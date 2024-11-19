За десять днів втрати армії РФ дорівнюють тим, які СРСР зазнав за десять років війни в Афганістані, - Сибіга

За кожні 10 днів війни в Україні РФ втрачає стільки ж бійців, скільки за 10 років війни в Афганістані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН.

Він зазначив, що Росія щодня втрачає в Україні близько 1,5 тисячі військових убитими та пораненими.

"Це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію, що також показує, наскільки низька ціна людського життя в Росії", - додав голова МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Середньодобові втрати РФ у листопаді вже досягли 1498 осіб, - британська розвідка