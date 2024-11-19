Россия вывела в Черное море 6 ракетоносителей с общим залпом до 24 ракет, - ВМС. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 19 ноября в Черном море находятся 6 российских ракетоносителей с 24 ракетами "Калибр".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.
В акватории Черного моря зафиксировано шесть боевых кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", с суммарным потенциалом до 24 ракет.
Дополнительно в Средиземном море находятся еще три российских корабля-ракетоносителя с аналогичным вооружением, способные выпустить до 24 крылатых ракет. В Азовском море вражеских кораблей не обнаружено.
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"богатейшая страна",а пенс не може
масла собі купити...
Лишньохромосомні не розуміють,
що все йде на ракети.Навіщо
піпі думати про бид..о?