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Франция разделяет с Китаем стремление к устойчивому миру в Украине, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разделяет со своим китайским коллегой Си Цзиньпином стремление к устойчивому миру в Украине, который бы уважал Устав ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы встречаемся в 1000 день агрессивной войны, начатой Россией против Украины, и я знаю, что вы, как и мы, разделяете стремление к длительному миру, уважая Устав Организации Объединенных Наций, и что вы, как и мы, разделяете ту же обеспокоенность после воинственных и эскалационных заявлений России относительно ядерной доктрины", - подчеркнул президент Франции в начале встречи глав двух государств на полях саммита G20.

Со своей стороны Си Цзиньпин отметил, что в международной ситуации за последние полгода произошло несколько изменений, а "несколько рисков и вызовов продолжают расти".

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Под совместным фото с главой Китая на официальной странице в сети Х Макрон написал, что продолжает дискуссии с главой КНР на саммите в Рио.

"На Саммите G20 наш диалог способствует совместному решению главных вызовов нашего времени", - отметил президент Франции.

Автор: 

Китай (2911) Франция (3497) Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+9
А про те, що коммі_китай надає всіляку підтримку утворенню-терористу, не згадав.
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19.11.2024 23:50
+9
китайські виродки , котрі благословили рашиста на війну проти України,є брехливі пси.котрі розказують про мир в Україні...
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19.11.2024 23:52
+6
Як було раніше одна країна напала на іншу, її союзники вписалася за неї, союзники країни агресора теж не залишилися в боргу і почали всі у світі один одного місити.

Тепер же все не так: всі бігають агресору у всі місця зазирають чи не можна там мир випадково побачити? До союзників агресора бігають може в них теж мир можна побачити? А війна все розростається і розростається.

Другу світову за 5 років закінчили. Війна у Європі вже більше 10 років йде і тільки розростається.
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19.11.2024 23:59
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Макрон не вірь казкам жовторилих!!!
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19.11.2024 23:48 Ответить
А про те, що коммі_китай надає всіляку підтримку утворенню-терористу, не згадав.
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19.11.2024 23:50 Ответить
Китайцю πιζδіти - не мішки ворочати.
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19.11.2024 23:50 Ответить
китайські виродки , котрі благословили рашиста на війну проти України,є брехливі пси.котрі розказують про мир в Україні...
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19.11.2024 23:52 Ответить
Як було раніше одна країна напала на іншу, її союзники вписалася за неї, союзники країни агресора теж не залишилися в боргу і почали всі у світі один одного місити.

Тепер же все не так: всі бігають агресору у всі місця зазирають чи не можна там мир випадково побачити? До союзників агресора бігають може в них теж мир можна побачити? А війна все розростається і розростається.

Другу світову за 5 років закінчили. Війна у Європі вже більше 10 років йде і тільки розростається.
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19.11.2024 23:59 Ответить
Як люди швидко забувають історію і придумують міфи.

Перед другою світовою був Мюнхен, потім Англія і Франція так спішили надати допомогу Польщі що якби Гітлер сам не напав на Бельгію то і б з ним торгувати знову почали.
А перед тим ще було, що американські банки фактично профінансували всю військову машину нацистів своїми кредитами, а вся Європа продавала обладнання та ресурси.
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20.11.2024 00:17 Ответить
Не почали б. Гітлер швидко всіх окупував. Навіть британці ледве встигли втекти, кинувши в Дюнкерку купу зброї і ледь не програвши війну. Тоді ще Кеннеді старший переконував Рузвельта не допомагати британцям бо вони все одно скоро програють.
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20.11.2024 00:21 Ответить
А я що написав що Гітлер сам напав на соплежуїв, а щодо Кеннеді старшого то він був мафіозі із тісними зв'язками з італійською мафією.
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20.11.2024 09:27 Ответить
Все знают что КНДР это ручной плохой парень Китая и сам он не может клепать столько технологичного оружия. Но делают вид что не в курсе.
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20.11.2024 00:17 Ответить
Нехай ці два балабола друг дружку по тузу устойчиво шпіндяхорять.
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20.11.2024 01:26 Ответить
Якби Сі не дозволив ***** напад на Україну то ***** б засунув всі свої імперські амбіції у власну дупу. Але подальша історія підтверджує що саме Китай наполягав на нападі переслідуючи власні інтереси. В будь якому розкладі виграє Китай. Зокрема, *****стан за будь якого розкладу перетворюється фактично на залежну від Китаю провінцію. Якщо ***** програє то Китай швидко забирає свої території, а повністю ослаблений *****стан зможе хіба що попискувати. Це можна зробити легко шляхом нахабного заселення китайців, а завадити цьому вже ніхто в *****стані не зможе. Якщо ***** виграє то Китай впевнено нападає на Тайвань і забирає залишки *****вського ВПК за борги. В будь якому випадку відкривається можливість обідрати ослаблений війною *****стан до нитки.
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20.11.2024 06:10 Ответить
Макрон с Лавровым целовался да Си ему теперь коллега...
Учитывая, что Франция покупает российский газ чуть не больше Китая и соответственно платит *****, на которые он убивает людей...
Ну да, похоже они с Си так и есть - циничные коллеги и ублюдки.
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20.11.2024 06:29 Ответить
Оце так ввів війська любитель старих баб
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20.11.2024 07:53 Ответить
Ну по факту китаю щас дуже вигідна війна,бо поки вона йде амери не можуть повністю переключитися на індо-тихоокеанський регіон який для нах в 100 разів важнійший чим Україна.
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20.11.2024 09:53 Ответить
 
 