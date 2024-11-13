Дрони атакували нафтосховище Росрезерву в Пензенській області РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 13 листопада дрони атакувал нафтосховище Розрезерву у Пензенській області Росії.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Губернатор області Олег Мельниченко заявив, що дрони нібито впали у лісовому масиві в селищі Монтажне і постраждалих немає.

ЗМІ заявили, що дрони атакували нафтосховище компанії "Комбинат Утес Росрезерва", розташоване в цьому селищі. За даними місцевих жителів, пошкоджено один із резервуарів.

Комбінат займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки

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