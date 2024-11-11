Тернопольщина - лидер по количеству обратившихся в центры рекрутинга женщин, - Минобороны
Тернопольская область с 48% лидирует по показателю женщин, которые хотят вступить в ряды Сил обороны и обратились в центры рекрутинга.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Следом идут Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ
На сегодня в Украине работают 44 центра рекрутинга.
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тернопілля це не лише галичина, але й поділля