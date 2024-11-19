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Новини
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Росія надіслала в Міжнародний суд ООН документ, який нібито містить докази "геноциду на Донбасі"

Росія традиційно засипає міжнародні інстанції, такі як Європейський суд з прав людини чи Міжнародний кримінальний суд, великою кількістю документів, сподіваючись посіяти сумніви чи затягнути процеси

У ЗМІ повідомляють, що росіяни передали у Міжнародний суд ООН "контрмеморандум" на 522 сторінки, у якому нібито надали докази "геноциду на Донбасі".

Про це пише Цензор НЕТ, посилаючись на заяву кандидата юридичних наук та ексзаступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в  соцмережі X.

Документ містить свідчення, ймовірно, вибиті в українських військовополонених під тортурами. Подібна тактика не нова для країни-агресора, констатує Мамедов.

"З досвіду роботи у справах про міжнародні злочини можу сказати, що Росія традиційно засипає міжнародні інстанції, такі як Європейський суд з прав людини чи Міжнародний кримінальний суд, великою кількістю документів, сподіваючись посіяти сумніви чи затягнути процеси", — заявив він.

Експерт підкреслив, що незалежність російської правової системи "під великим сумнівом", але суди зобов'язані вести розгляд будь-яких заяв про можливі злочини, аби встановити істину. Мамедов також наголосив на необхідності дочекатися офіційного документа росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія повинна виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну, - заява понад 50 країн

Раніше комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) звинуватив Україну у "геноциді на Донбасі" та "державному тероризмі". У відповідь на це українське МЗС висловило обурення та заявило, що "безпідставні звинувачення" чиновника тиражують пропаганду РФ. Відомство закликало керівництво ЕКОВАС засудити висловлювання чиновника.

геноцид (307) росія (65098) Донбас (22355) Міжнародний суд ООН (166)


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Топ коментарі
+18
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19.11.2024 15:45
+17
Саме так. Забороняли вдівати дамбаську національну одежу, співати дамбаські пісні та їсти дамбаські страви...
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19.11.2024 15:52
+14
Я був там один раз В Донецькій обл. На Євро-2012 . Єдиний геноцид,що я бачив,це п'яні англійські фани, тому що пиво для них зробили занадто дешеве. Тому вони воду не пили.
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19.11.2024 15:44
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Знову щось Яник написав)
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19.11.2024 15:38 Відповісти
522 сторінки? та він до стількох і рахувати не вміє
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19.11.2024 15:42 Відповісти
Чем ?
Он-же на "прессухе" ручку полАмал ... А карандаши точить так и не научился
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19.11.2024 16:00 Відповісти
А ,,мальчіка в трусіках'' привезли???
Ще потрібно пред'явлення консервів для ЗСУ ,,руzzгіє младьєнzи в zообствєнам zагу''
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19.11.2024 16:05 Відповісти
Я був там один раз В Донецькій обл. На Євро-2012 . Єдиний геноцид,що я бачив,це п'яні англійські фани, тому що пиво для них зробили занадто дешеве. Тому вони воду не пили.
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19.11.2024 15:44 Відповісти
Дамбілі бамбас.
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19.11.2024 15:44 Відповісти
"...Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що Україна не бомбила вісім років Донбас, а обмінювалася ударами з армією РФ. В інтерв'ю, опублікованому прес-службою Пригожина, він називає "спецоперацію" так званою, та заявляє, що всі ці роки Донбас розкрадали, зокрема й співробітники адміністрації російського президента..."
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19.11.2024 16:23 Відповісти
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19.11.2024 15:45 Відповісти
Попри всю цю маячню мені стало цікаво кого геноцидили? Народ даунбаса?
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19.11.2024 15:47 Відповісти
Саме так. Забороняли вдівати дамбаську національну одежу, співати дамбаські пісні та їсти дамбаські страви...
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19.11.2024 15:52 Відповісти
під***ари московські, вони такі..
і назавжди залишаться піда****рами..
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19.11.2024 15:47 Відповісти
руцня свідчить проти себе? вони бояри перебодяжили?
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19.11.2024 15:48 Відповісти
і знову звинувачення без доказів або з розповідями усіляких курок про "мальчика в трусіках".. Де відео, де зйомки розстрілів з дронів? Де взагалі докази того, що це Україна "геноцидить" а не рашка, яка КАБами рівняє Курщину з землею?? Як поводиться рашка все є на відео зйомках Мар'їнки, Авдіївки та інших українських міст та сел.
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19.11.2024 15:49 Відповісти
В ООН своя особлива оптика.
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19.11.2024 16:05 Відповісти
ага, спотворена.
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20.11.2024 12:46 Відповісти
Так вони ж того суда не визнають. Ще й прокурора в розшук подали. Чи в тому суді вже скінчився туалетний папір?
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19.11.2024 15:49 Відповісти
- Хдє ви билі 8 лєт, пака бамбілі данбасс? Хдє ви билі?!!!!!!!!!!!
- У БОМБАРДУВАЛЬНИКУ.
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19.11.2024 15:52 Відповісти
можу виступити свідком на стороні захисту. хоча довбойобам не довести що вони довбойоби
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19.11.2024 15:54 Відповісти
ще нас чекають якісь фентезі про геноцид народів Курської області... з показами свідків..., які на власні очі бачили, як льотчик ЗСУ посміхався, коли скидав на них бомби...
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19.11.2024 15:55 Відповісти
ніякого геноциду з боку України не було, навпаки, вата окрім російської пенсії отримувала ще й українську. Кажу як людина, що жила там до 2024р
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19.11.2024 15:57 Відповісти
А якже той відомий випадок, коли "Там на шахтє угольной х%№ нашлі отрублений"? Чистий хеноцид.. Епізод для Гааги.)
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19.11.2024 16:12 Відповісти
чому країна агресор -терорист має доступ до таких організацій ? може тому що американцям не вистачило сміливості назвати терористів терористами ?
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19.11.2024 15:59 Відповісти
Тут такий момент. Ніякого "Донбасу" у природі не існує. Немає такого адміністративно-територіального чи географічного поняття і ніколи не було. Це старе і зараз неіснуюче ЕКОНОМІЧНЕ поняття часів ссср. Правильно: "південний схід України".
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19.11.2024 16:00 Відповісти
Немає такого ... географічного поняття і ніколи не було.

