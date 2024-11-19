Байден ухвалив "гарне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів углиб Росії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення Байдена продиктоване тим, що Росія пішла на ескалацію конфлікту з Україною, використовуючи солдатів із КНДР разом зі своїми солдатами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
"Росія - єдина держава, яка прийняла ескалаційне рішення... саме цей розрив призвів до рішення США", - сказав французький президент журналістам у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро.
Раніше цього року Макрон заявляв, що виступає за те, щоб дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії, оскільки Москва користується західними обмеженнями на використання безоплатно наданих ракет.
Дозвіл на удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Проте згодом текст публікації було змінено.
МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".
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макрон, як раз вірний послідовник франції у другій світовій. франція капітулювала за пару місяців.
пів франції смоктало у нацистів. нацистські символи весіли на ейфелевій вежі.
сша вступило у другу світову війну у європі, взагалі в останній рік.
але, я настирливо нагадую!
порти маріуполя та бердянську?
залізниця з ростова в крим?
мости мелітополя, бердянська чонгара?
траси з переходами, на окупованому кордоні з кацапією?
крим?
кримський міст та паромна переправа?
нафто заводи та бази?
Гора народила мишку (отаку масюпусеньку)
Так іі нема
Ти жарь риба буде
Або дозвіл без ракет або недозвіл і теж без ракет...
І це, виявляється, потужна відповідь США на вступ у війну Північної Корєї...
А не переписування жовтої преси.