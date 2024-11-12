55 млрд грн направят производителям оружия в 2025 году, - Сметанин
В следующем году на производство вооружения и военной техники будет выделено более 55 млрд гривен.
Об этом сообщил глава Минстратегпрома Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.
Так, 54,55 млрд грн пойдут на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.
Это, по словам Сметанина, больше, чем было выделено на 2024 год - около 51 млрд грн.
500 млн грн выделят на программу доступных кредитов для оборонных предприятий.
"Эта программа была создана в этом году, и дает возможность производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет", - добавил министр.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Верховная Рада приняла выводы и предложения к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", таким образом проект закона считается принятым в первом чтении.
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