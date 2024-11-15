Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Верховний Суд ухвалив рішення щодо екснардепа Олександра Шепелєва, якого засудили до 15 років тюрми за низку злочинів.

Про це пише видання ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, попри вирок Оболонського районного суду Києва від 3 серпня 2022 року, яким його було засуджено до 15 років позбавлення волі, він вважається таким, що повністю відбув покарання.





Екснардепа звинувачували у держзраді, роботі на ФСБ, серії замовних вбивств та фінансових злочинах.

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Так, спочатку Шепелєву інкримінували розкрадання коштів банку "Родовід" на суму 340 млн грн.

Другим звинуваченням було розкрадання 315 млн коштів рефінансування Національного банку, де Шепелєв проходив у справі разом із колишнім "сімейним" банкіром Павлом Борульком - засновником банків "Національний стандарт", "Володимирський", "Європейський" та інших установ. Усі рішення приймали Борулько та посадові особи банків, однак слідство також вбачало "кураторство" Шепелева.

У січні 2013 року у справі Шепелєва з'явилася організація вбивства полковника МВС Єрохіна у 2006 році. Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко звинуватив "депутата БЮТ Ш." у причетності до вбивства Єрохіна. Однак офіційно прізвище Шепелєва ніхто не назвав, обвинувачення не висувалися. У грудні 2010 року відбувся суд над вбивцями Єрохіна. Виконавці отримали строки, однак замовників слідство не встановило. Через два роки після винесення вироку у справі прокуратура заявила, що організатором був Шепелєв.

Ще одне звинувачення - організація вбивства голови Наглядової ради "АвтоКразбанку" Кириченка у 2003 році Справу контролював прокурор Донецької області Віктор Пшонка особисто. За 10 років Шепелєва у зв'язку з цією справою ніхто не згадував.

Також Шепелєву інкримінували замах на вбивство голови правління банку "Союз" Сергія Дядечка. За версією слідства, замах на Дядечка замовив Шепелєв, а прямим виконавцем був Василь Данилов - близький друг і партнер Шепелєва, який безпосередньо стріляв з автомата.

Після висунення перших обвинувачень Шепелєв тривалий час переховувався за кордоном, у 2014 році був затриманий в Угорщині та екстрадований в Україну. Його заарештували, але Шепелєв потрапив до лікарні, а звідти - втік. У 2015 році Шепелєва затримали на території РФ, яка відмовилася видавати його українській стороні за запитом про екстрадицію. Згодом він знову опинився в Україні.

8 лютого 2018 року Шепелєв був затриманий співробітниками СБУ у Київській області. Серед іншого у нього був вилучений фальшивий паспорт громадянина України, а також посвідчення співробітника так званого "МДБ ДНР" на ім'я Миколи Боруха. З того часу він перебував під вартою.

Шепелєв вважається таким, що відбув покарання, оскільки більший термін поглинув менший, на який його було засуджено, частину він вже відбув, а дещо було скорочено у термінах.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає, вказано у рішенні.

Повний текст постанови буде проголошено 18 листопада 2024 року о 15:15 годині, повідомили у Верховному суді.

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