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Новини
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Байден ухвалив "гарне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів углиб Росії, - Макрон

Макрон про дозвіл США бити по території РФ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення Байдена продиктоване тим, що Росія пішла на ескалацію конфлікту з Україною, використовуючи солдатів із КНДР разом зі своїми солдатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Росія - єдина держава, яка прийняла ескалаційне рішення... саме цей розрив призвів до рішення США", - сказав французький президент журналістам у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро.

Раніше цього року Макрон заявляв, що виступає за те, щоб дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії, оскільки Москва користується західними обмеженнями на використання безоплатно наданих ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США не коментує інформацію про рішення Байдена дозволити Україні бити ракетами вглиб РФ (оновлено)

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Автор: 

Байден Джо (2887) зброя (7457) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+11
у глибину курської області, а не вглиб кацапії!
але, я настирливо нагадую!
порти маріуполя та бердянську?
залізниця з ростова в крим?
мости мелітополя, бердянська чонгара?
траси з переходами, на окупованому кордоні з кацапією?
крим?
кримський міст та паромна переправа?
нафто заводи та бази?
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19.11.2024 10:02
+8
Ще б ту зброю дав, крім рішення...
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19.11.2024 09:55
+8
Весь час питаю себе. Чому Черчиль дозволив робити "коврові бомбардування" Німеччини. Це ж нахабна деескалація ! Це ж гера Гітлера розлютило ! І він почав стріляти ФАУ ! І чого Байден та Макрон не вчать історію Другої світової, або не роблять правильних висновків. Наша війна - це ще не світова ? Коли втягнуті всі економіки світу. І всі набивають кишені злата від зростання кількості загиблих українців ! Чому не соромно цим боягузам-лідерам ? Які у них аргументи перед Богом ? Це ж війна далеко була. І не наша. Хіба це виправдання, коли ти вже все побачив у Бучі ?
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19.11.2024 09:59
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Ще б ту зброю дав, крім рішення...
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19.11.2024 09:55 Відповісти
А чому гарне рішення в дужках?
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19.11.2024 09:56 Відповісти
() - дужки
"" - лапки
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19.11.2024 10:06 Відповісти
напевне тому, що цитата.
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19.11.2024 11:35 Відповісти
Весь час питаю себе. Чому Черчиль дозволив робити "коврові бомбардування" Німеччини. Це ж нахабна деескалація ! Це ж гера Гітлера розлютило ! І він почав стріляти ФАУ ! І чого Байден та Макрон не вчать історію Другої світової, або не роблять правильних висновків. Наша війна - це ще не світова ? Коли втягнуті всі економіки світу. І всі набивають кишені злата від зростання кількості загиблих українців ! Чому не соромно цим боягузам-лідерам ? Які у них аргументи перед Богом ? Це ж війна далеко була. І не наша. Хіба це виправдання, коли ти вже все побачив у Бучі ?
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19.11.2024 09:59 Відповісти
ну, чому?
макрон, як раз вірний послідовник франції у другій світовій. франція капітулювала за пару місяців.
пів франції смоктало у нацистів. нацистські символи весіли на ейфелевій вежі.
сша вступило у другу світову війну у європі, взагалі в останній рік.
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19.11.2024 10:11 Відповісти
З США помилка. Їх війна почалась з Перл-Харбора. А можливо й раніше, в Китаї. З санкцій Японії, з допомоги китайцям. Європу вони наситили зброєю лише, коли економіка США змінила напрямок на війну. До цього вони були під куполом ізоляції і невтручання у війну. Все як у Байдена.
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19.11.2024 10:18 Відповісти
Бо ФАУ не несли ядрьоної боєголовки....а від ядрьоної підербюргери стурбовуються що радіоактивна хмара вплине на їхню імпотенцію і вони не зможуть займатися коханням в затишному куточку
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19.11.2024 11:56 Відповісти
у глибину курської області, а не вглиб кацапії!
але, я настирливо нагадую!
порти маріуполя та бердянську?
залізниця з ростова в крим?
мости мелітополя, бердянська чонгара?
траси з переходами, на окупованому кордоні з кацапією?
крим?
кримський міст та паромна переправа?
нафто заводи та бази?
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19.11.2024 10:02 Відповісти
Аби тільки було чим. А цілей багато - стрільнеш кудись на схід, то обов'язково поцілиш у якусь стратегічну мішень.
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19.11.2024 10:21 Відповісти
Сказав Макрон і підсилив своі слова 300 - ми СКАЛЬПами
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19.11.2024 10:02 Відповісти
До 2030-го року
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19.11.2024 10:11 Відповісти
Ага, в глиб мордору і тільки по 'курвщині'' і не далі 300 км(не факт).
Гора народила мишку (отаку масюпусеньку)
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19.11.2024 10:04 Відповісти
Збоченці страшенно бояться мишей.
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19.11.2024 10:07 Відповісти
срср був глиняним колосом для нацистів, а США для кацапів слоном, який боїться мишей.
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19.11.2024 10:22 Відповісти
Разрешения бить дал, ракеты дать позабыл...
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19.11.2024 10:06 Відповісти
Жорік жарь рибу
Так іі нема
Ти жарь риба буде
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19.11.2024 13:49 Відповісти
Не зробили майже нічого, зате розвалюють одне одного так, наче по москві вже не менш, ніж ядеркою вдарили.
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19.11.2024 10:08 Відповісти
Вибір чималий! Або вам ракети без дозволу, або дозвіл без ракет! Що вам краще?
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19.11.2024 10:09 Відповісти
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19.11.2024 10:10 Відповісти
Навіть не так.
Або дозвіл без ракет або недозвіл і теж без ракет...
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19.11.2024 10:20 Відповісти
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19.11.2024 10:09 Відповісти
В сухому залишку ми маємо "дозвіл" стріляти по Курській обл, який і так був.
І це, виявляється, потужна відповідь США на вступ у війну Північної Корєї...
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19.11.2024 10:18 Відповісти
але ж склад в брянській
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19.11.2024 10:51 Відповісти
Всі потрібні ще вчора рішення приймаються з запізненням на 2,5 роки. Це схоже на надівання памперса після того,як старий Світ обгадився. Небажання приймати дійсність якою вона є - то головна проблема ******** демократичної системи керування владою. Авторитарні системи завжди будуть на крок попереду.
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19.11.2024 10:22 Відповісти
запізнилися більше ніж на 10 років.
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19.11.2024 11:37 Відповісти
а рішення макрона рукостискатись з лавровим на g20 - не дуже гарне рішення.
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19.11.2024 11:53 Відповісти
А оце вже Офіційна інформація.
А не переписування жовтої преси.
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19.11.2024 13:12 Відповісти
 
 