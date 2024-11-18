Госдеп США не комментирует информацию о решении Байдена разрешить Украине бить ракетами вглубь РФ (обновлено)
Государственный департамент США не комментирует сообщений, которые распространили некоторые американские СМИ относительно решения главы Белого Дома Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по целям на территории России.
Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
У меня нет никаких заявлений относительно изменения политики, о чем я могу говорить сегодня",- сказал представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о решении президента Байдена.
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В то же время Миллер отметил, что Соединенные Штаты вместе с другими партнерами из более чем 50 стран продолжают снабжать Украину возможностями для того, чтобы противостоять российской агрессии.
"Мы четко заявили, что будем всегда адаптировать и корректировать возможности, которые мы предоставляем Украине, когда это будет целесообразно, и вы видели, как мы подкрепляли это шагами на протяжении последних нескольких лет", - подчеркнул Миллер.
В ответ на просьбу прокомментировать уже имеющиеся обвинения российской стороны в том, что США прибегают к эскалации войны, представитель Госдепа отметил, что именно Россия делает все, чтобы усилить напряженность.
Представитель Госдепа заметил, что только за последний месяц РФ привлекла к своей войне против Украины "более 11 тысяч северокорейских военных, которые сейчас находятся на линии фронта под Курском".
Представитель Госдепа добавил, что это - серьезная эскалация, поскольку речь идет о привлечении армии азиатской страны к конфликту в Европе. В этом контексте он напомнил заявление Блинкена, что ответ США не будет твердым.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
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Панове, давайте назавжди відділемо мухи від котлет у частині "Офіційного надання дозволів на удари по території рф"
ОФІЦІЙНОГО дозволу який оприлюднять державні посадовці США, Великобританії та Франції не буде ніколи. Ракети будуть влучати у цілі, але заяв типу - "Ми дали Україні дозвіл" - не буде. Трохи ретро.
Коли навесні цього року Україна отримала другу партію ракет ATACMS та дозвіл на їх застосування у тому числі по території Криму, то не було ЖОДНОГО ОФІЦІЙНОГО повідомлення ані про передачу ракет, ані про дозвіл ними бити. Максимум - "Ми дали українцям те, що вони просили" від Байдена. Без будь яких.уточнень - що саме дали та чого ми просили.
Більше - постачання нам американських ракет не зафіксовано у жодному релізі про пакети американської допомоги Україні. Лише я розповідав про формулу "+ 100" де "100" - мільйони виділені на ракети. І тому...
І тому будьте впевнені - все зараз буде проходити по старій схемі і навіть після вибухів у бидлостані "туман війни" офіційні особи розвіювати не будут - лише ваш покірний слуга "Від імені та по дорученню".
Тож москалі нехай собі гадають.
А нам своє робить.