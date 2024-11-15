У украинцев "короткая память". Польша делает все возможное для помощи, - Косиняк-Камыш
Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша делает все возможное для помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.
По его словам, во время встречи с генсеком НАТО Рютте он рассказал, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".
"Это важно в контексте слов президента Зеленского, который заявил, что Польша делает не все, что может", - подчеркнул министр.
Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев "короткая память", так как Польша в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.
"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно. ... Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", - добавил он.
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а що, не було на ринку новіших літаків? Чому взяли МІГ-29? ҐЯ б на місці поляків після таких коментарів показав дулю і пославби на ринок шукати новітню зброю. Це ж потрібно бути такими ідіотами, що за безкоштовну допомогу, яку оплатили ЄС, вивалювати в бруд тих, хто віддав своє?
Але тут не про цю рису. Тут про те. Зеля спеціально сере полякам.
Як на мене, славнозвісне "Бендер-Задунайський" звучить краще.
Перша це Кацапія. Правда вона ще й азіатська.
Друга це Польща. При тому їхня соціологія показує, що до 50% чоловіків-поляків є потенційними ухилянтами ,воювати з кацапами не збираються. Здриснуть на захід та за океан при першій небезпеці.
Przypomnieć wam co mówili Niemcy? "NIE MA SENSU WSPIERAĆ UKRAINY BO UPADNIE W 3 DNI !!!"
To samo mówiła cała Europa i USA. To polski Prezydent i Premier pogonili zachodowi kota i zmusili ich do wsparcia Ukrainy.
Ponad 90% Polaków wspierało was do czasu aż Zełeński napluł w ONZ pod nogi Prezydentowi Polski i rzucił się w objęcia niemców. Ukraina sama wybrała że woli zbratać się z odwiecznym wrogiem Polski.
Gdy dojdzie do najgorszego (a rosja nie zostawi Ukrainy w spokoju) Polacy pomagać już nie będą.
Dziś rosja pcha na front nie tylko swoich żołnierzy ale i Koreańczyków. A co jeśli Chiny też podrzucą swoich żołnierzy aby też nabrali praktycznej wiedzy o wojnie i poćwiczyli praktycznie na Ukrainie?
Polska dziś wykorzystuje czas aby kupić broń najnowszej generacji, wyszkolić wojsko i ufortyfikować granice czyli robi to co musi za setki miliardów. I nie żebrze o darmochę.