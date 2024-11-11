Тернопільщина - лідер за кількістю жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - Міноборони
Тернопільська область із 48% лідирує за показником жінок, які хочуть вступити до лав Сил оборони та звернулися до центрів рекрутингу.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області. В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ
На сьогодні в Україні працюють 44 центри рекрутингу.
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тернопілля це не лише галичина, але й поділля