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Новости
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Россия направила в Международный суд ООН документ, якобы содержащий доказательства "геноцида на Донбассе"

Росія традиційно засипає міжнародні інстанції, такі як Європейський суд з прав людини чи Міжнародний кримінальний суд, великою кількістю документів, сподіваючись посіяти сумніви чи затягнути процеси

В СМИ сообщают, что россияне передали в Международный суд ООН "контрмеморандум" на 522 страницы, в котором якобы предоставили доказательства "геноцида на Донбассе".

Об этом пишет Цензор НЕТ, ссылаясь на заявление кандидата юридических наук и экс-заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова в соцсети X.

Документ содержит показания, вероятно, выбитые у украинских военнопленных под пытками. Подобная тактика не нова для страны-агрессора, констатирует Мамедов.

"По опыту работы по делам о международных преступлениях могу сказать, что Россия традиционно засыпает международные инстанции, такие как Европейский суд по правам человека или Международный уголовный суд, большим количеством документов, надеясь посеять сомнения или затянуть процессы", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что независимость российской правовой системы "под большим сомнением", но суды обязаны вести рассмотрение любых заявлений о возможных преступлениях, чтобы установить истину. Мамедов также отметил необходимость дождаться официального документа россиян.

Ранее комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обвинил Украину в "геноциде на Донбассе" и "государственном терроризме". В ответ на это украинский МИД выразил возмущение и заявил, что "безосновательные обвинения" чиновника тиражируют пропаганду РФ. Ведомство призвало руководство ЭКОВАС осудить высказывания чиновника.

Автор: 

геноцид (416) россия (95372) Донбасс (26955) Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+18
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19.11.2024 15:45
+17
Саме так. Забороняли вдівати дамбаську національну одежу, співати дамбаські пісні та їсти дамбаські страви...
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19.11.2024 15:52
+14
Я був там один раз В Донецькій обл. На Євро-2012 . Єдиний геноцид,що я бачив,це п'яні англійські фани, тому що пиво для них зробили занадто дешеве. Тому вони воду не пили.
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19.11.2024 15:44
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Знову щось Яник написав)
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19.11.2024 15:38 Ответить
522 сторінки? та він до стількох і рахувати не вміє
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19.11.2024 15:42 Ответить
Чем ?
Он-же на "прессухе" ручку полАмал ... А карандаши точить так и не научился
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19.11.2024 16:00 Ответить
А ,,мальчіка в трусіках'' привезли???
Ще потрібно пред'явлення консервів для ЗСУ ,,руzzгіє младьєнzи в zообствєнам zагу''
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19.11.2024 16:05 Ответить
Я був там один раз В Донецькій обл. На Євро-2012 . Єдиний геноцид,що я бачив,це п'яні англійські фани, тому що пиво для них зробили занадто дешеве. Тому вони воду не пили.
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19.11.2024 15:44 Ответить
Дамбілі бамбас.
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19.11.2024 15:44 Ответить
"...Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що Україна не бомбила вісім років Донбас, а обмінювалася ударами з армією РФ. В інтерв'ю, опублікованому прес-службою Пригожина, він називає "спецоперацію" так званою, та заявляє, що всі ці роки Донбас розкрадали, зокрема й співробітники адміністрації російського президента..."
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19.11.2024 16:23 Ответить
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19.11.2024 15:45 Ответить
Попри всю цю маячню мені стало цікаво кого геноцидили? Народ даунбаса?
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19.11.2024 15:47 Ответить
Саме так. Забороняли вдівати дамбаську національну одежу, співати дамбаські пісні та їсти дамбаські страви...
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19.11.2024 15:52 Ответить
під***ари московські, вони такі..
і назавжди залишаться піда****рами..
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19.11.2024 15:47 Ответить
руцня свідчить проти себе? вони бояри перебодяжили?
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19.11.2024 15:48 Ответить
і знову звинувачення без доказів або з розповідями усіляких курок про "мальчика в трусіках".. Де відео, де зйомки розстрілів з дронів? Де взагалі докази того, що це Україна "геноцидить" а не рашка, яка КАБами рівняє Курщину з землею?? Як поводиться рашка все є на відео зйомках Мар'їнки, Авдіївки та інших українських міст та сел.
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19.11.2024 15:49 Ответить
В ООН своя особлива оптика.
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19.11.2024 16:05 Ответить
ага, спотворена.
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20.11.2024 12:46 Ответить
Так вони ж того суда не визнають. Ще й прокурора в розшук подали. Чи в тому суді вже скінчився туалетний папір?
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19.11.2024 15:49 Ответить
- Хдє ви билі 8 лєт, пака бамбілі данбасс? Хдє ви билі?!!!!!!!!!!!
- У БОМБАРДУВАЛЬНИКУ.
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19.11.2024 15:52 Ответить
можу виступити свідком на стороні захисту. хоча довбойобам не довести що вони довбойоби
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19.11.2024 15:54 Ответить
ще нас чекають якісь фентезі про геноцид народів Курської області... з показами свідків..., які на власні очі бачили, як льотчик ЗСУ посміхався, коли скидав на них бомби...
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19.11.2024 15:55 Ответить
ніякого геноциду з боку України не було, навпаки, вата окрім російської пенсії отримувала ще й українську. Кажу як людина, що жила там до 2024р
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19.11.2024 15:57 Ответить
А якже той відомий випадок, коли "Там на шахтє угольной х%№ нашлі отрублений"? Чистий хеноцид.. Епізод для Гааги.)
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19.11.2024 16:12 Ответить
чому країна агресор -терорист має доступ до таких організацій ? може тому що американцям не вистачило сміливості назвати терористів терористами ?
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19.11.2024 15:59 Ответить
Тут такий момент. Ніякого "Донбасу" у природі не існує. Немає такого адміністративно-територіального чи географічного поняття і ніколи не було. Це старе і зараз неіснуюче ЕКОНОМІЧНЕ поняття часів ссср. Правильно: "південний схід України".
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19.11.2024 16:00 Ответить
Немає такого ... географічного поняття і ніколи не було.

