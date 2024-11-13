Дрони атакували нафтосховище Росрезерву в Пензенській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО
У ніч на 13 листопада дрони атакувал нафтосховище Розрезерву у Пензенській області Росії.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Губернатор області Олег Мельниченко заявив, що дрони нібито впали у лісовому масиві в селищі Монтажне і постраждалих немає.
ЗМІ заявили, що дрони атакували нафтосховище компанії "Комбинат Утес Росрезерва", розташоване в цьому селищі. За даними місцевих жителів, пошкоджено один із резервуарів.
Комбінат займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки
Топ коментарі
+7 Bob Fayn
показати весь коментар13.11.2024 13:26
+7 GunnerHanz
показати весь коментар13.11.2024 13:27
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.11.2024 13:35
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кацапи навчились протидіяти дронам,натягують сітку ,повністю огороджуючи резервуари. А зверху навіть натягують дроти,щоб запутувався дрон.
То хіба що наші довбо****би викрикають,що пощкоджено енергетичну структуру.
Хтось бачив де небудь хоча би сітку від дронів? Де воно все?