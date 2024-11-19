Рада ухвалила в цілому проєкт Держбюджету-2025

Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 257 парламентарів.

"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд $.



Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ", - зазначив Железняк.

Також на телемарафон буде виділено 1,5 млрд грн.

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