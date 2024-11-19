Франція поділяє з Китаєм прагнення до сталого миру в Україні, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поділяє зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном прагнення до стійкого миру в Україні, який би поважав Статут ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зустрічаємося в 1000 день агресивної війни, розпочатої Росією проти України, і я знаю, що ви, як і ми, поділяєте прагнення до тривалого миру, поважаючи Статут Організації Об'єднаних Націй, і що ви, як і ми, поділяєте ту ж стурбованість після войовничих і ескалаційних заяв Росії щодо ядерної доктрини", - наголосив президент Франції на початку зустрічі глав двох держав на полях саміту G20.

Зі свого боку Сі Цзіньпін зазначив, що в міжнародній ситуації за останні півроку відбулося кілька змін, а "декілька ризиків та викликів продовжують зростати".

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Під спільним фото з главою Китаю на офіційній сторінці в мережі Х Макрон написав, що продовжує дискусії з головою КНР на саміті в Ріо.

"На Саміті G20 наш діалог сприяє спільному вирішенню головних викликів нашого часу", - зазначив президент Франції.