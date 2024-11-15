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У украинцев "короткая память". Польша делает все возможное для помощи, - Косиняк-Камыш

Косіняк-Камиш заявив, що в українців

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша делает все возможное для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

По его словам, во время встречи с генсеком НАТО Рютте он рассказал, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

"Это важно в контексте слов президента Зеленского, который заявил, что Польша делает не все, что может", - подчеркнул министр.

Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев "короткая память", так как Польша в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно. ... Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", - добавил он.

Также читайте: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш против передачи Украине МиГ-29: Они патрулируют польское небо

Автор: 

Зеленский (20185) Польша (8390) Косиняк-Камыш (42)


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Топ комментарии
+51
У українців реально коротка пам'ять. Але ми добре пам'ятаємо, що за кожну залізяку, якою Польша "допомогла" Україні - заплачено грошима з бюджету ЄС, а не Польщі. А ще коротша пам'ять щодо того, що за кожен 50річний танк, яким Польша "допомогла" Україні - вона отримала новесенький танк Абрамс. А за кожен 50річну напівлітаючу залізяку - Польша отримає поза чергою новесенькі F-35. І більшість цієї зброї - оплачена буде з бюджету ЄС. А ще коротша пам'ять нагадує, що на території Польщі країни НАТО вже розгорнули декілька високооснащених бригад - танкових і механізованих. Не на території України, яку вбиває *****. А на території Польщі - якій поки що взагалі нічого не загрожує, окрім мігрантів. І для захисту від яких дуже щедрий Польській уряд подував настільки монументальні непрохідні споруди, що ті мігранти через ті споруди польськіх прикордонників ножами вбивають.

