В українців "коротка пам’ять". Польща робить все можливе для допомоги, - Косіняк-Камиш
Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща робить усе можливе для допомоги Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
За його словами, під час зустрічі із генсеком НАТО Рютте він розповів, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".
"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, який заявив, що Польща робить не все, що може", - наголосив міністр.
Косіняк-Камиш заявив, що в українців "коротка пам'ять", адже Польща протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.
"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо. ... Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", - додав він.
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а що, не було на ринку новіших літаків? Чому взяли МІГ-29? ҐЯ б на місці поляків після таких коментарів показав дулю і пославби на ринок шукати новітню зброю. Це ж потрібно бути такими ідіотами, що за безкоштовну допомогу, яку оплатили ЄС, вивалювати в бруд тих, хто віддав своє?
Але тут не про цю рису. Тут про те. Зеля спеціально сере полякам.
Як на мене, славнозвісне "Бендер-Задунайський" звучить краще.
Перша це Кацапія. Правда вона ще й азіатська.
Друга це Польща. При тому їхня соціологія показує, що до 50% чоловіків-поляків є потенційними ухилянтами ,воювати з кацапами не збираються. Здриснуть на захід та за океан при першій небезпеці.
Przypomnieć wam co mówili Niemcy? "NIE MA SENSU WSPIERAĆ UKRAINY BO UPADNIE W 3 DNI !!!"
To samo mówiła cała Europa i USA. To polski Prezydent i Premier pogonili zachodowi kota i zmusili ich do wsparcia Ukrainy.
Ponad 90% Polaków wspierało was do czasu aż Zełeński napluł w ONZ pod nogi Prezydentowi Polski i rzucił się w objęcia niemców. Ukraina sama wybrała że woli zbratać się z odwiecznym wrogiem Polski.
Gdy dojdzie do najgorszego (a rosja nie zostawi Ukrainy w spokoju) Polacy pomagać już nie będą.
Dziś rosja pcha na front nie tylko swoich żołnierzy ale i Koreańczyków. A co jeśli Chiny też podrzucą swoich żołnierzy aby też nabrali praktycznej wiedzy o wojnie i poćwiczyli praktycznie na Ukrainie?
Polska dziś wykorzystuje czas aby kupić broń najnowszej generacji, wyszkolić wojsko i ufortyfikować granice czyli robi to co musi za setki miliardów. I nie żebrze o darmochę.