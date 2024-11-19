Росія надіслала в Міжнародний суд ООН документ, який нібито містить докази "геноциду на Донбасі"
У ЗМІ повідомляють, що росіяни передали у Міжнародний суд ООН "контрмеморандум" на 522 сторінки, у якому нібито надали докази "геноциду на Донбасі".
Про це пише Цензор НЕТ, посилаючись на заяву кандидата юридичних наук та ексзаступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в соцмережі X.
Документ містить свідчення, ймовірно, вибиті в українських військовополонених під тортурами. Подібна тактика не нова для країни-агресора, констатує Мамедов.
"З досвіду роботи у справах про міжнародні злочини можу сказати, що Росія традиційно засипає міжнародні інстанції, такі як Європейський суд з прав людини чи Міжнародний кримінальний суд, великою кількістю документів, сподіваючись посіяти сумніви чи затягнути процеси", — заявив він.
Експерт підкреслив, що незалежність російської правової системи "під великим сумнівом", але суди зобов'язані вести розгляд будь-яких заяв про можливі злочини, аби встановити істину. Мамедов також наголосив на необхідності дочекатися офіційного документа росіян.
Раніше комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) звинуватив Україну у "геноциді на Донбасі" та "державному тероризмі". У відповідь на це українське МЗС висловило обурення та заявило, що "безпідставні звинувачення" чиновника тиражують пропаганду РФ. Відомство закликало керівництво ЕКОВАС засудити висловлювання чиновника.
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Он-же на "прессухе" ручку полАмал ... А карандаши точить так и не научился
Ще потрібно пред'явлення консервів для ЗСУ ,,руzzгіє младьєнzи в zообствєнам zагу''
і назавжди залишаться піда****рами..
- У БОМБАРДУВАЛЬНИКУ.
Есть. Это Донецкий каменно-угольный бассейн, примерно то же, что и Поволжье, Зауралье или Кузбасс. В том-то и дело, что это просто географическое и экономическое(залежи угля) понятие.
І зайшло б на ура...