Байден потратит "каждый доллар" на помощь Украине до прихода Трампа, - Блинкен

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует использовать все выделенные ранее на военную помощь Украине средства до 20 января.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет АР, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден решительно настроен потратить каждый имеющийся доллар между сейчас и 20 января", - ответил Блинкен на вопрос об использовании средств на помощь Украине, которые уже есть в наличии Белого дома.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны сосредоточить свои усилия на "обеспечении того, чтобы Украина имела деньги, боеприпасы и мобилизованные силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году, или чтобы иметь возможность вести мирные переговоры с позиции силы".

По словам Блинкена, США будут "адаптировать и приспосабливать" свою будущую военную помощь Украине, однако никаких деталей относительно следующих пакетов оборонной помощи Украине он не предоставил.

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