Рада ухвалила в цілому проєкт Держбюджету-2025
Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 257 парламентарів.
"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд $.
Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ", - зазначив Железняк.
Також на телемарафон буде виділено 1,5 млрд грн.
Топ коментарі
+8 Амандрапапупа
показати весь коментар19.11.2024 14:52
+7 Small Jerboa
показати весь коментар19.11.2024 14:52
+5 Александр Иванов #595744
показати весь коментар19.11.2024 14:48
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Тоді бюджет нормальний!
Але найбільше себе не обділили депутати. Саме тому все приймають миттєво, аби іфлюенсери не підбурили народ вимагати затягнути пояси депутатам...бажано, трохи вище плеч.
«Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).»
жОПи дЄрмака збільшили в 3 рази....
І їх родичів які один в одного працюють помічниками-консультантами. Все в сім'ю!
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
"видатки на оборону" - ВКЛЮЧАЮТЬ також видатки на ПОЛИЦІЮ, ПРОКУРАТУРУ, СБУ, Державну ОХОРОНУ, тощо...
цю махінацію "слуги" провернули ще на початку свого "керування".
до того, ці видатки були завжди РОЗДІЛЬНИМИ.
можна і автозаки закупити....
А потім пі...дить, наче він проти. Потворна людина на сторінках якого в соцмережах, а собливо в телеграм, все присвяченно служінню мвф і позбавлення України незалежності, шляхом вигадування «маяків» мвф, аби повністю розвалити керованість держави і заглибити народ в боргову прірву. На його сторінці ви не знайдете жодного слова про злочини рашки, про обстпіли і руйнування, про співчуття загиблим. Ця паск...а робить все і більше аби України не було.
От цікаво: а цей бюджет до якого пункту плану найвеличнішого: "Єднання", "Фронт", "Безпека"?
Крупа
Яйці по 17
Асфальт
...
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
І далі фінансування головного телезомбірувальника -"зєшмарафону''