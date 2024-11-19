Росія надіслала в Міжнародний суд ООН документ, який нібито містить докази "геноциду на Донбасі"

У ЗМІ повідомляють, що росіяни передали у Міжнародний суд ООН "контрмеморандум" на 522 сторінки, у якому нібито надали докази "геноциду на Донбасі".

Про це пише Цензор НЕТ, посилаючись на заяву кандидата юридичних наук та ексзаступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в соцмережі X.

Документ містить свідчення, ймовірно, вибиті в українських військовополонених під тортурами. Подібна тактика не нова для країни-агресора, констатує Мамедов.

"З досвіду роботи у справах про міжнародні злочини можу сказати, що Росія традиційно засипає міжнародні інстанції, такі як Європейський суд з прав людини чи Міжнародний кримінальний суд, великою кількістю документів, сподіваючись посіяти сумніви чи затягнути процеси", — заявив він.

Експерт підкреслив, що незалежність російської правової системи "під великим сумнівом", але суди зобов'язані вести розгляд будь-яких заяв про можливі злочини, аби встановити істину. Мамедов також наголосив на необхідності дочекатися офіційного документа росіян.

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Раніше комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) звинуватив Україну у "геноциді на Донбасі" та "державному тероризмі". У відповідь на це українське МЗС висловило обурення та заявило, що "безпідставні звинувачення" чиновника тиражують пропаганду РФ. Відомство закликало керівництво ЕКОВАС засудити висловлювання чиновника.