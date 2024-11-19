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Франція поділяє з Китаєм прагнення до сталого миру в Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поділяє зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном прагнення до стійкого миру в Україні, який би поважав Статут ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зустрічаємося в 1000 день агресивної війни, розпочатої Росією проти України, і я знаю, що ви, як і ми, поділяєте прагнення до тривалого миру, поважаючи Статут Організації Об'єднаних Націй, і що ви, як і ми, поділяєте ту ж стурбованість після войовничих і ескалаційних заяв Росії щодо ядерної доктрини", - наголосив президент Франції на початку зустрічі глав двох держав на полях саміту G20.

Зі свого боку Сі Цзіньпін зазначив, що в міжнародній ситуації за останні півроку відбулося кілька змін, а "декілька ризиків та викликів продовжують зростати".

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Під спільним фото з главою Китаю на офіційній сторінці в мережі Х Макрон написав, що продовжує дискусії з головою КНР на саміті в Ріо.

"На Саміті G20 наш діалог сприяє спільному вирішенню головних викликів нашого часу", - зазначив президент Франції.

Автор: 

Китай (4575) Франція (3058) Сі Цзіньпін (314) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+9
А про те, що коммі_китай надає всіляку підтримку утворенню-терористу, не згадав.
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19.11.2024 23:50
+9
китайські виродки , котрі благословили рашиста на війну проти України,є брехливі пси.котрі розказують про мир в Україні...
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19.11.2024 23:52
+6
Як було раніше одна країна напала на іншу, її союзники вписалася за неї, союзники країни агресора теж не залишилися в боргу і почали всі у світі один одного місити.

Тепер же все не так: всі бігають агресору у всі місця зазирають чи не можна там мир випадково побачити? До союзників агресора бігають може в них теж мир можна побачити? А війна все розростається і розростається.

Другу світову за 5 років закінчили. Війна у Європі вже більше 10 років йде і тільки розростається.
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19.11.2024 23:59
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Макрон не вірь казкам жовторилих!!!
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19.11.2024 23:48 Відповісти
А про те, що коммі_китай надає всіляку підтримку утворенню-терористу, не згадав.
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19.11.2024 23:50 Відповісти
Китайцю πιζδіти - не мішки ворочати.
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19.11.2024 23:50 Відповісти
китайські виродки , котрі благословили рашиста на війну проти України,є брехливі пси.котрі розказують про мир в Україні...
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19.11.2024 23:52 Відповісти
Як було раніше одна країна напала на іншу, її союзники вписалася за неї, союзники країни агресора теж не залишилися в боргу і почали всі у світі один одного місити.

Тепер же все не так: всі бігають агресору у всі місця зазирають чи не можна там мир випадково побачити? До союзників агресора бігають може в них теж мир можна побачити? А війна все розростається і розростається.

Другу світову за 5 років закінчили. Війна у Європі вже більше 10 років йде і тільки розростається.
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19.11.2024 23:59 Відповісти
Як люди швидко забувають історію і придумують міфи.

Перед другою світовою був Мюнхен, потім Англія і Франція так спішили надати допомогу Польщі що якби Гітлер сам не напав на Бельгію то і б з ним торгувати знову почали.
А перед тим ще було, що американські банки фактично профінансували всю військову машину нацистів своїми кредитами, а вся Європа продавала обладнання та ресурси.
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20.11.2024 00:17 Відповісти
Не почали б. Гітлер швидко всіх окупував. Навіть британці ледве встигли втекти, кинувши в Дюнкерку купу зброї і ледь не програвши війну. Тоді ще Кеннеді старший переконував Рузвельта не допомагати британцям бо вони все одно скоро програють.
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20.11.2024 00:21 Відповісти
А я що написав що Гітлер сам напав на соплежуїв, а щодо Кеннеді старшого то він був мафіозі із тісними зв'язками з італійською мафією.
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20.11.2024 09:27 Відповісти
Все знают что КНДР это ручной плохой парень Китая и сам он не может клепать столько технологичного оружия. Но делают вид что не в курсе.
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20.11.2024 00:17 Відповісти
Нехай ці два балабола друг дружку по тузу устойчиво шпіндяхорять.
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20.11.2024 01:26 Відповісти
Якби Сі не дозволив ***** напад на Україну то ***** б засунув всі свої імперські амбіції у власну дупу. Але подальша історія підтверджує що саме Китай наполягав на нападі переслідуючи власні інтереси. В будь якому розкладі виграє Китай. Зокрема, *****стан за будь якого розкладу перетворюється фактично на залежну від Китаю провінцію. Якщо ***** програє то Китай швидко забирає свої території, а повністю ослаблений *****стан зможе хіба що попискувати. Це можна зробити легко шляхом нахабного заселення китайців, а завадити цьому вже ніхто в *****стані не зможе. Якщо ***** виграє то Китай впевнено нападає на Тайвань і забирає залишки *****вського ВПК за борги. В будь якому випадку відкривається можливість обідрати ослаблений війною *****стан до нитки.
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20.11.2024 06:10 Відповісти
Макрон с Лавровым целовался да Си ему теперь коллега...
Учитывая, что Франция покупает российский газ чуть не больше Китая и соответственно платит *****, на которые он убивает людей...
Ну да, похоже они с Си так и есть - циничные коллеги и ублюдки.
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20.11.2024 06:29 Відповісти
Оце так ввів війська любитель старих баб
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20.11.2024 07:53 Відповісти
Ну по факту китаю щас дуже вигідна війна,бо поки вона йде амери не можуть повністю переключитися на індо-тихоокеанський регіон який для нах в 100 разів важнійший чим Україна.
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20.11.2024 09:53 Відповісти
 
 