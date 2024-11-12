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Новости Оборона
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55 млрд грн направят производителям оружия в 2025 году, - Сметанин

Україна виготовляє майже 20 САУ

В следующем году на производство вооружения и военной техники будет выделено более 55 млрд гривен.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.

Так, 54,55 млрд грн пойдут на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Это, по словам Сметанина, больше, чем было выделено на 2024 год - около 51 млрд грн.

500 млн грн выделят на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.

"Эта программа была создана в этом году, и дает возможность производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет", - добавил министр.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Верховная Рада приняла выводы и предложения к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", таким образом проект закона считается принятым в первом чтении.

Читайте: Бюджет-2025: Кабмин выделит 150 миллионов на возвращение украинских беженцев

Автор: 

госбюджет (1186) оборона (5199) Герман Сметанин (25)


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Топ комментарии
+5
Класні пріоритети...під час війни на зброю і на дороги приблизно однакові суми...та й на пенсії прокурворам теж мільярд ує.
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12.11.2024 13:51
+2
Ось так вони цінять життя військових. З усього бюджету в 2трлн аж 50млрд на озброєння і це під час війни під час коли треба кожну копійчину рахувати та знаходити на нове озброєння яке дає змогу рятувати життя українських хлопців.
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12.11.2024 14:53
+1
На спецпенсії картавим прокурорам та іншим заброньованим, виділяється 10 млдр. на місяць

https://osvita.ua/news/93469/
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12.11.2024 15:02
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Класні пріоритети...під час війни на зброю і на дороги приблизно однакові суми...та й на пенсії прокурворам теж мільярд ує.
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12.11.2024 13:51 Ответить
На спецпенсії картавим прокурорам та іншим заброньованим, виділяється 10 млдр. на місяць

https://osvita.ua/news/93469/
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12.11.2024 15:02 Ответить
А на повышение зарплат прокурорам и судьям? У нас прокуроры с судьями защищают страну от орков или военные из ЗСУ?
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12.11.2024 13:52 Ответить
Описдалі на 5 рочків. Видно, дороги були погані...
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12.11.2024 14:34 Ответить
Це мало, яб сказав потрібно десь 400 лярдів
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12.11.2024 14:38 Ответить
Ось так вони цінять життя військових. З усього бюджету в 2трлн аж 50млрд на озброєння і це під час війни під час коли треба кожну копійчину рахувати та знаходити на нове озброєння яке дає змогу рятувати життя українських хлопців.
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12.11.2024 14:53 Ответить
Країна воює а ці криси 1.2 млрд бакосів виділяють, всих --0000000000000000000000
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12.11.2024 16:07 Ответить
Дуже потужно на 11-му році війни і 3-му році повномасштабного нападу виділили на озброєння аж 50 мільярдів гривень. Пам'ятаю, як перед нападом лідер опозиції Порошенко просив виділити 50 мільґярдів гривень на оборону і як тільки його не обзивали і яка тільки потвора не витирала об нього свої брудні лапи. І що? А з 2019 року на "великому крадівництві" Володя Потужний той що не втік, разом зі своєю воровитою і мародерною командою зарили в дороги більше 500 мільярдів. За ці гроші можна було купити стільки систем ППО, що їх можнка було поставити по всому периметру Україн і зробити стільки своїх ракет, що знищили б одним залпом всі кацапські заводи, які виробляють зброю. Але ж тоді не вистачило на дороги. Як показав час дороги не захистили міста від ракет і КАБів.
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12.11.2024 16:26 Ответить
Це просто смішно, якби би не було боляче за наше майбутнє
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12.11.2024 17:38 Ответить
Не погано так , приватні підприємства збройові під час війни кредит 5% а з бюджету банкам віддадуть 30%.
А не вистачає у виробників зброї грошей від відсутності замовлень.
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12.11.2024 20:43 Ответить
 
 