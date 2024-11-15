Спецоперація ССО на Курщині: із оточення евакуйовано 16 українських воїнів. ВIДЕО

Оператори 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували з оточення в Курській області 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, о другій ночі оператори ССО отримали бойове завдання і протягом двох годин спланували операцію.

"Ми залетіли туди на Humvee, забрали хлопців та вирушили назад", - розповів спецпризначинець Брюс.

Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танка, шквального кулеметного вогню та атаками FPV-дронів.

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