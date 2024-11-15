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Экс-нардеп Шепелев признан полностью отбывшим наказание, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання

Верховный Суд принял решение в отношении экс-нардепа Александра Шепелева, которого приговорили к 15 годам тюрьмы за ряд преступлений.

Об этом пишет издание ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, несмотря на приговор Оболонского районного суда Киева от 3 августа 2022 года, которым он был приговорен к 15 годам лишения свободы, он считается полностью отбывшим наказание.

Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання
Екснардепа Шепелєва визнали таким, що повністю відбув покарання

Экс-нардепа обвиняли в госизмене, работе на ФСБ, серии заказных убийств и финансовых преступлениях.

Читайте: Офис очистки судебной системы о решении ВС по делу Шепелева: Открыт "ящик Пандоры", когда преступники будут убегать из-под стражи и ожидать экстрадиции на Мальдивах

Так, сначала Шепелеву инкриминировали хищение средств банка "Родовід" на сумму 340 млн грн.

Вторым обвинением было хищение 315 млн средств рефинансирования Национального банка, где Шепелев проходил по делу вместе с бывшим "семейным" банкиром Павлом Борулько – основателем банков "Національний стандарт", "Володимирський", "Європейський" и других учреждений. Все решения принимали Борулько и должностные лица банков, однако следствие также усматривало "кураторство" Шепелева.

В январе 2013 года по делу Шепелева появилась организация убийства полковника МВД Ерохина в 2006 году. Тогдашний министр внутренних дел Юрий Луценко обвинил "депутата БЮТ Ш." в причастности к убийству Ерохина. Однако официально фамилию Шепелева никто не назвал, обвинения не выдвигались. В декабре 2010 года состоялся суд над убийцами Ерохина. Исполнители получили сроки, но заказчиков следствие не установило. Два года спустя после вынесения приговора по делу прокуратура заявила, что организатором был Шепелев.

Еще одно обвинение – организация убийства председателя Наблюдательного совета "АвтоКразбанк" Кириченко в 2003 году Дело контролировал прокурор Донецкой области Виктор Пшонка лично. За 10 лет Шепелева в связи с этим делом никто не упоминал.

Также Шепелеву инкриминировали покушение на убийство главы правления банка "Союз" Сергея Дядечко. По версии следствия, покушение на Дядечко заказал Шепелев, а прямым исполнителем был Василий Данилов - близкий друг и партнер Шепелева, непосредственно стрелявший из автомата.

После выдвижения первых обвинений Шепелев долгое время скрывался за границей, в 2014 году был задержан в Венгрии и экстрадирован в Украину. Его арестовали, но Шепелев попал в больницу, а оттуда – скрылся. В 2015 году Шепелев был задержан на территории РФ, которая отказалась выдавать его украинской стороне по запросу об экстрадиции. Впоследствии он снова оказался в Украине.

8 февраля 2018 Шепелев был задержан сотрудниками СБУ в Киевской области. Среди прочего у него был изъят фальшивый паспорт гражданина Украины, а также удостоверение сотрудника так называемого "МГБ ДНР" по имени Николая Боруха. С тех пор он был под стражей.

Шепелев считается отбывшим наказание, поскольку больший срок поглотил меньший, на который он был осужден, часть он уже отбыл, а кое-что было сокращено в сроках.

Постановление Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит, указано в решении.

Полный текст постановления будет провозглашен 18 ноября 2024 в 15:15, сообщили в Верховном суде.

Читайте также: В деле Шепелева нельзя было применять "закон Савченко", поскольку он находился в СИЗО РФ, – соавтор закона Емец

Автор: 

Верховный Суд (1096) Шепелев (68)


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Топ комментарии
+34
Це вже писдець, чи ще ні? Головний фсбшник жОПи на призвісько Козир, вже нічого не боїтьця, ВЗАГАЛІ! Система зрадників працює на повну!
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15.11.2024 14:24
+23
Фсьо? А шо ви думали?
Є організована банда, яке працює на рашу. Так, вони процвітають в Україні.
А є кріпаки, раби, сіряки,терпіли.

Лети, птах, сери далі українцям на голову. Як агент ФСБ, насери ще більшу купу.
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15.11.2024 14:23
+22
Якщо в ОПі сидять фсбешні кротяки то немає чого дивуватися таким рішенням!
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15.11.2024 14:26
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БЛТ!!! Не перисидів чи хлопак часом?
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15.11.2024 14:22 Ответить
Зєлєнскому сказалі з ОПи, что можна счітать єго уже нєвіновним как младєнца.
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15.11.2024 14:23 Ответить
Мабуть судді з донецька як і підсудний депутат... СВАІХ НІБРАСАЄМ!!!!!
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15.11.2024 14:30 Ответить
Фсьо? А шо ви думали?
Є організована банда, яке працює на рашу. Так, вони процвітають в Україні.
А є кріпаки, раби, сіряки,терпіли.

