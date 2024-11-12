Росіяни просунулись у Першотравневому, Неліпівці та поблизу ще 8 населених пунктів на Донеччині та Курщині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ продовжують просуватись територією України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог просунувся у Першотравневому, Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки", - йдеться в повідомленні.

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