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За десять днів втрати армії РФ дорівнюють тим, які СРСР зазнав за десять років війни в Афганістані, - Сибіга

Сибіга про втрати РФ за 10 днів

За кожні 10 днів війни в Україні РФ втрачає стільки ж бійців, скільки за 10 років війни в Афганістані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН.

Він зазначив, що  Росія щодня втрачає в Україні близько 1,5 тисячі військових убитими та  пораненими.

"Це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію, що також показує, наскільки низька ціна людського життя в Росії", - додав голова МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Середньодобові втрати РФ у листопаді вже досягли 1498 осіб, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17317) знищення (7204) Сибіга Андрій (396)


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Топ коментарі
+13
Журналіст Данило Мокрик заявив, що висміювання президента Володимира Зеленського за кордоном - це висміювання українського народу та України.

"Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ", - наголосив Мокрик.

За його словами, ті українці, які в цій ситуації з якихось внутрішньополітичних міркувань підтримують Маска проти Зеленського, насправді підтримують Маска проти України. І вже не так важливо, через обмеженість чи меншовартість, вважає журналіст.

Ми можемо і маємо критикувати Володимира Зеленського, як главу нашої держави. Це - не просто правильно, це - необхідно. Але коли його атакують за кордоном саме як представника українського суверенітету і незалежності, то це - не персональна атака проти того Володимира Зеленського, до якого у нас, українців, є стільки запитань. Це - не голос в унісон нашій критиці і нашим запитанням. Це - атака проти президента України, нашого суверенітету і незалежності", - зауважив він.
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19.11.2024 06:50
+11
Це аж ніяк не впливає на їхнє просування. На жаль. А займатися констатацією фактів міністрові отримуючи захмарну зп-така собі справа
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19.11.2024 06:35
+10
Цей ЗЕлений дуже схожий на Сівоху. Шо пикою шо мізгами. Он шо, МО шо бухтить на цю тему? Його справа справи закордонні, а воно пхає рило до чужого городу. Чи власними справами соромно похвалитись?
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19.11.2024 06:41
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19.11.2024 06:34 Відповісти
Журналіст Данило Мокрик заявив, що висміювання президента Володимира Зеленського за кордоном - це висміювання українського народу та України.

"Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ", - наголосив Мокрик.

За його словами, ті українці, які в цій ситуації з якихось внутрішньополітичних міркувань підтримують Маска проти Зеленського, насправді підтримують Маска проти України. І вже не так важливо, через обмеженість чи меншовартість, вважає журналіст.

Ми можемо і маємо критикувати Володимира Зеленського, як главу нашої держави. Це - не просто правильно, це - необхідно. Але коли його атакують за кордоном саме як представника українського суверенітету і незалежності, то це - не персональна атака проти того Володимира Зеленського, до якого у нас, українців, є стільки запитань. Це - не голос в унісон нашій критиці і нашим запитанням. Це - атака проти президента України, нашого суверенітету і незалежності", - зауважив він.
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19.11.2024 06:50 Відповісти
а поливати помиями, минулого та майбутнього президентів сша, це атака на суверенітет і незалежність?
а змішувати з гімном діючого канцлера німеччини, це атака на суверенітет і незалежність?
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19.11.2024 07:40 Відповісти
Назвить українське ЗМІ де ОФІЦІЙНО ПОЛИВАЮТЬ ПОМОЯМИ президента США і канцлера
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19.11.2024 07:44 Відповісти
а коли це твітер хе став офіційним змі сша?
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19.11.2024 07:45 Відповісти
Я вас спитала про українські ЗМІ
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19.11.2024 07:52 Відповісти
а я вас спитав про американські.
чи допис імбецила трампа молодшого та аутиста маска в твітері хе, до дофіга офіційно?
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19.11.2024 07:56 Відповісти
Ви хоч запамятовувайте що пишите . хто кого тут поливав і где
«а поливати помиями, минулого та майбутнього президентів сша, це атака на суверенітет і незалежність?
а змішувати з гімном діючого канцлера німеччини, це атака на суверенітет і незалежність?»
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19.11.2024 08:17 Відповісти
байден, закрий небо!
байден дай зброю!
байден чому ми не в нато!
байден дай дозвіл!
байден дав лише 10% обіцяного!

і це все, від тупорилої недорозвиненої вороватої, нажаль першої особи, але ніщєбродської кумівської країни, у зверненнях до лідера наймогутнішої країни світу.

