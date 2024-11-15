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Байден потратит "каждый доллар" на помощь Украине до прихода Трампа, - Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует использовать все выделенные ранее на военную помощь Украине средства до 20 января.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет АР, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден решительно настроен потратить каждый имеющийся доллар между сейчас и 20 января", - ответил Блинкен на вопрос об использовании средств на помощь Украине, которые уже есть в наличии Белого дома.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны сосредоточить свои усилия на "обеспечении того, чтобы Украина имела деньги, боеприпасы и мобилизованные силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году, или чтобы иметь возможность вести мирные переговоры с позиции силы".

По словам Блинкена, США будут "адаптировать и приспосабливать" свою будущую военную помощь Украине, однако никаких деталей относительно следующих пакетов оборонной помощи Украине он не предоставил.

Читайте: Европейские лидеры призвали Байдена увеличить помощь Украине, - Bloomberg

Байден (2785) США (26313) помощь и поддержка (864) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+4
Це ж було вже. І чим більше подібних заяв, тим менше надії що ці заяви стануть реальністю. Епоха Байдена -епоха чмирів,балаболів та імпотентів. Так в історії і залишаться.
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15.11.2024 22:35
+3
навіщо цю херню переказувати?
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15.11.2024 22:00
+3
Добре, що президентські вибори виграв Трамп. На нього є велика надія. При Гарріс, коли срок ії президентства підійшов б до свого завершення, було б приблизно так, президентка Гарріс рішуче налаштована витратити кожен наявний долар щоб Україна мала гроші, ********** й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати до фіг знає якого року.
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15.11.2024 22:13
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навіщо цю херню переказувати?
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15.11.2024 22:00 Ответить
Гулє ви там так зденервовано засовались?
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15.11.2024 22:00 Ответить
Просто судячи з призначень Трампа, перемога Трампа на виборах стала найбільшою геополітичною перемогою кацапів і ***** зокрема за всю їх історію.
Міністр охорони здоров'я- відомий антищепленик Кеннеді.
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
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15.11.2024 22:39 Ответить
От -от піде зброя - як тои - так зразу
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15.11.2024 22:01 Ответить
Головне щоб наш лідор своїми заявами, що трампакс закінчить війну швидше ніж Байден, не спугнув.
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15.11.2024 22:01 Ответить
Добре, що президентські вибори виграв Трамп. На нього є велика надія. При Гарріс, коли срок ії президентства підійшов б до свого завершення, було б приблизно так, президентка Гарріс рішуче налаштована витратити кожен наявний долар щоб Україна мала гроші, ********** й мобілізовані сили, щоб ефективно воювати до фіг знає якого року.
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15.11.2024 22:13 Ответить
о, видно заробітчанина на обох платформах ботів: трампівської і подляковської (в інфі про Пороха засвітився).
Кста, може, може і з ольгінської?
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15.11.2024 22:23 Ответить
прогиб не зараховано--забуваєш писати про шашлики та 73%
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15.11.2024 22:29 Ответить
О!, тебе ще в моєму кндуїті зебілів досі не було! Тепер будеш!
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15.11.2024 22:45 Ответить
О, тепер війна швидко скінчиться. Аквафрешну ганчірку вже дістав з-під обісцяного матрасу?
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15.11.2024 22:46 Ответить
Старый соплежуй тянул резину и сейчас продолжает ...
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15.11.2024 22:26 Ответить
"кожен наявний"
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15.11.2024 22:32 Ответить
Це ж було вже. І чим більше подібних заяв, тим менше надії що ці заяви стануть реальністю. Епоха Байдена -епоха чмирів,балаболів та імпотентів. Так в історії і залишаться.
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15.11.2024 22:35 Ответить
Епоха Трампа тебе не розчарує, як і епоха Зеленського...
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15.11.2024 22:44 Ответить
Щоб розчаруватися треба зачаруватися. А мені покуй.
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15.11.2024 23:29 Ответить
Два долари витратить..а взагалі, треба іноземного управлінця - щоб слідкував за витратою грошової допомоги. Бо зелені стибрять все..
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15.11.2024 22:40 Ответить
Вони навіть не знають скільки залишилось
Про залишок від аудиту 2022-2023 років в розмірі 4.8млрд - не кажуть
Тілько про залишок 2024 року кажуть
Також мовчать, що в 2022 - згоріло 1.7млрд

А так - звісно що витратять, тільки не відомо коли, та скільки.
Тому що 4.8млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2023
5.4млрд не витрачено в строк до 1 жовтня 2024

Зараз залишок PDA 9млрд, та 9 тижнів до кінця каденції
Кажуть, що кожний тиждень підписують PDA, а пройшло вже 2 тижні, та й сума не змінюється ~400млн
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15.11.2024 23:20 Ответить
О, і Second First проявився, але чому під "запасним" логіном Dan First?
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15.11.2024 23:36 Ответить
Уже 2 недели Белый Дом обещает, то 8 млрд. долларов, то 6 млрд Украине..... обещать и не давать, этим отличается Белый Дом.
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16.11.2024 00:11 Ответить
Выделите из них на хорошую снайперскую винтовку и поищите стрелка получше, чем Crooks.
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16.11.2024 00:41 Ответить
Не воспринимайте ассоциации с могилой близко к сердцу, но это очень напоминает, когда над могилой все рассказывают, как любили покойного. А любить нужно было при жизни.
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16.11.2024 01:26 Ответить
А что же мешало пусть 7-8 месяцев назад дать эти деньги, и хрен с ним, даже не совсем до последнего доллара??? А? Гандоны, штопаные колючей проволокой!
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16.11.2024 07:19 Ответить
 
 