А так-то так, у всіх дуже коротка пам'ять.
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15.11.2024 11:27
+33
Аби не було майже річної блокади вантажівок України, то ще можна було повірити у це "все можливе". Після блокади вся польська УРЯДОВА допомога вийшла нанівець. Навіть в збиток. Поляки, дякувати Богу, з розумінням поставились до українського горя. А ось влада ОДНОЮ РУКОЮ ЩОСЬ ДАЛА, а іншою забрала через своїх кремлівських проплачених агентів з якими у неї був укладений договір. Щоб тиснути на ЄС. Як це робить той же Ердоган, Орбан і інші "зацікавлені" політики.
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15.11.2024 11:26
+30
Шумів камиш - дерева гнулись - такии герои під парасолькою НАТО - а збити шахеда над Польщою сцикотно
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15.11.2024 11:22
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Остання, свіженька новина "Бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр" допустили до експлуатації в Силах оборони Джерело: ". То навіщро у поляків взяли цю "залізяку", щог самі не могли зробити? Що на це скажуть "зелені виродки", коли виливають бруд на поляків. До цього Польща передала Україні 325 танків і 14 винищувачів МіГ-29... https://suspilne.media/473317-polsa-peredala-ukraini-325-tankiv-i-14-vinisuvaciv-mig-29/
а що, не було на ринку новіших літаків? Чому взяли МІГ-29? ҐЯ б на місці поляків після таких коментарів показав дулю і пославби на ринок шукати новітню зброю. Це ж потрібно бути такими ідіотами, що за безкоштовну допомогу, яку оплатили ЄС, вивалювати в бруд тих, хто віддав своє?
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15.11.2024 11:47 Ответить
А особливо, коли блокували рух українських вантажівок на кордоні з Польщею, висипали з вагонів зерно.
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15.11.2024 11:47 Ответить
Чиє зерно? Ти в курсі, що тільки невелика частина грошей повернулася в Україну від проданого зерна? Все на офшори. Не тупи.
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15.11.2024 11:52 Ответить
ну давайте, скажіть це, ви ж хочете: бариииииигі
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15.11.2024 12:22 Ответить
Спочатку потрібно розібратися, хто відправляв те зерно, по яких документах і в чиїх кишенях осіли ті мільярди. Звісно що не державі і звісно, що Ви і такі як Ви підтримуєте українських корупціонерів, які організувати ці схеми, прикриваючись війною в Україні.
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15.11.2024 12:15 Ответить
То чому, , Ваші знайомі поїхали до поляків перевертати лайно худоби? Могли б їхати в країну мрій пана Зеленського? Ви не питалися, чому Зеленський, починаючи з 2019 року всі гроші закатав в асфальт замість виготовлення ракет, танків, САУ, снарядів, мін..., маючи незакінчену війну в Україні? То у Вас винні поляки, що дали прихисток для Ваших знайомих і не кацапи, які напали і не "слугориги", які готували їм тут почву для нападу? Далеко підете!
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15.11.2024 12:59 Ответить
Якісь дивні у вас знайомі. Всі хто їдуть за кордон шукають роботу, знімають житло і живуть щасливо, а ваші знайомі знайшли саму гіршу роботу і житло, то хто їм винен. Весь світ відкритий, а ваші знайомі на фермі носили гімно за кімнату з 4-ма ліжками. Може ваші знайомі ментальні інваліди
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15.11.2024 13:28 Ответить
Схоже на брехню.
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15.11.2024 16:03 Ответить
Так,в українців коротка память.
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15.11.2024 11:48 Ответить
А ляхам не всі?
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15.11.2024 13:01 Ответить
П*здуй в рашку на мокшанські болота!
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15.11.2024 13:08 Ответить
Ви курси ще за блокування кордону відповісте перед Україною!
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15.11.2024 11:51 Ответить
1772....1793...1795...1939...2010...
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15.11.2024 11:54 Ответить
Справді, є така риса в українців - невдячність.
Але тут не про цю рису. Тут про те. Зеля спеціально сере полякам.
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15.11.2024 11:54 Ответить
Тока цапорылый может не заметить украинскую благодарность. А то шо зебил отрабатывает пыня-методичку, то и в лес не нужно ходить... гражданских с военными(ТЦК) стравил, ТЦКашников с фронтовиками стравил...
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15.11.2024 12:03 Ответить
Мо Київ почне нагадувати частенько Варшаві, що якби не Україна, то хкуйло уже б у варшаві співав би пісню - Счего начінається родіна???"фермери" пишу в лапках були то не справжні..Їм дали команду фас.. Бо ці "фкрмери" біли смішні, бо булоруське збіжжя і рашистське їх не турбувало..Щоб Україна була поступливою..Бо тільки зараз у Варшави зявилася надія вирішити якісь питання по Волинські трагедії... Таких трагедій де були вбиті і закатовані українці поляками безліч аде Київ не нагадує про це Варшаві...
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15.11.2024 11:54 Ответить
