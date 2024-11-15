Экс-нардеп Шепелев признан полностью отбывшим наказание, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Верховный Суд принял решение в отношении экс-нардепа Александра Шепелева, которого приговорили к 15 годам тюрьмы за ряд преступлений.

Об этом пишет издание ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, несмотря на приговор Оболонского районного суда Киева от 3 августа 2022 года, которым он был приговорен к 15 годам лишения свободы, он считается полностью отбывшим наказание.





Экс-нардепа обвиняли в госизмене, работе на ФСБ, серии заказных убийств и финансовых преступлениях.

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Так, сначала Шепелеву инкриминировали хищение средств банка "Родовід" на сумму 340 млн грн.

Вторым обвинением было хищение 315 млн средств рефинансирования Национального банка, где Шепелев проходил по делу вместе с бывшим "семейным" банкиром Павлом Борулько – основателем банков "Національний стандарт", "Володимирський", "Європейський" и других учреждений. Все решения принимали Борулько и должностные лица банков, однако следствие также усматривало "кураторство" Шепелева.

В январе 2013 года по делу Шепелева появилась организация убийства полковника МВД Ерохина в 2006 году. Тогдашний министр внутренних дел Юрий Луценко обвинил "депутата БЮТ Ш." в причастности к убийству Ерохина. Однако официально фамилию Шепелева никто не назвал, обвинения не выдвигались. В декабре 2010 года состоялся суд над убийцами Ерохина. Исполнители получили сроки, но заказчиков следствие не установило. Два года спустя после вынесения приговора по делу прокуратура заявила, что организатором был Шепелев.

Еще одно обвинение – организация убийства председателя Наблюдательного совета "АвтоКразбанк" Кириченко в 2003 году Дело контролировал прокурор Донецкой области Виктор Пшонка лично. За 10 лет Шепелева в связи с этим делом никто не упоминал.

Также Шепелеву инкриминировали покушение на убийство главы правления банка "Союз" Сергея Дядечко. По версии следствия, покушение на Дядечко заказал Шепелев, а прямым исполнителем был Василий Данилов - близкий друг и партнер Шепелева, непосредственно стрелявший из автомата.

После выдвижения первых обвинений Шепелев долгое время скрывался за границей, в 2014 году был задержан в Венгрии и экстрадирован в Украину. Его арестовали, но Шепелев попал в больницу, а оттуда – скрылся. В 2015 году Шепелев был задержан на территории РФ, которая отказалась выдавать его украинской стороне по запросу об экстрадиции. Впоследствии он снова оказался в Украине.

8 февраля 2018 Шепелев был задержан сотрудниками СБУ в Киевской области. Среди прочего у него был изъят фальшивый паспорт гражданина Украины, а также удостоверение сотрудника так называемого "МГБ ДНР" по имени Николая Боруха. С тех пор он был под стражей.

Шепелев считается отбывшим наказание, поскольку больший срок поглотил меньший, на который он был осужден, часть он уже отбыл, а кое-что было сокращено в сроках.

Постановление Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит, указано в решении.

Полный текст постановления будет провозглашен 18 ноября 2024 в 15:15, сообщили в Верховном суде.

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