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Новости Война
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Тернопольщина - лидер по количеству обратившихся в центры рекрутинга женщин, - Минобороны

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок, які звернулися до Центру рекрутингу

Тернопольская область с 48% лидирует по показателю женщин, которые хотят вступить в ряды Сил обороны и обратились в центры рекрутинга.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Следом идут Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", - говорится в сообщении.

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок, які звернулися до Центру рекрутингу

В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ

На сегодня в Украине работают 44 центра рекрутинга.

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женщины (884) Минобороны (9288) рекрутинг (127)


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11.11.2024 17:01 Ответить
воно і не дивно, на відміну від сусідньої львівщини, тернопільщина, як і всі регіони україни, у 19 році внесла значний вклад у перемогу нинішньої влади...а жінки по всіх регіонах були активні, і тому вони беруться захистити здобутки влади...
тернопілля це не лише галичина, але й поділля
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11.11.2024 17:01 Ответить
 
 