У украинцев "короткая память". Польша делает все возможное для помощи, - Косиняк-Камыш

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша делает все возможное для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

По его словам, во время встречи с генсеком НАТО Рютте он рассказал, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

"Это важно в контексте слов президента Зеленского, который заявил, что Польша делает не все, что может", - подчеркнул министр.

Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев "короткая память", так как Польша в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно. ... Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", - добавил он.

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