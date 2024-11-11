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Тернопільщина - лідер за кількістю жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, - Міноборони

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок, які звернулися до Центру рекрутингу

Тернопільська область із 48% лідирує за показником жінок, які хочуть вступити до лав Сил оборони та звернулися до центрів рекрутингу.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області. В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу", - йдеться в повідомленні.

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок, які звернулися до Центру рекрутингу

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ

На сьогодні в Україні працюють 44 центри рекрутингу.

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жінки (623) Міноборони (7306) Рекрутинг (137)


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11.11.2024 17:01 Відповісти
воно і не дивно, на відміну від сусідньої львівщини, тернопільщина, як і всі регіони україни, у 19 році внесла значний вклад у перемогу нинішньої влади...а жінки по всіх регіонах були активні, і тому вони беруться захистити здобутки влади...
тернопілля це не лише галичина, але й поділля
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11.11.2024 17:01 Відповісти
 
 