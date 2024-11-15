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Новини
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Байден витратить "кожен наявний долар" на допомогу Україні до приходу Трампа, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує використати усі виділені раніше на військову допомогу Україні кошти до 20 січня. 

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише АР, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Байден рішуче налаштований витратити кожен наявний долар між зараз та 20 січня", - відповів Блінкен на запитання про використання коштів на допомогу Україні, які вже є в наявності Білого дому.

Він наголосив, що країни НАТО повинні зосередити свої зусилля на "забезпеченні того, щоб Україна мала гроші, боєприпаси й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати у 2025 році, або щоб мати можливість вести мирні переговори з позиції сили". 

За словами Блінкена, США "адаптовуватимуть й пристосовуватимуть" свою майбутню військову допомогу Україні, однак жодних деталей щодо наступних пакетів оборонної допомоги Україні він не надав.

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Автор: 

Байден (2883) США (22455) допомога і підтримка (1156) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+4
Це ж було вже. І чим більше подібних заяв, тим менше надії що ці заяви стануть реальністю. Епоха Байдена -епоха чмирів,балаболів та імпотентів. Так в історії і залишаться.
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15.11.2024 22:35
+3
навіщо цю херню переказувати?
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15.11.2024 22:00
+3
Добре, що президентські вибори виграв Трамп. На нього є велика надія. При Гарріс, коли срок ії президентства підійшов б до свого завершення, було б приблизно так, президентка Гарріс рішуче налаштована витратити кожен наявний долар щоб Україна мала гроші, ********** й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати до фіг знає якого року.
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15.11.2024 22:13
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навіщо цю херню переказувати?
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15.11.2024 22:00 Відповісти
Гулє ви там так зденервовано засовались?
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15.11.2024 22:00 Відповісти
Просто судячи з призначень Трампа, перемога Трампа на виборах стала найбільшою геополітичною перемогою кацапів і ***** зокрема за всю їх історію.
Міністр охорони здоров'я- відомий антищепленик Кеннеді.
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
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15.11.2024 22:39 Відповісти
От -от піде зброя - як тои - так зразу
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15.11.2024 22:01 Відповісти
Головне щоб наш лідор своїми заявами, що трампакс закінчить війну швидше ніж Байден, не спугнув.
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15.11.2024 22:01 Відповісти
Добре, що президентські вибори виграв Трамп. На нього є велика надія. При Гарріс, коли срок ії президентства підійшов б до свого завершення, було б приблизно так, президентка Гарріс рішуче налаштована витратити кожен наявний долар щоб Україна мала гроші, ********** й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати до фіг знає якого року.
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15.11.2024 22:13 Відповісти
о, видно заробітчанина на обох платформах ботів: трампівської і подляковської (в інфі про Пороха засвітився).
Кста, може, може і з ольгінської?
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15.11.2024 22:23 Відповісти
прогиб не зараховано--забуваєш писати про шашлики та 73%
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15.11.2024 22:29 Відповісти
О!, тебе ще в моєму кндуїті зебілів досі не було! Тепер будеш!
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15.11.2024 22:45 Відповісти
О, тепер війна швидко скінчиться. Аквафрешну ганчірку вже дістав з-під обісцяного матрасу?
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15.11.2024 22:46 Відповісти
Старый соплежуй тянул резину и сейчас продолжает ...
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15.11.2024 22:26 Відповісти
"кожен наявний"
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15.11.2024 22:32 Відповісти
Це ж було вже. І чим більше подібних заяв, тим менше надії що ці заяви стануть реальністю. Епоха Байдена -епоха чмирів,балаболів та імпотентів. Так в історії і залишаться.
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15.11.2024 22:35 Відповісти
Епоха Трампа тебе не розчарує, як і епоха Зеленського...
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15.11.2024 22:44 Відповісти
Щоб розчаруватися треба зачаруватися. А мені покуй.
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15.11.2024 23:29 Відповісти
Два долари витратить..а взагалі, треба іноземного управлінця - щоб слідкував за витратою грошової допомоги. Бо зелені стибрять все..
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15.11.2024 22:40 Відповісти
Вони навіть не знають скільки залишилось
Про залишок від аудиту 2022-2023 років в розмірі 4.8млрд - не кажуть
Тілько про залишок 2024 року кажуть
Також мовчать, що в 2022 - згоріло 1.7млрд

А так - звісно що витратять, тільки не відомо коли, та скільки.
Тому що 4.8млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2023
5.4млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2024

Зараз залишок PDA 9млрд, та 9 тижнів до кінця каденції
Кажуть, що кожний тиждень підписують PDA, а пройшло вже 2 тижні, та й сума не змінюється ~400млн
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15.11.2024 23:20 Відповісти
О, і Second First проявився, але чому під "запасним" логіном Dan First?
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15.11.2024 23:36 Відповісти
Уже 2 недели Белый Дом обещает, то 8 млрд. долларов, то 6 млрд Украине..... обещать и не давать, этим отличается Белый Дом.
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16.11.2024 00:11 Відповісти
Выделите из них на хорошую снайперскую винтовку и поищите стрелка получше, чем Crooks.
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16.11.2024 00:41 Відповісти
Не воспринимайте ассоциации с могилой близко к сердцу, но это очень напоминает, когда над могилой все рассказывают, как любили покойного. А любить нужно было при жизни.
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16.11.2024 01:26 Відповісти
А что же мешало пусть 7-8 месяцев назад дать эти деньги, и хрен с ним, даже не совсем до последнего доллара??? А? Гандоны, штопаные колючей проволокой!
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16.11.2024 07:19 Відповісти
 
 