ви такого не чули?
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19.11.2024 08:34 Відповісти
А де тут «поливати помиями, минулого та майбутнього президентів сша
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19.11.2024 08:36 Відповісти
коли співбесідник вмикає окуня, з ним вже нецікаво спілкуватися.
дрочіть і надалі на зе!гундоса.
тепер зрозуміло звідки малюється підтримка зе!лідора, і звідки зе!поц такий впевнений у наступному президенстві.
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19.11.2024 08:43 Відповісти
АБАЖДИТЕ, не вмикайте окуня . Ви не відпочили на моє питання ХТО І ДЕ поливаВ помиями, минулого та майбутнього президентів сша
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19.11.2024 13:10 Відповісти
"не Зеленського. Він висміює Україну і український народ"
))))))))))))))
ну пипець - до подоляцьких записалась...

за якими ознаками навіть те гнусаве чмо, вибл.дк мами Ріми, є українцем, не кажучи вже - українським народом?

швидко ти перефарбувалась під потужного...
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19.11.2024 07:54 Відповісти
Розуміете , я якось без Подоляка знаю що треба поважати флаг герб і президента своєї країни ХОЧАБ ЗА КОРДОНОМ
ВАС мабуть цьому не вчили і ви з гімном змешаете будь що
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19.11.2024 08:20 Відповісти
на відміну від кацапів, де глінорилий є уособленням кріпосного лаптя срущего в лопухах, зе!гіндос і українці і тим більше державні символи, це абсолютно різні речі!
і особливо, це актуально з травня 2024!
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19.11.2024 08:39 Відповісти
зразу видно представника мудрого наріду

До травня з великою натяжкою можна було вважати президентом (з одного боку з самого початку були порушення які виключали надання йому президенства, але раз не було постанови суду - то він був полулегітимним - але президентом)

А після травня це представник організованого злочинного угрупування захопившого владу в Україні.

Це я кажу твердження конституционного юриста Тараса Чорновола.
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19.11.2024 10:32 Відповісти
Продажного Тараса , який ідеї свого батька продав за кусок хліба у Янека , а потім і пороха?
Він Вам багато чого понарасказує .
взагалі я вважаю його придурком , людиною недалекою. Це мое бачення. Він неприємний тип.
Ви б держались від його думок подалі , якщо ви сам не Тарас
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19.11.2024 13:08 Відповісти
ну то ладно якщо не сприймаєте Тараса...
А своєї голови трохи думати - немає?
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21.11.2024 20:08 Відповісти
Я якраз своєю головою думаю, тому Тараса і не сприймаю
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21.11.2024 22:27 Відповісти
А Ви хоча б пару слів послухайте його на youtube і тоді будемо балакати. Наразі це єдина людина яка так виважено каже як воно є насправді. Це - поперше.
А по друге - ви пропагуєте ставленика кремля, зрадника-диктатора?
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22.11.2024 07:42 Відповісти
Пишу тому що поважаю Вас як думаючу виважену жінку.
Тарас Чорновіл розповідав що був ярим противником Порошенка - і тому пішов до Януковича.
Каже що пізніше зрозумів свою помилку і зараз, скільки я його почав дивитись, він каже що зараз Порошенко це як не єдиний шанс щоб Україна змогла видряпатись.

Я сам випадково на нього потрапив - та просто здивувався що є такі прості, порядні і ерудовані люди. Зараз його не дивлюсь - бо боляче. Завдяки Вам зайшов просто глянути. Повторюю своє - Т. Чорновіл - щира порядна людина. Він відповідає на питання буквально зразу.

https://www.youtube.com/@chornovil_taras/videos Чорновіл ВІДВЕРТО - YouTube
останнє:
https://www.youtube.com/watch?v=TWZCSBaVFbk Діалог-561/22.11. Що там з першою *леді? Як ЛСД завгоспа облизують. Репарації - нам, чи ми? Та інше… - YouTube

