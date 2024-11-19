Байден принял "хорошее решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Байдена продиктовано тем, что Россия пошла на эскалацию конфликта с Украиной, используя солдат из КНДР вместе со своими солдатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Россия - единственное государство, которое приняло эскалационное решение... именно этот разрыв привел к решению США", - сказал французский президент журналистам в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Ранее в этом году Макрон заявлял, что выступает за то, чтобы позволить Украине поражать военные цели на территории России, поскольку Москва пользуется западными ограничениями на использование безвозмездно предоставленных ракет.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".