За десять дней потери армии РФ равны тем, которые СССР понес за десять лет войны в Афганистане, - Сибига
За каждые 10 дней войны в Украине РФ теряет столько же бойцов, сколько за 10 лет войны в Афганистане.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН.
Он отметил, что Россия ежедневно теряет в Украине около 1,5 тысячи военных убитыми и ранеными.
"Это самые кровавые оккупированные квадратные метры за всю историю, что также показывает, насколько низкая цена человеческой жизни в России", - добавил глава МИД Украины.
Топ комментарии
+13 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий19.11.2024 06:50
+11 Andrijmak63
показать весь комментарий19.11.2024 06:35
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий19.11.2024 06:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ", - наголосив Мокрик.
За його словами, ті українці, які в цій ситуації з якихось внутрішньополітичних міркувань підтримують Маска проти Зеленського, насправді підтримують Маска проти України. І вже не так важливо, через обмеженість чи меншовартість, вважає журналіст.
Ми можемо і маємо критикувати Володимира Зеленського, як главу нашої держави. Це - не просто правильно, це - необхідно. Але коли його атакують за кордоном саме як представника українського суверенітету і незалежності, то це - не персональна атака проти того Володимира Зеленського, до якого у нас, українців, є стільки запитань. Це - не голос в унісон нашій критиці і нашим запитанням. Це - атака проти президента України, нашого суверенітету і незалежності", - зауважив він.
а змішувати з гімном діючого канцлера німеччини, це атака на суверенітет і незалежність?
чи допис імбецила трампа молодшого та аутиста маска в твітері хе, до дофіга офіційно?
«а поливати помиями, минулого та майбутнього президентів сша, це атака на суверенітет і незалежність?
а змішувати з гімном діючого канцлера німеччини, це атака на суверенітет і незалежність?»
байден дай зброю!
байден чому ми не в нато!
байден дай дозвіл!
байден дав лише 10% обіцяного!
і це все, від тупорилої недорозвиненої вороватої, нажаль першої особи, але ніщєбродської кумівської країни, у зверненнях до лідера наймогутнішої країни світу.
ви такого не чули?
дрочіть і надалі на зе!гундоса.
тепер зрозуміло звідки малюється підтримка зе!лідора, і звідки зе!поц такий впевнений у наступному президенстві.
))))))))))))))
ну пипець - до подоляцьких записалась...
за якими ознаками навіть те гнусаве чмо, вибл.дк мами Ріми, є українцем, не кажучи вже - українським народом?
швидко ти перефарбувалась під потужного...
ВАС мабуть цьому не вчили і ви з гімном змешаете будь що
і особливо, це актуально з травня 2024!
До травня з великою натяжкою можна було вважати президентом (з одного боку з самого початку були порушення які виключали надання йому президенства, але раз не було постанови суду - то він був полулегітимним - але президентом)
А після травня це представник організованого злочинного угрупування захопившого владу в Україні.
Це я кажу твердження конституционного юриста Тараса Чорновола.
Він Вам багато чого понарасказує .
взагалі я вважаю його придурком , людиною недалекою. Це мое бачення. Він неприємний тип.
Ви б держались від його думок подалі , якщо ви сам не Тарас
А своєї голови трохи думати - немає?
А по друге - ви пропагуєте ставленика кремля, зрадника-диктатора?
Тарас Чорновіл розповідав що був ярим противником Порошенка - і тому пішов до Януковича.
Каже що пізніше зрозумів свою помилку і зараз, скільки я його почав дивитись, він каже що зараз Порошенко це як не єдиний шанс щоб Україна змогла видряпатись.
Я сам випадково на нього потрапив - та просто здивувався що є такі прості, порядні і ерудовані люди. Зараз його не дивлюсь - бо боляче. Завдяки Вам зайшов просто глянути. Повторюю своє - Т. Чорновіл - щира порядна людина. Він відповідає на питання буквально зразу.
https://www.youtube.com/@chornovil_taras/videos Чорновіл ВІДВЕРТО - YouTube
останнє:
https://www.youtube.com/watch?v=TWZCSBaVFbk Діалог-561/22.11. Що там з першою *леді? Як ЛСД завгоспа облизують. Репарації - нам, чи ми? Та інше… - YouTube
та я більше навряд чи буду дивитись ще - боляче. Та ще маю свою думку чому є те що є.
ok
Особисто я за націоналистів . Поважала Фаріон , поважаю Корчинського , цікавлюсь думками Юрія СИРОТЮКА і т п.
Я живу у Словаччині ,для дітей словацька- рідна мова. І я бачу як національно виховивають словаків. Усі влади України ( у т ч янек і порох) цім не займалися. І про це постійно говорила Фаріон і націоналісти. Батько Тараса був націоналістом, а Тарас вештається серед якись центристів . Я його розумію - жити на щось треба , а професііі лікаря чи будівельника нема.
Ось моє бачення
вибачайте , пеку смаколікі дітям
Але хоч тут, на сторінках Цензор ми можемо говорити , що думаємо насправді .
А ось Таймс не має права ржати над презідентом країни, яка БОРЕТЬСЯ ЗА СВОЄ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЖИВАННЯ з навалою антихриста , чиїх дітей гвалтують, чиїх воїнів розстрілюють у плену. ЦЕ БЕСТАКТНОСТЬ і точно робота ФСБ
1000 днів великої війни. Цифри
Імовірні втрати Росії у війні проти України
610 000
вбитими та пораненими
За даними британської розвідки станом на 17 вересня 2024 року
Імовірні втрати України у війні
480 000*
вбитими та пораненими
За даними Wall Street Journal із посиланням на західні розвідки від 17 вересня 2024 року
*Українська влада, коментуючи це повідомлення, заявляє, що реальна цифра є «значно меншою».
Положить мільйон, другий ваньок за клаптик зруйнованої в хлам території це геніальний план достойний рускава ума...