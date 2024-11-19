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Новости
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Байден принял "хорошее решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России, - Макрон

Макрон про дозвіл США бити по території РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Байдена продиктовано тем, что Россия пошла на эскалацию конфликта с Украиной, используя солдат из КНДР вместе со своими солдатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Россия - единственное государство, которое приняло эскалационное решение... именно этот разрыв привел к решению США", - сказал французский президент журналистам в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Ранее в этом году Макрон заявлял, что выступает за то, чтобы позволить Украине поражать военные цели на территории России, поскольку Москва пользуется западными ограничениями на использование безвозмездно предоставленных ракет.

Читайте также: Госдеп США не комментирует информацию о решении Байдена разрешить Украине бить ракетами вглубь РФ (обновлено)

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Автор: 

Байден Джо (2785) оружие (10198) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+11
у глибину курської області, а не вглиб кацапії!
але, я настирливо нагадую!
порти маріуполя та бердянську?
залізниця з ростова в крим?
мости мелітополя, бердянська чонгара?
траси з переходами, на окупованому кордоні з кацапією?
крим?
кримський міст та паромна переправа?
нафто заводи та бази?
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19.11.2024 10:02
+8
Ще б ту зброю дав, крім рішення...
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19.11.2024 09:55
+8
Весь час питаю себе. Чому Черчиль дозволив робити "коврові бомбардування" Німеччини. Це ж нахабна деескалація ! Це ж гера Гітлера розлютило ! І він почав стріляти ФАУ ! І чого Байден та Макрон не вчать історію Другої світової, або не роблять правильних висновків. Наша війна - це ще не світова ? Коли втягнуті всі економіки світу. І всі набивають кишені злата від зростання кількості загиблих українців ! Чому не соромно цим боягузам-лідерам ? Які у них аргументи перед Богом ? Це ж війна далеко була. І не наша. Хіба це виправдання, коли ти вже все побачив у Бучі ?
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19.11.2024 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Ще б ту зброю дав, крім рішення...
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19.11.2024 09:55 Ответить
А чому гарне рішення в дужках?
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19.11.2024 09:56 Ответить
() - дужки
"" - лапки
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19.11.2024 10:06 Ответить
напевне тому, що цитата.
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19.11.2024 11:35 Ответить
Весь час питаю себе. Чому Черчиль дозволив робити "коврові бомбардування" Німеччини. Це ж нахабна деескалація ! Це ж гера Гітлера розлютило ! І він почав стріляти ФАУ ! І чого Байден та Макрон не вчать історію Другої світової, або не роблять правильних висновків. Наша війна - це ще не світова ? Коли втягнуті всі економіки світу. І всі набивають кишені злата від зростання кількості загиблих українців ! Чому не соромно цим боягузам-лідерам ? Які у них аргументи перед Богом ? Це ж війна далеко була. І не наша. Хіба це виправдання, коли ти вже все побачив у Бучі ?
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19.11.2024 09:59 Ответить
ну, чому?
макрон, як раз вірний послідовник франції у другій світовій. франція капітулювала за пару місяців.
пів франції смоктало у нацистів. нацистські символи весіли на ейфелевій вежі.
сша вступило у другу світову війну у європі, взагалі в останній рік.
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19.11.2024 10:11 Ответить
З США помилка. Їх війна почалась з Перл-Харбора. А можливо й раніше, в Китаї. З санкцій Японії, з допомоги китайцям. Європу вони наситили зброєю лише, коли економіка США змінила напрямок на війну. До цього вони були під куполом ізоляції і невтручання у війну. Все як у Байдена.
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19.11.2024 10:18 Ответить
Бо ФАУ не несли ядрьоної боєголовки....а від ядрьоної підербюргери стурбовуються що радіоактивна хмара вплине на їхню імпотенцію і вони не зможуть займатися коханням в затишному куточку
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19.11.2024 11:56 Ответить
у глибину курської області, а не вглиб кацапії!
але, я настирливо нагадую!
порти маріуполя та бердянську?
залізниця з ростова в крим?
мости мелітополя, бердянська чонгара?
траси з переходами, на окупованому кордоні з кацапією?
крим?
кримський міст та паромна переправа?
нафто заводи та бази?
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19.11.2024 10:02 Ответить
Аби тільки було чим. А цілей багато - стрільнеш кудись на схід, то обов'язково поцілиш у якусь стратегічну мішень.
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19.11.2024 10:21 Ответить
Сказав Макрон і підсилив своі слова 300 - ми СКАЛЬПами
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19.11.2024 10:02 Ответить
До 2030-го року
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19.11.2024 10:11 Ответить
Ага, в глиб мордору і тільки по 'курвщині'' і не далі 300 км(не факт).
Гора народила мишку (отаку масюпусеньку)
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19.11.2024 10:04 Ответить
Збоченці страшенно бояться мишей.
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19.11.2024 10:07 Ответить
срср був глиняним колосом для нацистів, а США для кацапів слоном, який боїться мишей.
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19.11.2024 10:22 Ответить
Разрешения бить дал, ракеты дать позабыл...
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19.11.2024 10:06 Ответить
Жорік жарь рибу
Так іі нема
Ти жарь риба буде
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19.11.2024 13:49 Ответить
Не зробили майже нічого, зате розвалюють одне одного так, наче по москві вже не менш, ніж ядеркою вдарили.
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19.11.2024 10:08 Ответить
Вибір чималий! Або вам ракети без дозволу, або дозвіл без ракет! Що вам краще?
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19.11.2024 10:09 Ответить
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19.11.2024 10:10 Ответить
Навіть не так.
Або дозвіл без ракет або недозвіл і теж без ракет...
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19.11.2024 10:20 Ответить
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19.11.2024 10:09 Ответить
В сухому залишку ми маємо "дозвіл" стріляти по Курській обл, який і так був.
І це, виявляється, потужна відповідь США на вступ у війну Північної Корєї...
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19.11.2024 10:18 Ответить
але ж склад в брянській
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19.11.2024 10:51 Ответить
Всі потрібні ще вчора рішення приймаються з запізненням на 2,5 роки. Це схоже на надівання памперса після того,як старий Світ обгадився. Небажання приймати дійсність якою вона є - то головна проблема ******** демократичної системи керування владою. Авторитарні системи завжди будуть на крок попереду.
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19.11.2024 10:22 Ответить
запізнилися більше ніж на 10 років.
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19.11.2024 11:37 Ответить
а рішення макрона рукостискатись з лавровим на g20 - не дуже гарне рішення.
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19.11.2024 11:53 Ответить
А оце вже Офіційна інформація.
А не переписування жовтої преси.
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19.11.2024 13:12 Ответить
 
 