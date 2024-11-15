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Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання

Верховний Суд ухвалив рішення щодо екснардепа Олександра Шепелєва, якого засудили до 15 років тюрми за низку злочинів.

Про це пише видання ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, попри вирок Оболонського районного суду Києва від 3 серпня 2022 року, яким його було засуджено до 15 років позбавлення волі, він вважається таким, що повністю відбув покарання.

Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання
Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання

Екснардепа звинувачували у держзраді, роботі на ФСБ, серії замовних вбивств та фінансових злочинах.

Читайте: Офіс очищення судової системи про рішення ВС у справі Шепелєва: Відкрито "скриньку Пандори", коли злочинці тікатимуть з-під варти та очікуватимуть екстрадиції на Мальдівах

Так, спочатку Шепелєву інкримінували розкрадання коштів банку "Родовід" на суму 340 млн грн.

Другим звинуваченням було розкрадання 315 млн коштів рефінансування Національного банку, де Шепелєв проходив у справі разом із колишнім "сімейним" банкіром Павлом Борульком - засновником банків "Національний стандарт", "Володимирський", "Європейський" та інших установ. Усі рішення приймали Борулько та посадові особи банків, однак слідство також вбачало "кураторство" Шепелева.

У січні 2013 року у справі Шепелєва з'явилася організація вбивства полковника МВС Єрохіна у 2006 році. Тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко звинуватив "депутата БЮТ Ш." у причетності до вбивства Єрохіна. Однак офіційно прізвище Шепелєва ніхто не назвав, обвинувачення не висувалися. У грудні 2010 року відбувся суд над вбивцями Єрохіна. Виконавці отримали строки, однак замовників слідство не встановило. Через два роки після винесення вироку у справі прокуратура заявила, що організатором був Шепелєв.

Ще одне звинувачення - організація вбивства голови Наглядової ради "АвтоКразбанку" Кириченка у 2003 році Справу контролював прокурор Донецької області Віктор Пшонка особисто. За 10 років Шепелєва у зв'язку з цією справою ніхто не згадував.

Також Шепелєву інкримінували замах на вбивство голови правління банку "Союз" Сергія Дядечка. За версією слідства, замах на Дядечка замовив Шепелєв, а прямим виконавцем був Василь Данилов - близький друг і партнер Шепелєва, який безпосередньо стріляв з автомата.

Після висунення перших обвинувачень Шепелєв тривалий час переховувався за кордоном, у 2014 році був затриманий в Угорщині та екстрадований в Україну. Його заарештували, але Шепелєв потрапив до лікарні, а звідти - втік. У 2015 році Шепелєва затримали на території РФ, яка відмовилася видавати його українській стороні за запитом про екстрадицію. Згодом він знову опинився в Україні.

8 лютого 2018 року Шепелєв був затриманий співробітниками СБУ у Київській області. Серед іншого у нього був вилучений фальшивий паспорт громадянина України, а також посвідчення співробітника так званого "МДБ ДНР" на ім'я Миколи Боруха. З того часу він перебував під вартою.

Шепелєв вважається таким, що відбув покарання, оскільки більший термін поглинув менший, на який його було засуджено, частину він вже відбув, а дещо було скорочено у термінах.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає, вказано у рішенні.

Повний текст постанови буде проголошено 18 листопада 2024 року о 15:15 годині, повідомили у Верховному суді.

Читайте: У справі Шепелєва не можна було застосовувати "закон Савченко", оскільки він перебував у СІЗО РФ, - співавтор закону Ємець

Автор: 

Верховний Суд (1187) Шепелєв (38)


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Топ коментарі
+34
Це вже писдець, чи ще ні? Головний фсбшник жОПи на призвісько Козир, вже нічого не боїтьця, ВЗАГАЛІ! Система зрадників працює на повну!
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15.11.2024 14:24
+23
Фсьо? А шо ви думали?
Є організована банда, яке працює на рашу. Так, вони процвітають в Україні.
А є кріпаки, раби, сіряки,терпіли.

Лети, птах, сери далі українцям на голову. Як агент ФСБ, насери ще більшу купу.
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15.11.2024 14:23
+22
Якщо в ОПі сидять фсбешні кротяки то немає чого дивуватися таким рішенням!
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15.11.2024 14:26
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БЛТ!!! Не перисидів чи хлопак часом?
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15.11.2024 14:22 Відповісти
Зєлєнскому сказалі з ОПи, что можна счітать єго уже нєвіновним как младєнца.
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15.11.2024 14:23 Відповісти
Мабуть судді з донецька як і підсудний депутат... СВАІХ НІБРАСАЄМ!!!!!
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15.11.2024 14:30 Відповісти
Фсьо? А шо ви думали?
Є організована банда, яке працює на рашу. Так, вони процвітають в Україні.
А є кріпаки, раби, сіряки,терпіли.