Есть. Это Донецкий каменно-угольный бассейн, примерно то же, что и Поволжье, Зауралье или Кузбасс. В том-то и дело, что это просто географическое и экономическое(залежи угля) понятие.
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19.11.2024 16:41 Відповісти
😲 Яаак? Самі на себе написали? Та ці африканці офігіють!
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19.11.2024 16:20 Відповісти
Коли ця так звана влада не повідомляє про рашиські злочини ,коли щоденно гинуть десятки мирних громадян ,коли знищено стерто десятки міст і сіл ,тоді вилазять рашиські виродки і звинувачують Україну в "злочинах" ,всі ці Зеленські Єрмаки під час війни про рейтинги думають ,а не як зупинити ворога ,лише за два дні ворог убив понад 40 людей В Сумах ,Глухові ,Одесі ,Константинівки влада мовчить ,де інформаційна політика ,де подачо за кордон ,натомість за кошти платників податків утримують "марафон" і нікому не потрібний фрі дом .
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19.11.2024 16:32 Відповісти
"Россия направила в Международный суд ООН документ.." А что, Украина не направляла в Международный суд ООН документы содержащие доказательства преступлений россии? Только задокументированных российских преступлений там уже под сотню тысяч..
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19.11.2024 16:47 Відповісти
Був би цей ООН в 1943, Гітлєр подав би туди документи про геноцид євреями народа Германії.
І зайшло б на ура...
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19.11.2024 16:50 Відповісти
ми знаємо хто повірить "в цю х..ню" а хто ні, не лепіть дурня кацапи
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19.11.2024 17:10 Відповісти
Кацапи не признають міжнародні суди, та нема чого приймати від них заяви.
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19.11.2024 18:37 Відповісти
Завжди дивувала якась упорота тупість кацапні. Ну от погано тобі, падло, в Україні - не падають українці на коліна і не поважають панів-колонізаторів! То збирай манатки і повертайся в родниє *****, де тобі буде добре. Це ж логічно! У тебе є "материнська країна" де навалом ресурсів, великі зарплати, багато роботи, бєрьозкі, матрьошкі, балалайкі, "руская рєчь" і у всіх "рускоязичная чєлюсть".
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19.11.2024 18:46 Відповісти
 
 