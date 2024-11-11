Ректора КПИ Мельниченко обвиняют в плагиате диссертации из российских источников о "патриотическом воспитании". ДОКУМЕНТ

Ректор Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко в своей диссертации на тему "Преобразованные формы в воспитательных практиках современного социума" использовал материалы российских авторов, а некоторые российские термины просто заменены на украинские эквиваленты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов.

Результат анализа

Согласно анализу выявленного плагиата, который опубликован на ресурсе "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", немало фрагментов текста диссертации Мельниченко заимствованы из других источников, в частности - работ российских авторов, описывающих религиозные феномены и патриотическое воспитание.

В анализе говорится, что заимствованные отрывки не всегда содержат надлежащие ссылки, а некоторые русские термины просто заменены на украинские эквиваленты.

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Эксперты обнаружили плагиат из книги В. Н. Никитина и В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", откуда Мельниченко одолжил ряд описаний религиозной патологии.

Замененные понятия в диссертации

Также обнаружили значительные сходства с российской статьей о патриотическом воспитании, написанной российскими авторами. Однако у Мельниченко якобы заменены основные понятия.

"Мельниченко заменяет "патриота России" на "патриота государства", "Россию" - на "собственное государство", "идеи Отечества" - на "идеи Отечества", "защитника Отечества" - на "патриота своего Отечества", слова "реформирование России" на "реформирование современной Украины", - говорится в анализе.

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Издание "УП. Жизнь" обратилось за комментарием к Анатолию Мельниченко и ожидает его ответ.

Что известно об Анатолии Мельниченко?

Напомним, Анатолий Мельниченко в течение 2015-2021 годов был членом комиссии КПИ по вопросам этики и академической добродетели.

В период 2016-2019 годов он входил в состав научно-методической подкомиссии "Академическая добропорядочность" Министерства образования и науки Украины, ответственной за разработку критериев добропорядочности в научном сообществе.

В июне 2024 года Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского избрал Анатолия Мельниченко новым ректором.

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