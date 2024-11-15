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В українців "коротка пам’ять". Польща робить все можливе для допомоги, - Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш заявив, що в українців

Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща робить усе можливе для допомоги Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

За його словами, під час зустрічі із генсеком НАТО Рютте він розповів, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, який заявив, що Польща робить не все, що може", - наголосив міністр.

Косіняк-Камиш заявив, що в українців "коротка пам'ять", адже Польща протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.

"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо. ... Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", - додав він.

Читайте: Польща розмістила південнокорейські танки К2 на кордоні з РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Польща (8489) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+51
У українців реально коротка пам'ять. Але ми добре пам'ятаємо, що за кожну залізяку, якою Польша "допомогла" Україні - заплачено грошима з бюджету ЄС, а не Польщі. А ще коротша пам'ять щодо того, що за кожен 50річний танк, яким Польша "допомогла" Україні - вона отримала новесенький танк Абрамс. А за кожен 50річну напівлітаючу залізяку - Польша отримає поза чергою новесенькі F-35. І більшість цієї зброї - оплачена буде з бюджету ЄС. А ще коротша пам'ять нагадує, що на території Польщі країни НАТО вже розгорнули декілька високооснащених бригад - танкових і механізованих. Не на території України, яку вбиває *****. А на території Польщі - якій поки що взагалі нічого не загрожує, окрім мігрантів. І для захисту від яких дуже щедрий Польській уряд подував настільки монументальні непрохідні споруди, що ті мігранти через ті споруди польськіх прикордонників ножами вбивають.