Лети, птах, сери далі українцям на голову. Як агент ФСБ, насери ще більшу купу.
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15.11.2024 14:23 Відповісти
Це вже писдець, чи ще ні? Головний фсбшник жОПи на призвісько Козир, вже нічого не боїтьця, ВЗАГАЛІ! Система зрадників працює на повну!
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15.11.2024 14:24 Відповісти
Херассе, это как?
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15.11.2024 14:24 Відповісти
Мільярдів 20 євро тепер ще відсудити і норм.
До речі, кадри Юлі Тімашєнка.
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15.11.2024 14:26 Відповісти
Якщо в ОПі сидять фсбешні кротяки то немає чого дивуватися таким рішенням!
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15.11.2024 14:26 Відповісти
Слава ЗЕсудяям самим чесним в світі !!!! А можна при робочому стажі 15 років зарахувати мені стаж 35 років і призначити виплачувати пенсію в 40 ?
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15.11.2024 14:27 Відповісти
досрочно відсидів..., може він й не сидів, а так, вдома був... а ми читаємо, що когось там за держзраду засуджують й вони сидять..., а виявляється їх, мабуть, потім тишком-нишком відпускають..., а ми віртио, що в нас там хтось з чимось бореться..., аха-ха...
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15.11.2024 14:29 Відповісти
Певне віддав більшу частину інкримінованих йому вкрадених коштів. А вбивства і замахи - то таке, такі були часи при овочі.
Тож по закону савченки до нього претензій - нуль.
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15.11.2024 14:33 Відповісти
Цим покидькам ніяк не дійде що такі приклади є зеленим світлом для інших? Жорстоке покарання для злодіїв це допомога сбу на зараз та в майбутньому.
фсб навіть великих грошей всіляким петлюрівцям не треба платити коли так легко можно за над важкі злочини піти від покарання.
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15.11.2024 14:34 Відповісти
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15.11.2024 14:36 Відповісти
Да здравствует украинский суд, самый гуманный суд в мире!!!!!!!!!!!!
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15.11.2024 14:38 Відповісти
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15.11.2024 14:43 Відповісти
Самое время януковича оправдать. Не удивлюсь)
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15.11.2024 14:47 Відповісти
Хахахаха,квартальное шоу продолжается,не умрите от смеха,впереди еще много смешного и интересного.
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15.11.2024 14:52 Відповісти
А Верховнии Суд шо- непідсуднии ? - на нього управи немає? - шо хочу теи воротю
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15.11.2024 14:54 Відповісти
Як же це ориґінально!

"Його заарештували, але Шепелєв потрапив до лікарні, а звідти - втік".

Найкраще тут - слівце потрапив.
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15.11.2024 14:58 Відповісти
Зате Червінського гарно ''пресують'', бо патріот.
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15.11.2024 15:03 Відповісти
З 22-го по 24 рік минуло 15 років. Вітаю - ми живемо в дурдомі.
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15.11.2024 15:04 Відповісти
ні, в країні мрій ваЗнлінського пі..ра.
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15.11.2024 15:19 Відповісти
8 лютого 2018 року Шепелєв був затриманий співробітниками СБУ у Київській області. З того часу він перебував під вартою. Джерело: .
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15.11.2024 15:29 Відповісти
коментатори ніяк не можуть й досі зрозуміти 😒, що Система Державна за всі роки від її заснування Кучмою, не змінилася і вряд чи зміниться в найближчі роки. ☹😟
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15.11.2024 15:11 Відповісти
Ага, то Кучма винен, що Татаров пару лямів від Шєпелева собі у мішки позасовував.
От якби небуло Чучми, чи Черезколінодрищенка, то, точно, ні Зеленьський, ні Єрмак, ні Татаров жодної б копіки ніколи не вкрали
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15.11.2024 15:55 Відповісти
ні, не Кучма, а ті хто навчив вас і Чайка читати, а от думати Господь не сподив. 😞
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15.11.2024 17:25 Відповісти
То виходить ти помилився, не Кучма таки вчив Татарова красти ?
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15.11.2024 17:45 Відповісти
ще раз повторити про не сподивив Господь, одразу не дійшло?
змирись з цим, це генетичне і не лікується, як і у твоїх корешів )(уйлотролів.
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15.11.2024 17:55 Відповісти
Нє, не дішло. Так хто заставляє Гофмаршала красти?
Ти просто поясни своїми словами і розійдемося
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15.11.2024 18:21 Відповісти
Мммм... як прокурори та судді вміють своїх випускати на волю... ПИСТЕЦЬ!!!!! Потрібно випускати,пока не злив схем де прокурори і судді фігурують
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15.11.2024 15:16 Відповісти
такі,, колоритні , фігури для оп на вагу золота і скоро будуть потрібні,ні не фронті там селюк або доброволець воює, для мочіння самого селюка і добровольця.
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15.11.2024 15:17 Відповісти
зараз у МЗС великий кадровий дефіцит.
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15.11.2024 18:08 Відповісти
Хто знає підходящщі матюки?
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15.11.2024 15:21 Відповісти
Вибудова парашки під прикритям війни продовжується. ОПа робить все для того, щоб Захід відвернувся від України.
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15.11.2024 15:57 Відповісти
Запитання тільки одне:
- Наскільки після цього рішення так званого суду ''розжиріли'' деякі офшорні рахунки Зеленського.?
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15.11.2024 16:02 Відповісти
все в кращих традиціях українського судочинства
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15.11.2024 17:23 Відповісти
І усе це кришує просрочений
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15.11.2024 17:53 Відповісти
Як це все? А нагородити?
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15.11.2024 18:05 Відповісти
це у наступному році, шоб було бєз палєва.
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15.11.2024 18:09 Відповісти
Він ще і балотуватись збереться
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15.11.2024 18:10 Відповісти
а скільки ж він відстебнув ??? не кажуть??
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15.11.2024 18:51 Відповісти
Суддівська мафія Портнова чудово впоралась разом із ЗЕбандою
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16.11.2024 05:45 Відповісти
 
 