Дійсно коротка.Вже і забуло як польскі друзякі кордон блокували фермерам.А тут знов через два тижні таке саме.То така допомога я так розумію
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15.11.2024 11:56 Ответить
Каароч, если это не ошибка перевода, та каазель этот "косий-очерет". Дурбицало разписалося за всю Одесу.
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15.11.2024 11:59 Ответить
А щоб йому пісюн на лобі виріс!
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15.11.2024 11:59 Ответить
...а на язицi - гуска.
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15.11.2024 12:05 Ответить
Краще - на п'яті, щоб в туалеті розбуватись прийшлося.
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15.11.2024 12:46 Ответить
Косіняк-Камиш...
Як на мене, славнозвісне "Бендер-Задунайський" звучить краще.
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15.11.2024 12:05 Ответить
Коротше дівчатка, не свариться. Черга на покупку у світі F-35 досягла 20 років, на F - 16 десять років. Тому поляки зараз купують винищувачі в Корейців, 48 шт. FA-50. Також 180 танків К-2. Це з нового, та на додачу до того що вже давно було придбане на десятки лярдів доларів, танків, літаків, ракетних комплексів. Поляки готуються до захисту своєї країни. Дивно, так? А Чому Україна, за 30 років незалежності нічого такого не робила? Тут не про коротку пам'ять, тут про розумову відсталість...
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15.11.2024 12:16 Ответить
тому що Україні їх ніхто не продасть. Ні тоді не продали б, ні зараз.
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16.11.2024 00:49 Ответить
Чого це? Т.е. Україна 30 років продавала озброєння, була в 10 ці. продавців у світі, а сама купити не могла? Ти тупе теля?
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16.11.2024 08:44 Ответить
Зеля **** - мародёр и его банда
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15.11.2024 12:20 Ответить
Це не в простих українців коротка память а в клоунів і блазнів 95 кварталу яка надуривши наївний нарід брехнею та популізмом засіла ця камариля при владі.
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15.11.2024 12:34 Ответить
Наївний нарід = коротка пам'ять у народу.
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15.11.2024 13:04 Ответить
Якщо Польща використовує у зовнішній політиці "історичну пам'ять", то пішли вони на ***. "Історична пам'ять" у всіх різна, а ******* зовнішня політика у союзників має бути однакова. Якщо вони таке говорять, то, або не усвідомлюють усіх ризиків, ховаючись за нашими спинами, або грають у дуже небезпечну гру.
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15.11.2024 12:41 Ответить
Это правда,и её не любят.
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15.11.2024 13:13 Ответить
Поляки нагадують лихваря, який в першу чергу думає про свій прибуток, але вимагає у боржника на якому він вже нагрів чималу суму - кланятись в ноги і називати "рятівником"
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15.11.2024 13:18 Ответить
А Україна нагадує актрису німецьких фільмів, яка бігає по світу з простягнутою рукою і готова прийняти з любої сторони
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15.11.2024 13:32 Ответить
В Європі є дві країни, населення яких отруєне шовінізмом.
Перша це Кацапія. Правда вона ще й азіатська.
Друга це Польща. При тому їхня соціологія показує, що до 50% чоловіків-поляків є потенційними ухилянтами ,воювати з кацапами не збираються. Здриснуть на захід та за океан при першій небезпеці.
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15.11.2024 13:35 Ответить
хто ЦЕ ? камиш той ?
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15.11.2024 14:10 Ответить
Що не подобається ЗЕбидлу,як з ним розиовляють ,його ж мовою?
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15.11.2024 18:10 Ответить
Czytam komentarze na ukraińskich forach i nie dziwi mnie że już 60-70% Polaków ma negatywne zdanie o Ukraińcach. Brednie o tym że ktokolwiek dał Polsce za darmo cokolwiek w zamian za sprzęt przekazany Ukrainie są szczególnie głupie. Polska wydaje 4,7% PKB (180 miliardów PLN czyli ok 43 miliardów USD rocznie) na uzbrojenie i nie dostaje nic za darmo!
Przypomnieć wam co mówili Niemcy? "NIE MA SENSU WSPIERAĆ UKRAINY BO UPADNIE W 3 DNI !!!"
To samo mówiła cała Europa i USA. To polski Prezydent i Premier pogonili zachodowi kota i zmusili ich do wsparcia Ukrainy.
Ponad 90% Polaków wspierało was do czasu aż Zełeński napluł w ONZ pod nogi Prezydentowi Polski i rzucił się w objęcia niemców. Ukraina sama wybrała że woli zbratać się z odwiecznym wrogiem Polski.
Gdy dojdzie do najgorszego (a rosja nie zostawi Ukrainy w spokoju) Polacy pomagać już nie będą.
Dziś rosja pcha na front nie tylko swoich żołnierzy ale i Koreańczyków. A co jeśli Chiny też podrzucą swoich żołnierzy aby też nabrali praktycznej wiedzy o wojnie i poćwiczyli praktycznie na Ukrainie?
Polska dziś wykorzystuje czas aby kupić broń najnowszej generacji, wyszkolić wojsko i ufortyfikować granice czyli robi to co musi za setki miliardów. I nie żebrze o darmochę.
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16.11.2024 15:10 Ответить
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