Байден принял "хорошее решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Байдена продиктовано тем, что Россия пошла на эскалацию конфликта с Украиной, используя солдат из КНДР вместе со своими солдатами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Россия - единственное государство, которое приняло эскалационное решение... именно этот разрыв привел к решению США", - сказал французский президент журналистам в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
Ранее в этом году Макрон заявлял, что выступает за то, чтобы позволить Украине поражать военные цели на территории России, поскольку Москва пользуется западными ограничениями на использование безвозмездно предоставленных ракет.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"" - лапки
макрон, як раз вірний послідовник франції у другій світовій. франція капітулювала за пару місяців.
пів франції смоктало у нацистів. нацистські символи весіли на ейфелевій вежі.
сша вступило у другу світову війну у європі, взагалі в останній рік.
але, я настирливо нагадую!
порти маріуполя та бердянську?
залізниця з ростова в крим?
мости мелітополя, бердянська чонгара?
траси з переходами, на окупованому кордоні з кацапією?
крим?
кримський міст та паромна переправа?
нафто заводи та бази?
Гора народила мишку (отаку масюпусеньку)
Так іі нема
Ти жарь риба буде
Або дозвіл без ракет або недозвіл і теж без ракет...
І це, виявляється, потужна відповідь США на вступ у війну Північної Корєї...
А не переписування жовтої преси.