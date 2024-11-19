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Новини
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Рада ухвалила в цілому проєкт Держбюджету-2025

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік

Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 257 парламентарів.

"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд $.

Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ", - зазначив Железняк.

Також на телемарафон буде виділено 1,5 млрд грн.

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік

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Автор: 

ВР (14971) держбюджет (2390)


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Топ коментарі
+8
Зелений дерибан?
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19.11.2024 14:52
+7
Нагадую для неуважних:
"видатки на оборону" - ВКЛЮЧАЮТЬ також видатки на ПОЛИЦІЮ, ПРОКУРАТУРУ, СБУ, Державну ОХОРОНУ, тощо...
цю махінацію "слуги" провернули ще на початку свого "керування".
до того, ці видатки були завжди РОЗДІЛЬНИМИ.
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19.11.2024 14:52
+5
Вони мабуть вийдуть на страйк щодо підвищення зарплатні, чи підуть о війська у пошуках кращої долі.
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19.11.2024 14:48
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Прокурорам - інвалідам передбачено виплати? А суддям теж?
Тоді бюджет нормальний!
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19.11.2024 14:45 Відповісти
Вони мабуть вийдуть на страйк щодо підвищення зарплатні, чи підуть о війська у пошуках кращої долі.
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19.11.2024 14:48 Відповісти
Страйк?!? Для чого, вони вже на вчора все відсудили...
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19.11.2024 15:13 Відповісти
Прокурорам, ні, суддям - так.
Але найбільше себе не обділили депутати. Саме тому все приймають миттєво, аби іфлюенсери не підбурили народ вимагати затягнути пояси депутатам...бажано, трохи вище плеч.
«Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).»
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19.11.2024 15:14 Відповісти
на утримання жОПи дЄрмака збільшили в 3 рази....
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19.11.2024 15:26 Відповісти
Щодо прокурорів інвалідів теж цікаві зміни, тим хто вже є інвалідами(кому крупи відсипали) так і буде отримувати все по повній і поджжиттєво, а от хто стане інвалідом з 25 року тим вже такого не буде. Гроші сплачені за групу не мають бути втрачені, слуги завжди подбають за тих хто носить конверти в правильні кабінети.
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19.11.2024 15:19 Відповісти
Зелений дерибан?
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19.11.2024 14:52 Відповісти
Прямо про депутатів! В точку!
І їх родичів які один в одного працюють помічниками-консультантами. Все в сім'ю!
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
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19.11.2024 15:21 Відповісти
Клован же ж ще підвищення податків не підписав! А в цей бюджет їх вже включили!
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19.11.2024 14:52 Відповісти
Нагадую для неуважних:
"видатки на оборону" - ВКЛЮЧАЮТЬ також видатки на ПОЛИЦІЮ, ПРОКУРАТУРУ, СБУ, Державну ОХОРОНУ, тощо...
цю махінацію "слуги" провернули ще на початку свого "керування".
до того, ці видатки були завжди РОЗДІЛЬНИМИ.
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19.11.2024 14:52 Відповісти
силовий блок - і бабло "загальне"
можна і автозаки закупити....
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19.11.2024 15:09 Відповісти
Головна позиція - марафон..це капець..
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19.11.2024 14:56 Відповісти
За це.все проголосували слуги риги і желєзняк, аж бігом.
А потім пі...дить, наче він проти. Потворна людина на сторінках якого в соцмережах, а собливо в телеграм, все присвяченно служінню мвф і позбавлення України незалежності, шляхом вигадування «маяків» мвф, аби повністю розвалити керованість держави і заглибити народ в боргову прірву. На його сторінці ви не знайдете жодного слова про злочини рашки, про обстпіли і руйнування, про співчуття загиблим. Ця паск...а робить все і більше аби України не було.
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20.11.2024 07:50 Відповісти
Судді, прокурори та "Єдиний марафєт" сьогодні відкоркують шампанське!

От цікаво: а цей бюджет до якого пункту плану найвеличнішого: "Єднання", "Фронт", "Безпека"?
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19.11.2024 15:01 Відповісти
Там є додатки до плану:
Крупа
Яйці по 17
Асфальт
...
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19.11.2024 15:11 Відповісти
Депутати і НАЗК! Оці так, відкорковують!
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
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19.11.2024 15:22 Відповісти
Таак, на вибори фінансів не передбачено, отже ті шо від влади будуть розповідати про вибори-брехуни!
І далі фінансування головного телезомбірувальника -"зєшмарафону''
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19.11.2024 15:03 Відповісти
скоко наталії масейчук запланували ? Хліб швидко дорожчає. А ьез масла хліб не хліб.
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19.11.2024 15:08 Відповісти
 
 