Франция разделяет с Китаем стремление к устойчивому миру в Украине, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разделяет со своим китайским коллегой Си Цзиньпином стремление к устойчивому миру в Украине, который бы уважал Устав ООН.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы встречаемся в 1000 день агрессивной войны, начатой Россией против Украины, и я знаю, что вы, как и мы, разделяете стремление к длительному миру, уважая Устав Организации Объединенных Наций, и что вы, как и мы, разделяете ту же обеспокоенность после воинственных и эскалационных заявлений России относительно ядерной доктрины", - подчеркнул президент Франции в начале встречи глав двух государств на полях саммита G20.
Со своей стороны Си Цзиньпин отметил, что в международной ситуации за последние полгода произошло несколько изменений, а "несколько рисков и вызовов продолжают расти".
Под совместным фото с главой Китая на официальной странице в сети Х Макрон написал, что продолжает дискуссии с главой КНР на саммите в Рио.
"На Саммите G20 наш диалог способствует совместному решению главных вызовов нашего времени", - отметил президент Франции.
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Тепер же все не так: всі бігають агресору у всі місця зазирають чи не можна там мир випадково побачити? До союзників агресора бігають може в них теж мир можна побачити? А війна все розростається і розростається.
Другу світову за 5 років закінчили. Війна у Європі вже більше 10 років йде і тільки розростається.
Перед другою світовою був Мюнхен, потім Англія і Франція так спішили надати допомогу Польщі що якби Гітлер сам не напав на Бельгію то і б з ним торгувати знову почали.
А перед тим ще було, що американські банки фактично профінансували всю військову машину нацистів своїми кредитами, а вся Європа продавала обладнання та ресурси.
Учитывая, что Франция покупает российский газ чуть не больше Китая и соответственно платит *****, на которые он убивает людей...
Ну да, похоже они с Си так и есть - циничные коллеги и ублюдки.