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Новини Війна
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Спецоперація ССО на Курщині: із оточення евакуйовано 16 українських воїнів. ВIДЕО

Оператори 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували з оточення в Курській області 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, о другій ночі оператори ССО отримали бойове завдання і протягом двох годин спланували операцію.

"Ми залетіли туди на Humvee, забрали хлопців та вирушили назад", - розповів спецпризначинець Брюс.

Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танка, шквального кулеметного вогню та атаками FPV-дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ССО ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

ССО (514) Курськ (1083) 73-й морський центр спецоперацій (16)


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Топ коментарі
+36
Слово "оточення" нікого не напружило?
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15.11.2024 17:08
+29
Мене напружило ; з трьох різних підрозділів;. Задумався, де решта підрозділів.
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15.11.2024 17:14
+21
Слава ССО ЗСУ! Слава Україні!
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15.11.2024 16:57
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Слава ССО ЗСУ! Слава Україні!
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15.11.2024 16:57 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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15.11.2024 17:02 Відповісти
+. Гарна робота. Але можливо вже треба займатись найбільш корисними справами ? На Харьковщині наприклад. А не тішити своє марнославство. Бо яка користь від оточень, які неодмінно будуть та марнославства неДопрезидента ? Займатись треба корисними справами нашому Лідору, а не ... прожектами без практичного використання. Аби *******... чи не так ?
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15.11.2024 17:08 Відповісти
Слово "оточення" нікого не напружило?
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15.11.2024 17:08 Відповісти
Мене напружило ; з трьох різних підрозділів;. Задумався, де решта підрозділів.
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15.11.2024 17:14 Відповісти
в полоні або 200ті
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15.11.2024 17:40 Відповісти
Там зараз конкретна м'ясорубка. Нема сумнівів що наших туди просто пропустили.
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15.11.2024 18:48 Відповісти
А чому в Білгородську область так же не пропустили? Наші понесли чималі втрати на тому напрямку і вимушені були відступити. Це вже було після Курщини, тому рашисти швиденько прикрили Білгородщину і Брянщину.
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15.11.2024 22:00 Відповісти
Ще трохи уваги. кацапи б розстріляли пацанів. Це нікого не зацікавило ? Так треба ВОЇНАМ тішити марнославство Лідора на чужині ?
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15.11.2024 17:11 Відповісти
Тобто, краще вести бої на території України, а не кацапії? А может просто перестать стрелять?
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15.11.2024 17:52 Відповісти
Ні, звісно ж, краще хай кращі підрозділи знищують в Курській області, ніж вони б завадили кацапам просуватися на Донбасі, Харківщині та Запоріжжі.
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15.11.2024 18:50 Відповісти
А ты не задумывался над тем, что если бы эти подразделения были не там, а в Украине, то и те, с кем они там воюют тоже были бы в Украине и вся разница была бы в том, чьи города и села утюжили бы КАБами именно эти подразделения орков. Я за то, чтоб они разрушали свои города, а ты?
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16.11.2024 04:03 Відповісти
Ти знаєш що почалося на Сумщині після початку Курської операції?
От і не пи...ди ротом.
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16.11.2024 05:47 Відповісти
Знаю, ее до сих пор не захватили. Папу своего поучи не киздеть.
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19.11.2024 02:22 Відповісти
вже котрий раз нам показують героїчну евакуацію з оточення!
то, у мене питання:
як, вже не перший раз, наші воїни потрапляють в оточення?
злагодження нема? зв'язку нема? дебільні накази імбецилів командирів?
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15.11.2024 17:45 Відповісти
і перше, і друге, й, на жаль, третє...
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15.11.2024 21:27 Відповісти
Ви самі дали майже повну відповідь. Я б ще додав пряму зраду, коли зливають плани і розташування.
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16.11.2024 00:02 Відповісти
Всі чомусь представляють оточення як щось грандіозне і провальне. Але це не завжди так. На війні оточення це повсякдення. Бойові дії це ж дінамика.
От ми були на спшці, кацапи на БТРі заскочили в село. БТР наші знищили, а кацапи розбіглись хто по селі, хто позад нас в лісосмугу. І засіли там. Нам довелося займати кругову оборону і так вести бій. Поки наші не зачистили посадку. Ми були в оточенні, але кацапи не зуміли підкинути своїм підкріплення і розвинути успіх. Так і вийшло що спшку ми утримали.
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16.11.2024 08:59 Відповісти
Усі ці оточення з-за втрати керування і координації підрозділів.
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15.11.2024 18:04 Відповісти
Кацапи чомусь майже ніколи в оточення не попадають.
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15.11.2024 18:06 Відповісти
Так
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15.11.2024 18:24 Відповісти
Ну логічно, в оточення частіше потрапляє ті хто обороняються. Сенс наступу саме в тому і є щоб знищити або оточити противника. При обороні ворог просто знищується.
Коли ми вели активні наступальні дії то були і оточення кацапів. Згадай наступ на Курщині, оточений ВОП і понад сотню полонених. Так що хоч в цьому питанні не треба розганяти зраду.
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16.11.2024 08:43 Відповісти
!?
в курську шо, море є?
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15.11.2024 20:00 Відповісти
Особового складу з відповідною підготовкою не вистачає. Затикають дірки всім, що є.
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16.11.2024 00:04 Відповісти
Дорогі наші Воіни , яких заслав Зе на курВщину ,
повертайтесь додому живими , так як це западня 😡
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15.11.2024 23:50 Відповісти
Так и орки ж с курщины вернутся под Харьков.
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16.11.2024 04:05 Відповісти
Ішак вирішив допомогти ху#лу з мобілізацією, відправивши на курщину найкращі підрозділи. + Послабив інші напрямки!
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16.11.2024 06:19 Відповісти
 
 