та я більше навряд чи буду дивитись ще - боляче. Та ще маю свою думку чому є те що є.
ok
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22.11.2024 22:33 Відповісти
Я обовʼязково подивлюсь Ваши посилання. Але Тарас прийшов до Янека задовго до Порошенко , він також виступав проти НАТО - є фото в інтернеті. Тобто спочатку продав батько, потім Янека.
Особисто я за націоналистів . Поважала Фаріон , поважаю Корчинського , цікавлюсь думками Юрія СИРОТЮКА і т п.
Я живу у Словаччині ,для дітей словацька- рідна мова. І я бачу як національно виховивають словаків. Усі влади України ( у т ч янек і порох) цім не займалися. І про це постійно говорила Фаріон і націоналісти. Батько Тараса був націоналістом, а Тарас вештається серед якись центристів . Я його розумію - жити на щось треба , а професііі лікаря чи будівельника нема.
Ось моє бачення

вибачайте , пеку смаколікі дітям
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22.11.2024 22:58 Відповісти
Так, все вірно, тут, за кордоном, ми мовчки терптмок обои, ні біса не розуміючи в нашій ролітиці- хвизвпляють Зе , ще й підлакуємо
Але хоч тут, на сторінках Цензор ми можемо говорити , що думаємо насправді .
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19.11.2024 09:17 Відповісти
Українці мають право критикувати свого президента, премьера, министрів і іншу виконавчу владу який сплачують заробітну плату.

А ось Таймс не має права ржати над презідентом країни, яка БОРЕТЬСЯ ЗА СВОЄ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЖИВАННЯ з навалою антихриста , чиїх дітей гвалтують, чиїх воїнів розстрілюють у плену. ЦЕ БЕСТАКТНОСТЬ і точно робота ФСБ
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19.11.2024 13:16 Відповісти
Це аж ніяк не впливає на їхнє просування. На жаль. А займатися констатацією фактів міністрові отримуючи захмарну зп-така собі справа
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19.11.2024 06:35 Відповісти
Цей ЗЕлений дуже схожий на Сівоху. Шо пикою шо мізгами. Он шо, МО шо бухтить на цю тему? Його справа справи закордонні, а воно пхає рило до чужого городу. Чи власними справами соромно похвалитись?
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19.11.2024 06:41 Відповісти
їм байдуже... навіть мільони покладуть (а ті підуть, бо ж "священныя" війна з натою та нациздами!), аби досягнути цілі...
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19.11.2024 06:47 Відповісти
radiosvoboda.org

1000 днів великої війни. Цифри

Імовірні втрати Росії у війні проти України
610 000
вбитими та пораненими

За даними британської розвідки станом на 17 вересня 2024 року

Імовірні втрати України у війні


480 000*
вбитими та пораненими

За даними Wall Street Journal із посиланням на західні розвідки від 17 вересня 2024 року

*Українська влада, коментуючи це повідомлення, заявляє, що реальна цифра є «значно меншою».

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19.11.2024 06:53 Відповісти
де ви це нарили? навіть, за всією логікою ведення бойових дій, та м'ясних штурмів, як втрати з нашої сторони можуть буть такими ж я у кацапів?
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19.11.2024 07:49 Відповісти
Більше половини свинособак здохших в Україні-це лугандонци,дамбасята,зеки та інша наволочь..
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19.11.2024 06:55 Відповісти
кацап-м'ясник і цим все сказано...
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19.11.2024 07:00 Відповісти
Просто на росії землі мало.
Положить мільйон, другий ваньок за клаптик зруйнованої в хлам території це геніальний план достойний рускава ума...
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19.11.2024 07:56 Відповісти
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19.11.2024 08:11 Відповісти
Безмозкий Сибіга повторює маячню кремлядей про втрати в Афганістані. Люди які намагалися дослідити цю тему заявляють, що втрати серсера близько 140 тисяч та ще 100 тисяч афганців які воювали на стороні советів. Але дебіли продовжують як папужки повторювати офіційні дані кремлядей, адже це правда кацапи не можуть брехати.
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19.11.2024 08:30 Відповісти
Ну й що ? Що дає ця заява українцю ? А якщо я скажу, що за тиждень стільки гине народу з обох боків, що дорівнює кількості загиблих у битві при Гастінгсі у 1066 р ? Українцям стане легше ? Розповідай це в ООН чи ЄС. А краще Шольцу, Макрону.
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19.11.2024 09:12 Відповісти
Як для такого високопосадовця як міністер закордонних справ Сибіга, м"яко кажучи ... туповатий. Своїми словами - дебільний. Йому , перш ніж щось бовкнути, варто би було не хизуватися втратами, а поцікавитися скільки українців погибло за СРСР у Афганістані? А це - кожен другий солдат і офіцер.
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19.11.2024 17:51 Відповісти
 
 