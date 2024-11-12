55 млрд грн направлять виробникам зброї у 2025 році, - Сметанін

Наступного року на виробництво озброєння та військової техніки буде виділено понад 55 млрд гривень.

Про це повідомив глава Мінстратегпрому Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.

Так, 54,55 млрд грн підуть на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Це, за словами Сметаніна, більше, ніж було виділено на 2024 рік - близько 51 млрд грн.

500 млн грн виділять на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.

"Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет", - додав міністр.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

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