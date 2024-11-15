Байден витратить "кожен наявний долар" на допомогу Україні до приходу Трампа, - Блінкен
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує використати усі виділені раніше на військову допомогу Україні кошти до 20 січня.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише АР, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Байден рішуче налаштований витратити кожен наявний долар між зараз та 20 січня", - відповів Блінкен на запитання про використання коштів на допомогу Україні, які вже є в наявності Білого дому.
Він наголосив, що країни НАТО повинні зосередити свої зусилля на "забезпеченні того, щоб Україна мала гроші, боєприпаси й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати у 2025 році, або щоб мати можливість вести мирні переговори з позиції сили".
За словами Блінкена, США "адаптовуватимуть й пристосовуватимуть" свою майбутню військову допомогу Україні, однак жодних деталей щодо наступних пакетів оборонної допомоги Україні він не надав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міністр охорони здоров'я- відомий антищепленик Кеннеді.
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
Кста, може, може і з ольгінської?
Про залишок від аудиту 2022-2023 років в розмірі 4.8млрд - не кажуть
Тілько про залишок 2024 року кажуть
Також мовчать, що в 2022 - згоріло 1.7млрд
А так - звісно що витратять, тільки не відомо коли, та скільки.
Тому що 4.8млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2023
5.4млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2024
Зараз залишок PDA 9млрд, та 9 тижнів до кінця каденції
Кажуть, що кожний тиждень підписують PDA, а пройшло вже 2 тижні, та й сума не змінюється ~400млн