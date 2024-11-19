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Россия вывела в Черное море 6 ракетоносителей с общим залпом до 24 ракет, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 ноября в Черном море находятся 6 российских ракетоносителей с 24 ракетами "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

В акватории Черного моря зафиксировано шесть боевых кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", с суммарным потенциалом до 24 ракет.

Дополнительно в Средиземном море находятся еще три российских корабля-ракетоносителя с аналогичным вооружением, способные выпустить до 24 крылатых ракет. В Азовском море вражеских кораблей не обнаружено.

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Ракетоносії у Чорному морі станом на ранок 19 листопада

Автор: 

ВМС (1461) Черноморский флот РФ (1557) Черное море (1473)


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Давно Україна не грала у морський бій - хрестик нолік . Мабуть знов інтриганиЕрмак з татаровим заважають Буданову
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19.11.2024 07:18 Ответить
Недавно тут один зелений виродок розповідав про виготовлену першу сотню ракет Нептун. Ну? Запускайте.
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19.11.2024 07:24 Ответить
Запускати звідки ? Від Запоріжжя до новоросійська-більше 400 км, від Херсону-більше 500, а від Одеси-ще більше. Нептун не долетить. А кацапські корита для залпів могли ще далі відійти, ті срані калібри до 2500км летять. І не треба забувати, що в кацапів теж ппо є.
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19.11.2024 08:19 Ответить
На болотах орчиха бідкається,що
"богатейшая страна",а пенс не може
масла собі купити...
Лишньохромосомні не розуміють,
що все йде на ракети.Навіщо
піпі думати про бид..о?
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19.11.2024 07:37 Ответить
І 100 штук своїх ракет є,і зарубіжні є,а кораблі,яких не мало бути, теж є.
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19.11.2024 08:00 Ответить
Эти корабли как кот Шредингера они есть и их одновременно нет.
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19.11.2024 09:17 Ответить
Хоробрості переїли?
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19.11.2024 08:16 Ответить
Зєлєнскій, хдє "Малюкі" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2024 08:33 Ответить
 
 