А так-то так, у всіх дуже коротка пам'ять.
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15.11.2024 11:27
+33
Аби не було майже річної блокади вантажівок України, то ще можна було повірити у це "все можливе". Після блокади вся польська УРЯДОВА допомога вийшла нанівець. Навіть в збиток. Поляки, дякувати Богу, з розумінням поставились до українського горя. А ось влада ОДНОЮ РУКОЮ ЩОСЬ ДАЛА, а іншою забрала через своїх кремлівських проплачених агентів з якими у неї був укладений договір. Щоб тиснути на ЄС. Як це робить той же Ердоган, Орбан і інші "зацікавлені" політики.
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15.11.2024 11:26
+30
Шумів камиш - дерева гнулись - такии герои під парасолькою НАТО - а збити шахеда над Польщою сцикотно
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15.11.2024 11:22
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Сторінка 2 з 2
Остання, свіженька новина "Бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр" допустили до експлуатації в Силах оборони Джерело: ". То навіщро у поляків взяли цю "залізяку", щог самі не могли зробити? Що на це скажуть "зелені виродки", коли виливають бруд на поляків. До цього Польща передала Україні 325 танків і 14 винищувачів МіГ-29... https://suspilne.media/473317-polsa-peredala-ukraini-325-tankiv-i-14-vinisuvaciv-mig-29/
а що, не було на ринку новіших літаків? Чому взяли МІГ-29? ҐЯ б на місці поляків після таких коментарів показав дулю і пославби на ринок шукати новітню зброю. Це ж потрібно бути такими ідіотами, що за безкоштовну допомогу, яку оплатили ЄС, вивалювати в бруд тих, хто віддав своє?
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15.11.2024 11:47 Відповісти
А особливо, коли блокували рух українських вантажівок на кордоні з Польщею, висипали з вагонів зерно.
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15.11.2024 11:47 Відповісти
Чиє зерно? Ти в курсі, що тільки невелика частина грошей повернулася в Україну від проданого зерна? Все на офшори. Не тупи.
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15.11.2024 11:52 Відповісти
ну давайте, скажіть це, ви ж хочете: бариииииигі
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15.11.2024 12:22 Відповісти
Спочатку потрібно розібратися, хто відправляв те зерно, по яких документах і в чиїх кишенях осіли ті мільярди. Звісно що не державі і звісно, що Ви і такі як Ви підтримуєте українських корупціонерів, які організувати ці схеми, прикриваючись війною в Україні.
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15.11.2024 12:15 Відповісти
То чому, , Ваші знайомі поїхали до поляків перевертати лайно худоби? Могли б їхати в країну мрій пана Зеленського? Ви не питалися, чому Зеленський, починаючи з 2019 року всі гроші закатав в асфальт замість виготовлення ракет, танків, САУ, снарядів, мін..., маючи незакінчену війну в Україні? То у Вас винні поляки, що дали прихисток для Ваших знайомих і не кацапи, які напали і не "слугориги", які готували їм тут почву для нападу? Далеко підете!
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15.11.2024 12:59 Відповісти
Якісь дивні у вас знайомі. Всі хто їдуть за кордон шукають роботу, знімають житло і живуть щасливо, а ваші знайомі знайшли саму гіршу роботу і житло, то хто їм винен. Весь світ відкритий, а ваші знайомі на фермі носили гімно за кімнату з 4-ма ліжками. Може ваші знайомі ментальні інваліди
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15.11.2024 13:28 Відповісти
Схоже на брехню.
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15.11.2024 16:03 Відповісти
Так,в українців коротка память.
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15.11.2024 11:48 Відповісти
А ляхам не всі?
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15.11.2024 13:01 Відповісти
П*здуй в рашку на мокшанські болота!
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15.11.2024 13:08 Відповісти
Ви курси ще за блокування кордону відповісте перед Україною!
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15.11.2024 11:51 Відповісти
1772....1793...1795...1939...2010...
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15.11.2024 11:54 Відповісти
Справді, є така риса в українців - невдячність.
Але тут не про цю рису. Тут про те. Зеля спеціально сере полякам.
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15.11.2024 11:54 Відповісти
Тока цапорылый может не заметить украинскую благодарность. А то шо зебил отрабатывает пыня-методичку, то и в лес не нужно ходить... гражданских с военными(ТЦК) стравил, ТЦКашников с фронтовиками стравил...
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15.11.2024 12:03 Відповісти
Мо Київ почне нагадувати частенько Варшаві, що якби не Україна, то хкуйло уже б у варшаві співав би пісню - Счего начінається родіна???"фермери" пишу в лапках були то не справжні..Їм дали команду фас.. Бо ці "фкрмери" біли смішні, бо булоруське збіжжя і рашистське їх не турбувало..Щоб Україна була поступливою..Бо тільки зараз у Варшави зявилася надія вирішити якісь питання по Волинські трагедії... Таких трагедій де були вбиті і закатовані українці поляками безліч аде Київ не нагадує про це Варшаві...
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15.11.2024 11:54 Відповісти
