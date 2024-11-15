Байден потратит "каждый доллар" на помощь Украине до прихода Трампа, - Блинкен
Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует использовать все выделенные ранее на военную помощь Украине средства до 20 января.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет АР, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Байден решительно настроен потратить каждый имеющийся доллар между сейчас и 20 января", - ответил Блинкен на вопрос об использовании средств на помощь Украине, которые уже есть в наличии Белого дома.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны сосредоточить свои усилия на "обеспечении того, чтобы Украина имела деньги, боеприпасы и мобилизованные силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году, или чтобы иметь возможность вести мирные переговоры с позиции силы".
По словам Блинкена, США будут "адаптировать и приспосабливать" свою будущую военную помощь Украине, однако никаких деталей относительно следующих пакетов оборонной помощи Украине он не предоставил.
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Міністр охорони здоров'я- відомий антищепленик Кеннеді.
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
Кста, може, може і з ольгінської?
Про залишок від аудиту 2022-2023 років в розмірі 4.8млрд - не кажуть
Тілько про залишок 2024 року кажуть
Також мовчать, що в 2022 - згоріло 1.7млрд
А так - звісно що витратять, тільки не відомо коли, та скільки.
Тому що 4.8млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2023
5.4млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2024
Зараз залишок PDA 9млрд, та 9 тижнів до кінця каденції
Кажуть, що кожний тиждень підписують PDA, а пройшло вже 2 тижні, та й сума не змінюється ~400млн