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Рада приняла в целом проект Госбюджета-2025

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік

Верховная Рада Украины приняла в целом проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 257 парламентариев.

"Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн грн. Доход 2,3 трлн грн (сюда 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд $.

Голосование бюджета в одобренных параметрах было prior action по МВФ", - отметил Железняк.

Также на телемарафон будет выделено 1,5 млрд грн.

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік

Также читайте: 55 млрд грн направят производителям оружия в 2025 году, - Сметанин

Автор: 

ВР (29228) госбюджет (1186)


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Топ комментарии
+8
Зелений дерибан?
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19.11.2024 14:52
+7
Нагадую для неуважних:
"видатки на оборону" - ВКЛЮЧАЮТЬ також видатки на ПОЛИЦІЮ, ПРОКУРАТУРУ, СБУ, Державну ОХОРОНУ, тощо...
цю махінацію "слуги" провернули ще на початку свого "керування".
до того, ці видатки були завжди РОЗДІЛЬНИМИ.
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19.11.2024 14:52
+5
Вони мабуть вийдуть на страйк щодо підвищення зарплатні, чи підуть о війська у пошуках кращої долі.
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19.11.2024 14:48
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Прокурорам - інвалідам передбачено виплати? А суддям теж?
Тоді бюджет нормальний!
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19.11.2024 14:45 Ответить
Вони мабуть вийдуть на страйк щодо підвищення зарплатні, чи підуть о війська у пошуках кращої долі.
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19.11.2024 14:48 Ответить
Страйк?!? Для чого, вони вже на вчора все відсудили...
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19.11.2024 15:13 Ответить
Прокурорам, ні, суддям - так.
Але найбільше себе не обділили депутати. Саме тому все приймають миттєво, аби іфлюенсери не підбурили народ вимагати затягнути пояси депутатам...бажано, трохи вище плеч.
«Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).»
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19.11.2024 15:14 Ответить
на утримання жОПи дЄрмака збільшили в 3 рази....
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19.11.2024 15:26 Ответить
Щодо прокурорів інвалідів теж цікаві зміни, тим хто вже є інвалідами(кому крупи відсипали) так і буде отримувати все по повній і поджжиттєво, а от хто стане інвалідом з 25 року тим вже такого не буде. Гроші сплачені за групу не мають бути втрачені, слуги завжди подбають за тих хто носить конверти в правильні кабінети.
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19.11.2024 15:19 Ответить
Зелений дерибан?
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19.11.2024 14:52 Ответить
Прямо про депутатів! В точку!
І їх родичів які один в одного працюють помічниками-консультантами. Все в сім'ю!
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
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19.11.2024 15:21 Ответить
Клован же ж ще підвищення податків не підписав! А в цей бюджет їх вже включили!
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19.11.2024 14:52 Ответить
Нагадую для неуважних:
"видатки на оборону" - ВКЛЮЧАЮТЬ також видатки на ПОЛИЦІЮ, ПРОКУРАТУРУ, СБУ, Державну ОХОРОНУ, тощо...
цю махінацію "слуги" провернули ще на початку свого "керування".
до того, ці видатки були завжди РОЗДІЛЬНИМИ.
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19.11.2024 14:52 Ответить
силовий блок - і бабло "загальне"
можна і автозаки закупити....
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19.11.2024 15:09 Ответить
Головна позиція - марафон..це капець..
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19.11.2024 14:56 Ответить
За це.все проголосували слуги риги і желєзняк, аж бігом.
А потім пі...дить, наче він проти. Потворна людина на сторінках якого в соцмережах, а собливо в телеграм, все присвяченно служінню мвф і позбавлення України незалежності, шляхом вигадування «маяків» мвф, аби повністю розвалити керованість держави і заглибити народ в боргову прірву. На його сторінці ви не знайдете жодного слова про злочини рашки, про обстпіли і руйнування, про співчуття загиблим. Ця паск...а робить все і більше аби України не було.
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20.11.2024 07:50 Ответить
Судді, прокурори та "Єдиний марафєт" сьогодні відкоркують шампанське!

От цікаво: а цей бюджет до якого пункту плану найвеличнішого: "Єднання", "Фронт", "Безпека"?
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19.11.2024 15:01 Ответить
Там є додатки до плану:
Крупа
Яйці по 17
Асфальт
...
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19.11.2024 15:11 Ответить
Депутати і НАЗК! Оці так, відкорковують!
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
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19.11.2024 15:22 Ответить
Таак, на вибори фінансів не передбачено, отже ті шо від влади будуть розповідати про вибори-брехуни!
І далі фінансування головного телезомбірувальника -"зєшмарафону''
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19.11.2024 15:03 Ответить
скоко наталії масейчук запланували ? Хліб швидко дорожчає. А ьез масла хліб не хліб.
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19.11.2024 15:08 Ответить
 
 