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Росія вивела у Чорне море 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 24 ракет, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 листопада у Чорному морі перебувають 6 російських ракетоносіїв з 24 ракетами "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

В акваторії Чорного моря зафіксовано шість бойових кораблів, оснащених крилатими ракетами "Калібр", із сумарним потенціалом до 24 ракет.

Додатково у Середземному морі перебувають ще три російські кораблі-ракетоносії з аналогічним озброєнням, здатні випустити до 24 крилатих ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не виявлено.

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Ракетоносії у Чорному морі станом на ранок 19 листопада

Автор: 

ВМС (1382) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666)


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Давно Україна не грала у морський бій - хрестик нолік . Мабуть знов інтриганиЕрмак з татаровим заважають Буданову
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19.11.2024 07:18 Відповісти
Недавно тут один зелений виродок розповідав про виготовлену першу сотню ракет Нептун. Ну? Запускайте.
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19.11.2024 07:24 Відповісти
Запускати звідки ? Від Запоріжжя до новоросійська-більше 400 км, від Херсону-більше 500, а від Одеси-ще більше. Нептун не долетить. А кацапські корита для залпів могли ще далі відійти, ті срані калібри до 2500км летять. І не треба забувати, що в кацапів теж ппо є.
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19.11.2024 08:19 Відповісти
На болотах орчиха бідкається,що
"богатейшая страна",а пенс не може
масла собі купити...
Лишньохромосомні не розуміють,
що все йде на ракети.Навіщо
піпі думати про бид..о?
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19.11.2024 07:37 Відповісти
І 100 штук своїх ракет є,і зарубіжні є,а кораблі,яких не мало бути, теж є.
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19.11.2024 08:00 Відповісти
Эти корабли как кот Шредингера они есть и их одновременно нет.
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19.11.2024 09:17 Відповісти
Хоробрості переїли?
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19.11.2024 08:16 Відповісти
Зєлєнскій, хдє "Малюкі" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2024 08:33 Відповісти
 
 