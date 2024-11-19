Рада приняла в целом проект Госбюджета-2025

Верховная Рада Украины приняла в целом проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 257 парламентариев.

"Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн грн. Доход 2,3 трлн грн (сюда 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд $.



Голосование бюджета в одобренных параметрах было prior action по МВФ", - отметил Железняк.

Также на телемарафон будет выделено 1,5 млрд грн.

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