Дійсно коротка.Вже і забуло як польскі друзякі кордон блокували фермерам.А тут знов через два тижні таке саме.То така допомога я так розумію
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15.11.2024 11:56 Відповісти
Каароч, если это не ошибка перевода, та каазель этот "косий-очерет". Дурбицало разписалося за всю Одесу.
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15.11.2024 11:59 Відповісти
А щоб йому пісюн на лобі виріс!
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15.11.2024 11:59 Відповісти
...а на язицi - гуска.
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15.11.2024 12:05 Відповісти
Краще - на п'яті, щоб в туалеті розбуватись прийшлося.
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15.11.2024 12:46 Відповісти
Косіняк-Камиш...
Як на мене, славнозвісне "Бендер-Задунайський" звучить краще.
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15.11.2024 12:05 Відповісти
Коротше дівчатка, не свариться. Черга на покупку у світі F-35 досягла 20 років, на F - 16 десять років. Тому поляки зараз купують винищувачі в Корейців, 48 шт. FA-50. Також 180 танків К-2. Це з нового, та на додачу до того що вже давно було придбане на десятки лярдів доларів, танків, літаків, ракетних комплексів. Поляки готуються до захисту своєї країни. Дивно, так? А Чому Україна, за 30 років незалежності нічого такого не робила? Тут не про коротку пам'ять, тут про розумову відсталість...
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15.11.2024 12:16 Відповісти
тому що Україні їх ніхто не продасть. Ні тоді не продали б, ні зараз.
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16.11.2024 00:49 Відповісти
Чого це? Т.е. Україна 30 років продавала озброєння, була в 10 ці. продавців у світі, а сама купити не могла? Ти тупе теля?
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16.11.2024 08:44 Відповісти
Зеля **** - мародёр и его банда
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15.11.2024 12:20 Відповісти
Це не в простих українців коротка память а в клоунів і блазнів 95 кварталу яка надуривши наївний нарід брехнею та популізмом засіла ця камариля при владі.
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15.11.2024 12:34 Відповісти
Наївний нарід = коротка пам'ять у народу.
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15.11.2024 13:04 Відповісти
Якщо Польща використовує у зовнішній політиці "історичну пам'ять", то пішли вони на ***. "Історична пам'ять" у всіх різна, а ******* зовнішня політика у союзників має бути однакова. Якщо вони таке говорять, то, або не усвідомлюють усіх ризиків, ховаючись за нашими спинами, або грають у дуже небезпечну гру.
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15.11.2024 12:41 Відповісти
Это правда,и её не любят.
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15.11.2024 13:13 Відповісти
Поляки нагадують лихваря, який в першу чергу думає про свій прибуток, але вимагає у боржника на якому він вже нагрів чималу суму - кланятись в ноги і називати "рятівником"
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15.11.2024 13:18 Відповісти
А Україна нагадує актрису німецьких фільмів, яка бігає по світу з простягнутою рукою і готова прийняти з любої сторони
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15.11.2024 13:32 Відповісти
В Європі є дві країни, населення яких отруєне шовінізмом.
Перша це Кацапія. Правда вона ще й азіатська.
Друга це Польща. При тому їхня соціологія показує, що до 50% чоловіків-поляків є потенційними ухилянтами ,воювати з кацапами не збираються. Здриснуть на захід та за океан при першій небезпеці.
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15.11.2024 13:35 Відповісти
хто ЦЕ ? камиш той ?
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15.11.2024 14:10 Відповісти
Що не подобається ЗЕбидлу,як з ним розиовляють ,його ж мовою?
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15.11.2024 18:10 Відповісти
Czytam komentarze na ukraińskich forach i nie dziwi mnie że już 60-70% Polaków ma negatywne zdanie o Ukraińcach. Brednie o tym że ktokolwiek dał Polsce za darmo cokolwiek w zamian za sprzęt przekazany Ukrainie są szczególnie głupie. Polska wydaje 4,7% PKB (180 miliardów PLN czyli ok 43 miliardów USD rocznie) na uzbrojenie i nie dostaje nic za darmo!
Przypomnieć wam co mówili Niemcy? "NIE MA SENSU WSPIERAĆ UKRAINY BO UPADNIE W 3 DNI !!!"
To samo mówiła cała Europa i USA. To polski Prezydent i Premier pogonili zachodowi kota i zmusili ich do wsparcia Ukrainy.
Ponad 90% Polaków wspierało was do czasu aż Zełeński napluł w ONZ pod nogi Prezydentowi Polski i rzucił się w objęcia niemców. Ukraina sama wybrała że woli zbratać się z odwiecznym wrogiem Polski.
Gdy dojdzie do najgorszego (a rosja nie zostawi Ukrainy w spokoju) Polacy pomagać już nie będą.
Dziś rosja pcha na front nie tylko swoich żołnierzy ale i Koreańczyków. A co jeśli Chiny też podrzucą swoich żołnierzy aby też nabrali praktycznej wiedzy o wojnie i poćwiczyli praktycznie na Ukrainie?
Polska dziś wykorzystuje czas aby kupić broń najnowszej generacji, wyszkolić wojsko i ufortyfikować granice czyli robi to co musi za setki miliardów. I nie żebrze o darmochę.
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16.11.2024 15:10 Відповісти
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