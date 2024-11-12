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Новини Оборона
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55 млрд грн направлять виробникам зброї у 2025 році, - Сметанін

Україна виготовляє майже 20 САУ

Наступного року на виробництво озброєння та військової техніки буде виділено понад 55 млрд гривень.

Про це повідомив глава Мінстратегпрому Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.

Так, 54,55 млрд грн підуть на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Це, за словами Сметаніна, більше, ніж було виділено на 2024 рік - близько 51 млрд грн.

500 млн грн виділять на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. 

"Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет", - додав міністр.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Читайте: Бюджет-2025: Кабмін виділить 150 мільйонів на повернення українських біженців

Автор: 

держбюджет (2390) оборона (4772) Сметанін Герман (37)


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Топ коментарі
+5
Класні пріоритети...під час війни на зброю і на дороги приблизно однакові суми...та й на пенсії прокурворам теж мільярд ує.
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12.11.2024 13:51
+2
Ось так вони цінять життя військових. З усього бюджету в 2трлн аж 50млрд на озброєння і це під час війни під час коли треба кожну копійчину рахувати та знаходити на нове озброєння яке дає змогу рятувати життя українських хлопців.
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12.11.2024 14:53
+1
На спецпенсії картавим прокурорам та іншим заброньованим, виділяється 10 млдр. на місяць

https://osvita.ua/news/93469/
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12.11.2024 15:02
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Класні пріоритети...під час війни на зброю і на дороги приблизно однакові суми...та й на пенсії прокурворам теж мільярд ує.
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12.11.2024 13:51 Відповісти
На спецпенсії картавим прокурорам та іншим заброньованим, виділяється 10 млдр. на місяць

https://osvita.ua/news/93469/
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12.11.2024 15:02 Відповісти
А на повышение зарплат прокурорам и судьям? У нас прокуроры с судьями защищают страну от орков или военные из ЗСУ?
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12.11.2024 13:52 Відповісти
Описдалі на 5 рочків. Видно, дороги були погані...
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12.11.2024 14:34 Відповісти
Це мало, яб сказав потрібно десь 400 лярдів
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12.11.2024 14:38 Відповісти
Ось так вони цінять життя військових. З усього бюджету в 2трлн аж 50млрд на озброєння і це під час війни під час коли треба кожну копійчину рахувати та знаходити на нове озброєння яке дає змогу рятувати життя українських хлопців.
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12.11.2024 14:53 Відповісти
Країна воює а ці криси 1.2 млрд бакосів виділяють, всих --0000000000000000000000
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12.11.2024 16:07 Відповісти
Дуже потужно на 11-му році війни і 3-му році повномасштабного нападу виділили на озброєння аж 50 мільярдів гривень. Пам'ятаю, як перед нападом лідер опозиції Порошенко просив виділити 50 мільґярдів гривень на оборону і як тільки його не обзивали і яка тільки потвора не витирала об нього свої брудні лапи. І що? А з 2019 року на "великому крадівництві" Володя Потужний той що не втік, разом зі своєю воровитою і мародерною командою зарили в дороги більше 500 мільярдів. За ці гроші можна було купити стільки систем ППО, що їх можнка було поставити по всому периметру Україн і зробити стільки своїх ракет, що знищили б одним залпом всі кацапські заводи, які виробляють зброю. Але ж тоді не вистачило на дороги. Як показав час дороги не захистили міста від ракет і КАБів.
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12.11.2024 16:26 Відповісти
Це просто смішно, якби би не було боляче за наше майбутнє
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12.11.2024 17:38 Відповісти
Не погано так , приватні підприємства збройові під час війни кредит 5% а з бюджету банкам віддадуть 30%.
А не вистачає у виробників зброї грошей від відсутності замовлень.
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12.11.2024 20:43 Відповісти
 
 