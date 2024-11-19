Росія вивела у Чорне море 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 24 ракет, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 листопада у Чорному морі перебувають 6 російських ракетоносіїв з 24 ракетами "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

В акваторії Чорного моря зафіксовано шість бойових кораблів, оснащених крилатими ракетами "Калібр", із сумарним потенціалом до 24 ракет.

Додатково у Середземному морі перебувають ще три російські кораблі-ракетоносії з аналогічним озброєнням, здатні випустити до 24 крилатих ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не виявлено.

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