на украинские эквиваленты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов.

Результат анализа

Согласно анализу выявленного плагиата, который опубликован на ресурсе "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", немало фрагментов текста диссертации Мельниченко заимствованы из других источников, в частности - работ российских авторов, описывающих религиозные феномены и патриотическое воспитание.

В анализе говорится, что заимствованные отрывки не всегда содержат надлежащие ссылки, а некоторые русские термины просто заменены на украинские эквиваленты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацагентство по качеству высшего образования подтвердило наличие плагиата в диссертации экс-министра образования Шкарлета

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті

Эксперты обнаружили плагиат из книги В. Н. Никитина и В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", откуда Мельниченко одолжил ряд описаний религиозной патологии.

Замененные понятия в диссертации

Также обнаружили значительные сходства с российской статьей о патриотическом воспитании, написанной российскими авторами. Однако у Мельниченко якобы заменены основные понятия.

"Мельниченко заменяет "патриота России" на "патриота государства", "Россию" - на "собственное государство", "идеи Отечества" - на "идеи Отечества", "защитника Отечества" - на "патриота своего Отечества", слова "реформирование России" на "реформирование современной Украины", - говорится в анализе.

Читайте также: Нацагентство по качеству высшего образования взялось за плагиат в диссертации экс-министра образования Шкарлета

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті
Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті

Издание "УП. Жизнь" обратилось за комментарием к Анатолию Мельниченко и ожидает его ответ.

Ректор КПІ Анатолій Мельниченко викритий на академічному плагіаті

Что известно об Анатолии Мельниченко?

Напомним, Анатолий Мельниченко в течение 2015-2021 годов был членом комиссии КПИ по вопросам этики и академической добродетели.

В период 2016-2019 годов он входил в состав научно-методической подкомиссии "Академическая добропорядочность" Министерства образования и науки Украины, ответственной за разработку критериев добропорядочности в научном сообществе.

В июне 2024 года Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского избрал Анатолия Мельниченко новым ректором.

Также читайте: Нацагентство по качеству образования просит Минобразования лишить проректора КНУСА Аксельрода докторской степени из-за обнаруженного плагиата

Автор: 

КПИ (47) плагиат (133)


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Топ комментарии
+14
Вся проблема в тому, що це не він писав, а йому так написали дисертацію, за бабки, на шару...
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11.11.2024 15:37
+8
Це капець..в КПІ..офуєнна бібліотека..повний доступ..навіть в 90х проблем небуло. Я там тупо жила...для курсачей та дипломів - ксерокс необхідного матеріалу і вказати джерела і своїми словами викласти..навіть скановані схеми нормас вставлялись..тільки посилання став..диплом без хабарів отримала..

Ой дебіл блн..
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11.11.2024 15:56
+6
Добре що наказ педагогам майструвати шапочки з фольги не встиг сплагіатити.
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11.11.2024 15:52
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Правила форума Совет форумчан
То проблема в плагіаті чи в плагіаті з російських джерел? Бо це так як "геть від колоніальної спадщини" - російську мову нафіг, але вплітаємо купу польських слів. Багато чого з законів Третього Рейху увійшло в законодавство ФРН - сюрприз сюрприз.
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11.11.2024 15:27 Ответить
Може, він чесно послався на ті джерела?
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11.11.2024 15:30 Ответить
у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках ********* соціуму"
============================================================
Ну звичйно що так. А навіщо нам, ну що державі Україна ті технарі з їх фізикою, хімією, сопроматом, тощо? Нам болтологи, юристи, еконоиісти, бухгалтеристи, балєоісти... А хай вам грець
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11.11.2024 15:33 Ответить
Добре хоч не цирульника вибрали.
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11.11.2024 18:16 Ответить
Вся проблема в тому, що це не він писав, а йому так написали дисертацію, за бабки, на шару...
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11.11.2024 15:37 Ответить
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11.11.2024 15:49 Ответить
Добре що наказ педагогам майструвати шапочки з фольги не встиг сплагіатити.
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11.11.2024 15:52 Ответить
Це капець..в КПІ..офуєнна бібліотека..повний доступ..навіть в 90х проблем небуло. Я там тупо жила...для курсачей та дипломів - ксерокс необхідного матеріалу і вказати джерела і своїми словами викласти..навіть скановані схеми нормас вставлялись..тільки посилання став..диплом без хабарів отримала..

Ой дебіл блн..
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11.11.2024 15:56 Ответить
у своїй дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках ********* соціуму"
============================================================
Просто уявіть собі, що цю назву так званої дисертаціїї читає зі сцени Жванецький. Аж плакати хочеться...
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11.11.2024 16:05 Ответить
Итого, мужик написал диссертацию по философии в 2006 году. Источники взял российские, что не запрещено было в то время, а напротив приветствовалось, как зарубежный источник. Из более чем 117 страниц диссера нашлось - менее 7 страниц схожего текста, или около 5%. Любой, кто занимался научной деятельностью, знает, что перелопатив уйму литературы, в том числе чужие статьи, профильные книги и т.д. некоторые выражения начинаю казаться наиболее уместными и своими словами передать так же ёмко уже не получается, но эти выражения не являются научным смыслом чужой работы, а лишь переходом между результатами научных изысканий.
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11.11.2024 16:07 Ответить
кацап, судя по "интеллектуальности коммуникации" - это вы. Возможно просто олигофрен. Но тогда это уже не ваша вина.
Я не обсуждал здесь человека, а обсуждал претензии к его диссертации по философии 2006 года.
Так что г@вно в своей голове оставьте при себе, т.к оно никому кроме Вас неинтересно.
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11.11.2024 17:47 Ответить
Запозичення не заборонені. Але.. В дисертації чи статтях чи і т.д. мають бути сЦилки на першоджерела.
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11.11.2024 23:08 Ответить
Да, но мы же не видим оригинала, возможно они там есть, возможно нет.
Я не защищаю этого мужика. У меня как раз к его научной деятельности огромные вопросы. Статей у него мало, статьи не цитируемые и т.д.
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12.11.2024 09:10 Ответить
жодним чином не підтримую цього нового ректора і взагалі не розумію як ректором технічного вузу може бути філософ. але до подібних звинувачень треба підходити обережно. оскільки будь-яка наукова робота має містити цілий розділ з оглядом того, що було вже зроблено до вас іншими авторами по даній темі, тобто майже повністю складатися із запозичень.
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11.11.2024 16:47 Ответить
Може, якщо є посилання на авторів цих запозичень. А тут перероблений текст, який видано за свій.
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11.11.2024 18:20 Ответить
В освіті і науці треба обов'язково навести порядок, перевірити на доброчесність всіх науковців, очистити маємо освіту від псевдонаукивців !
.....звертайтеся, підкажу як це можна зробити.
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11.11.2024 18:12 Ответить
Так. Використовуючи ******* засоби перевірки на плагіат навіть без ШІ це зробити не важко. Один наказ міністерства освіти і все. Але той міністр сам плагіатор
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11.11.2024 23:28 Ответить
Якщо президентом став комік, то чому КПІ не може очолювати "фвлософ"?
Цей,так би мовити філософ. навряд чи знає чому дорівнює довжина кола. Про закон Ома, я мовчу...
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11.11.2024 19:00 Ответить
Як зараз - але коли я там вчилась - то були гарні клумби, ялинки, бомбезний парк..перший центральгмй корпус офігенний..і повне гівно інші корпуси..навіть підвали, вода на голову..гнилі общаги..цікаво, що зараз..
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11.11.2024 20:18 Ответить
 
 