В українців "коротка пам’ять". Польща робить все можливе для допомоги, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща робить усе можливе для допомоги Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

За його словами, під час зустрічі із генсеком НАТО Рютте він розповів, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, який заявив, що Польща робить не все, що може", - наголосив міністр.

Косіняк-Камиш заявив, що в українців "коротка пам'ять", адже Польща протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.

"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо. ... Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", - додав він.

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