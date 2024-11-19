За десять дней потери армии РФ равны тем, которые СССР понес за десять лет войны в Афганистане, - Сибига

За каждые 10 дней войны в Украине РФ теряет столько же бойцов, сколько за 10 лет войны в Афганистане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что Россия ежедневно теряет в Украине около 1,5 тысячи военных убитыми и ранеными.

"Это самые кровавые оккупированные квадратные метры за всю историю, что также показывает, насколько низкая цена человеческой жизни в России", - добавил глава МИД Украины.

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