УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8494 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 966 13

Дрони атакували нафтосховище Росрезерву в Пензенській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 13 листопада дрони атакувал нафтосховище Розрезерву у Пензенській області Росії.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Губернатор області Олег Мельниченко заявив, що дрони нібито впали у лісовому масиві в селищі Монтажне і постраждалих немає.

ЗМІ заявили, що дрони атакували нафтосховище компанії "Комбинат Утес Росрезерва", розташоване в цьому селищі. За даними місцевих жителів, пошкоджено один із резервуарів.

Комбінат займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки

Читайте: Немає запчастин: У Росії три нафтопереробні заводи частково зупинили роботу

Автор: 

нафта (5494) росія (64984)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
нічого не пошкодженно,нічого не горить...
кацапи навчились протидіяти дронам,натягують сітку ,повністю огороджуючи резервуари. А зверху навіть натягують дроти,щоб запутувався дрон.
То хіба що наші довбо****би викрикають,що пощкоджено енергетичну структуру.
показати весь коментар
13.11.2024 13:26
+7
Мда! Це не атака!
показати весь коментар
13.11.2024 13:27
+7
Ето называется большой Пшик а не атака. Хоть бы не позорились
показати весь коментар
13.11.2024 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічого не пошкодженно,нічого не горить...
кацапи навчились протидіяти дронам,натягують сітку ,повністю огороджуючи резервуари. А зверху навіть натягують дроти,щоб запутувався дрон.
То хіба що наші довбо****би викрикають,що пощкоджено енергетичну структуру.
показати весь коментар
13.11.2024 13:26 Відповісти
На захист критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики, з державного бюджету було виділено близько 18,6 мільярда гривень. Ці кошти розподілено між різними установами: 8,8 мільярда гривень отримало Державне агентство відновлення, а 9,7 мільярда - Міністерство енергетики. Фінансування спрямоване на протиповітряний захист, зміцнення та інші інженерно-технічні заходи для захисту паливно-енергетичної інфраструктури від російських атак.

Хтось бачив де небудь хоча би сітку від дронів? Де воно все?
показати весь коментар
13.11.2024 15:10 Відповісти
Мда! Це не атака!
показати весь коментар
13.11.2024 13:27 Відповісти
Ето называется большой Пшик а не атака. Хоть бы не позорились
показати весь коментар
13.11.2024 13:35 Відповісти
вам і карти до рук, або гранати... ви чому віддаєте перевагу?
показати весь коментар
13.11.2024 14:33 Відповісти
Сумне видовище
показати весь коментар
13.11.2024 13:38 Відповісти
У Пензі є р-он "Зарєчний", режимне містечко. Там років 10-12 тому виготовляли компоненти для "Іскандерів" чи самі "Іскандери". Чому б туди не й*бнути.
показати весь коментар
13.11.2024 13:43 Відповісти
Партнери проти. Ескалація. Адже там і ядерні боєголовки збирають. Колишній Пенза-19.
показати весь коментар
13.11.2024 14:04 Відповісти
біля пензи вгору по сурі лєонідовка, там склади зачотно рвались в 85 році
показати весь коментар
13.11.2024 14:09 Відповісти
Автор и редактор-бездарность.
показати весь коментар
13.11.2024 14:21 Відповісти
Попередили,тепер вони підготуються.
показати весь коментар
13.11.2024 14:28 Відповісти
Ну так а шо? А де????
показати весь коментар
13.11.2024 15:58 Відповісти
Це показуха, щоб прикрити договірняк на заборону атакувати НПЗ.
показати весь коментар
13.11.2024 16:28 Відповісти
 
 