Госдеп США не комментирует информацию о решении Байдена разрешить Украине бить ракетами вглубь РФ (обновлено)

Государственный департамент США не комментирует сообщений, которые распространили некоторые американские СМИ относительно решения главы Белого Дома Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по целям на территории России.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

У меня нет никаких заявлений относительно изменения политики, о чем я могу говорить сегодня",- сказал представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о решении президента Байдена.

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В то же время Миллер отметил, что Соединенные Штаты вместе с другими партнерами из более чем 50 стран продолжают снабжать Украину возможностями для того, чтобы противостоять российской агрессии.

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"Мы четко заявили, что будем всегда адаптировать и корректировать возможности, которые мы предоставляем Украине, когда это будет целесообразно, и вы видели, как мы подкрепляли это шагами на протяжении последних нескольких лет", - подчеркнул Миллер.

В ответ на просьбу прокомментировать уже имеющиеся обвинения российской стороны в том, что США прибегают к эскалации войны, представитель Госдепа отметил, что именно Россия делает все, чтобы усилить напряженность.

Представитель Госдепа заметил, что только за последний месяц РФ привлекла к своей войне против Украины "более 11 тысяч северокорейских военных, которые сейчас находятся на линии фронта под Курском".

Представитель Госдепа добавил, что это - серьезная эскалация, поскольку речь идет о привлечении армии азиатской страны к конфликту в Европе. В этом контексте он напомнил заявление Блинкена, что ответ США не будет твердым.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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