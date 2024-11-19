Россия направила в Международный суд ООН документ, якобы содержащий доказательства "геноцида на Донбассе"

В СМИ сообщают, что россияне передали в Международный суд ООН "контрмеморандум" на 522 страницы, в котором якобы предоставили доказательства "геноцида на Донбассе".

Об этом пишет Цензор НЕТ, ссылаясь на заявление кандидата юридических наук и экс-заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова в соцсети X.

Документ содержит показания, вероятно, выбитые у украинских военнопленных под пытками. Подобная тактика не нова для страны-агрессора, констатирует Мамедов.

"По опыту работы по делам о международных преступлениях могу сказать, что Россия традиционно засыпает международные инстанции, такие как Европейский суд по правам человека или Международный уголовный суд, большим количеством документов, надеясь посеять сомнения или затянуть процессы", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что независимость российской правовой системы "под большим сомнением", но суды обязаны вести рассмотрение любых заявлений о возможных преступлениях, чтобы установить истину. Мамедов также отметил необходимость дождаться официального документа россиян.

Ранее комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обвинил Украину в "геноциде на Донбассе" и "государственном терроризме". В ответ на это украинский МИД выразил возмущение и заявил, что "безосновательные обвинения" чиновника тиражируют пропаганду РФ. Ведомство призвало руководство ЭКОВАС осудить высказывания чиновника.