Есть. Это Донецкий каменно-угольный бассейн, примерно то же, что и Поволжье, Зауралье или Кузбасс. В том-то и дело, что это просто географическое и экономическое(залежи угля) понятие.
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19.11.2024 16:41 Ответить
😲 Яаак? Самі на себе написали? Та ці африканці офігіють!
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19.11.2024 16:20 Ответить
Коли ця так звана влада не повідомляє про рашиські злочини ,коли щоденно гинуть десятки мирних громадян ,коли знищено стерто десятки міст і сіл ,тоді вилазять рашиські виродки і звинувачують Україну в "злочинах" ,всі ці Зеленські Єрмаки під час війни про рейтинги думають ,а не як зупинити ворога ,лише за два дні ворог убив понад 40 людей В Сумах ,Глухові ,Одесі ,Константинівки влада мовчить ,де інформаційна політика ,де подачо за кордон ,натомість за кошти платників податків утримують "марафон" і нікому не потрібний фрі дом .
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19.11.2024 16:32 Ответить
"Россия направила в Международный суд ООН документ.." А что, Украина не направляла в Международный суд ООН документы содержащие доказательства преступлений россии? Только задокументированных российских преступлений там уже под сотню тысяч..
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19.11.2024 16:47 Ответить
Був би цей ООН в 1943, Гітлєр подав би туди документи про геноцид євреями народа Германії.
І зайшло б на ура...
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19.11.2024 16:50 Ответить
ми знаємо хто повірить "в цю х..ню" а хто ні, не лепіть дурня кацапи
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19.11.2024 17:10 Ответить
Кацапи не признають міжнародні суди, та нема чого приймати від них заяви.
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19.11.2024 18:37 Ответить
Завжди дивувала якась упорота тупість кацапні. Ну от погано тобі, падло, в Україні - не падають українці на коліна і не поважають панів-колонізаторів! То збирай манатки і повертайся в родниє *****, де тобі буде добре. Це ж логічно! У тебе є "материнська країна" де навалом ресурсів, великі зарплати, багато роботи, бєрьозкі, матрьошкі, балалайкі, "руская рєчь" і у всіх "рускоязичная чєлюсть".
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19.11.2024 18:46 Ответить
 
 