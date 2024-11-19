Рада приняла в целом проект Госбюджета-2025
Верховная Рада Украины приняла в целом проект государственного бюджета на 2025 год.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 257 парламентариев.
"Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн грн. Доход 2,3 трлн грн (сюда 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд $.
Голосование бюджета в одобренных параметрах было prior action по МВФ", - отметил Железняк.
Также на телемарафон будет выделено 1,5 млрд грн.
Топ комментарии
+8 Амандрапапупа
показать весь комментарий19.11.2024 14:52
+7 Small Jerboa
показать весь комментарий19.11.2024 14:52
+5 Александр Иванов #595744
показать весь комментарий19.11.2024 14:48
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Тоді бюджет нормальний!
Але найбільше себе не обділили депутати. Саме тому все приймають миттєво, аби іфлюенсери не підбурили народ вимагати затягнути пояси депутатам...бажано, трохи вище плеч.
«Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).»
жОПи дЄрмака збільшили в 3 рази....
І їх родичів які один в одного працюють помічниками-консультантами. Все в сім'ю!
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
"видатки на оборону" - ВКЛЮЧАЮТЬ також видатки на ПОЛИЦІЮ, ПРОКУРАТУРУ, СБУ, Державну ОХОРОНУ, тощо...
цю махінацію "слуги" провернули ще на початку свого "керування".
до того, ці видатки були завжди РОЗДІЛЬНИМИ.
можна і автозаки закупити....
А потім пі...дить, наче він проти. Потворна людина на сторінках якого в соцмережах, а собливо в телеграм, все присвяченно служінню мвф і позбавлення України незалежності, шляхом вигадування «маяків» мвф, аби повністю розвалити керованість держави і заглибити народ в боргову прірву. На його сторінці ви не знайдете жодного слова про злочини рашки, про обстпіли і руйнування, про співчуття загиблим. Ця паск...а робить все і більше аби України не було.
От цікаво: а цей бюджет до якого пункту плану найвеличнішого: "Єднання", "Фронт", "Безпека"?
Крупа
Яйці по 17
Асфальт
...
Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік - парламент затвердить кошторис.
1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).
З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).
І далі фінансування головного телезомбірувальника -"зєшмарафону''