Франция разделяет с Китаем стремление к устойчивому миру в Украине, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разделяет со своим китайским коллегой Си Цзиньпином стремление к устойчивому миру в Украине, который бы уважал Устав ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы встречаемся в 1000 день агрессивной войны, начатой Россией против Украины, и я знаю, что вы, как и мы, разделяете стремление к длительному миру, уважая Устав Организации Объединенных Наций, и что вы, как и мы, разделяете ту же обеспокоенность после воинственных и эскалационных заявлений России относительно ядерной доктрины", - подчеркнул президент Франции в начале встречи глав двух государств на полях саммита G20.

Со своей стороны Си Цзиньпин отметил, что в международной ситуации за последние полгода произошло несколько изменений, а "несколько рисков и вызовов продолжают расти".

Читайте также: МИД Китая об атаке РФ на энергетику Украины: "Соответствующие стороны должны работать над деэскалацией"

Под совместным фото с главой Китая на официальной странице в сети Х Макрон написал, что продолжает дискуссии с главой КНР на саммите в Рио.

"На Саммите G20 наш диалог способствует совместному решению главных вызовов нашего времени", - отметил президент Франции.