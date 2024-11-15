Спецоперація ССО на Курщині: із оточення евакуйовано 16 українських воїнів. ВIДЕО
Оператори 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували з оточення в Курській області 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, о другій ночі оператори ССО отримали бойове завдання і протягом двох годин спланували операцію.
"Ми залетіли туди на Humvee, забрали хлопців та вирушили назад", - розповів спецпризначинець Брюс.
Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танка, шквального кулеметного вогню та атаками FPV-дронів.
Топ коментарі
+36 Герхард
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+29 Порохобандерівець
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+21 Wild MadDog
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От і не пи...ди ротом.
то, у мене питання:
як, вже не перший раз, наші воїни потрапляють в оточення?
злагодження нема? зв'язку нема? дебільні накази імбецилів командирів?
От ми були на спшці, кацапи на БТРі заскочили в село. БТР наші знищили, а кацапи розбіглись хто по селі, хто позад нас в лісосмугу. І засіли там. Нам довелося займати кругову оборону і так вести бій. Поки наші не зачистили посадку. Ми були в оточенні, але кацапи не зуміли підкинути своїм підкріплення і розвинути успіх. Так і вийшло що спшку ми утримали.
Коли ми вели активні наступальні дії то були і оточення кацапів. Згадай наступ на Курщині, оточений ВОП і понад сотню полонених. Так що хоч в цьому питанні не треба розганяти зраду.
в курську шо, море є?
повертайтесь додому живими , так як це западня 😡