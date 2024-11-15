Байден витратить "кожен наявний долар" на допомогу Україні до приходу Трампа, - Блінкен

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує використати усі виділені раніше на військову допомогу Україні кошти до 20 січня.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише АР, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Байден рішуче налаштований витратити кожен наявний долар між зараз та 20 січня", - відповів Блінкен на запитання про використання коштів на допомогу Україні, які вже є в наявності Білого дому.

Він наголосив, що країни НАТО повинні зосередити свої зусилля на "забезпеченні того, щоб Україна мала гроші, боєприпаси й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати у 2025 році, або щоб мати можливість вести мирні переговори з позиції сили".

За словами Блінкена, США "адаптовуватимуть й пристосовуватимуть" свою майбутню військову допомогу Україні, однак жодних деталей щодо наступних пакетів оборонної допомоги Україні він не надав.

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