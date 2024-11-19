Франція поділяє з Китаєм прагнення до сталого миру в Україні, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поділяє зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном прагнення до стійкого миру в Україні, який би поважав Статут ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми зустрічаємося в 1000 день агресивної війни, розпочатої Росією проти України, і я знаю, що ви, як і ми, поділяєте прагнення до тривалого миру, поважаючи Статут Організації Об'єднаних Націй, і що ви, як і ми, поділяєте ту ж стурбованість після войовничих і ескалаційних заяв Росії щодо ядерної доктрини", - наголосив президент Франції на початку зустрічі глав двох держав на полях саміту G20.
Зі свого боку Сі Цзіньпін зазначив, що в міжнародній ситуації за останні півроку відбулося кілька змін, а "декілька ризиків та викликів продовжують зростати".
Під спільним фото з главою Китаю на офіційній сторінці в мережі Х Макрон написав, що продовжує дискусії з головою КНР на саміті в Ріо.
"На Саміті G20 наш діалог сприяє спільному вирішенню головних викликів нашого часу", - зазначив президент Франції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер же все не так: всі бігають агресору у всі місця зазирають чи не можна там мир випадково побачити? До союзників агресора бігають може в них теж мир можна побачити? А війна все розростається і розростається.
Другу світову за 5 років закінчили. Війна у Європі вже більше 10 років йде і тільки розростається.
Перед другою світовою був Мюнхен, потім Англія і Франція так спішили надати допомогу Польщі що якби Гітлер сам не напав на Бельгію то і б з ним торгувати знову почали.
А перед тим ще було, що американські банки фактично профінансували всю військову машину нацистів своїми кредитами, а вся Європа продавала обладнання та ресурси.
Учитывая, что Франция покупает российский газ чуть не больше Китая и соответственно платит *****, на которые он убивает людей...
Ну да, похоже они с Си так и есть - циничные коллеги и ублюдки.