Лети, птах, сери далі українцям на голову. Як агент ФСБ, насери ще більшу купу.
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15.11.2024 14:23 Ответить
Це вже писдець, чи ще ні? Головний фсбшник жОПи на призвісько Козир, вже нічого не боїтьця, ВЗАГАЛІ! Система зрадників працює на повну!
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15.11.2024 14:24 Ответить
Херассе, это как?
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15.11.2024 14:24 Ответить
Мільярдів 20 євро тепер ще відсудити і норм.
До речі, кадри Юлі Тімашєнка.
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15.11.2024 14:26 Ответить
Якщо в ОПі сидять фсбешні кротяки то немає чого дивуватися таким рішенням!
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15.11.2024 14:26 Ответить
Слава ЗЕсудяям самим чесним в світі !!!! А можна при робочому стажі 15 років зарахувати мені стаж 35 років і призначити виплачувати пенсію в 40 ?
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15.11.2024 14:27 Ответить
досрочно відсидів..., може він й не сидів, а так, вдома був... а ми читаємо, що когось там за держзраду засуджують й вони сидять..., а виявляється їх, мабуть, потім тишком-нишком відпускають..., а ми віртио, що в нас там хтось з чимось бореться..., аха-ха...
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15.11.2024 14:29 Ответить
Певне віддав більшу частину інкримінованих йому вкрадених коштів. А вбивства і замахи - то таке, такі були часи при овочі.
Тож по закону савченки до нього претензій - нуль.
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15.11.2024 14:33 Ответить
Цим покидькам ніяк не дійде що такі приклади є зеленим світлом для інших? Жорстоке покарання для злодіїв це допомога сбу на зараз та в майбутньому.
фсб навіть великих грошей всіляким петлюрівцям не треба платити коли так легко можно за над важкі злочини піти від покарання.
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15.11.2024 14:34 Ответить
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15.11.2024 14:36 Ответить
Да здравствует украинский суд, самый гуманный суд в мире!!!!!!!!!!!!
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15.11.2024 14:38 Ответить
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15.11.2024 14:43 Ответить
Самое время януковича оправдать. Не удивлюсь)
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15.11.2024 14:47 Ответить
Хахахаха,квартальное шоу продолжается,не умрите от смеха,впереди еще много смешного и интересного.
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15.11.2024 14:52 Ответить
А Верховнии Суд шо- непідсуднии ? - на нього управи немає? - шо хочу теи воротю
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15.11.2024 14:54 Ответить
Як же це ориґінально!

"Його заарештували, але Шепелєв потрапив до лікарні, а звідти - втік".

Найкраще тут - слівце потрапив.
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15.11.2024 14:58 Ответить
Зате Червінського гарно ''пресують'', бо патріот.
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15.11.2024 15:03 Ответить
З 22-го по 24 рік минуло 15 років. Вітаю - ми живемо в дурдомі.
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15.11.2024 15:04 Ответить
ні, в країні мрій ваЗнлінського пі..ра.
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15.11.2024 15:19 Ответить
8 лютого 2018 року Шепелєв був затриманий співробітниками СБУ у Київській області. З того часу він перебував під вартою. Джерело: .
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15.11.2024 15:29 Ответить
коментатори ніяк не можуть й досі зрозуміти 😒, що Система Державна за всі роки від її заснування Кучмою, не змінилася і вряд чи зміниться в найближчі роки. ☹😟
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15.11.2024 15:11 Ответить
Ага, то Кучма винен, що Татаров пару лямів від Шєпелева собі у мішки позасовував.
От якби небуло Чучми, чи Черезколінодрищенка, то, точно, ні Зеленьський, ні Єрмак, ні Татаров жодної б копіки ніколи не вкрали
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15.11.2024 15:55 Ответить
ні, не Кучма, а ті хто навчив вас і Чайка читати, а от думати Господь не сподив. 😞
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15.11.2024 17:25 Ответить
То виходить ти помилився, не Кучма таки вчив Татарова красти ?
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15.11.2024 17:45 Ответить
ще раз повторити про не сподивив Господь, одразу не дійшло?
змирись з цим, це генетичне і не лікується, як і у твоїх корешів )(уйлотролів.
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15.11.2024 17:55 Ответить
Нє, не дішло. Так хто заставляє Гофмаршала красти?
Ти просто поясни своїми словами і розійдемося
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15.11.2024 18:21 Ответить
Мммм... як прокурори та судді вміють своїх випускати на волю... ПИСТЕЦЬ!!!!! Потрібно випускати,пока не злив схем де прокурори і судді фігурують
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15.11.2024 15:16 Ответить
такі,, колоритні , фігури для оп на вагу золота і скоро будуть потрібні,ні не фронті там селюк або доброволець воює, для мочіння самого селюка і добровольця.
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15.11.2024 15:17 Ответить
зараз у МЗС великий кадровий дефіцит.
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15.11.2024 18:08 Ответить
Хто знає підходящщі матюки?
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15.11.2024 15:21 Ответить
Вибудова парашки під прикритям війни продовжується. ОПа робить все для того, щоб Захід відвернувся від України.
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15.11.2024 15:57 Ответить
Запитання тільки одне:
- Наскільки після цього рішення так званого суду ''розжиріли'' деякі офшорні рахунки Зеленського.?
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15.11.2024 16:02 Ответить
все в кращих традиціях українського судочинства
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15.11.2024 17:23 Ответить
І усе це кришує просрочений
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15.11.2024 17:53 Ответить
Як це все? А нагородити?
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15.11.2024 18:05 Ответить
це у наступному році, шоб було бєз палєва.
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15.11.2024 18:09 Ответить
Він ще і балотуватись збереться
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15.11.2024 18:10 Ответить
а скільки ж він відстебнув ??? не кажуть??
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15.11.2024 18:51 Ответить
Суддівська мафія Портнова чудово впоралась разом із ЗЕбандою
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16.11.2024 05:45 Ответить
 
 