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Новини Війна
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Росіяни окупували Нову Іллінку поблизу Курахового, - DeepState. КАРТА

Ворожі війська захопили Нову Іллінку та просунулись в бік Курахового на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.

"Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Росіяни значно просунулись районі Курахового

Також дивіться: Російський солдат шукає тіло свого товариша після ліквідації цілої штурмової групи: "Галоши его, царство небесное, Анатолиевич". ВIДЕО

Автор: 

окупація (6685) Курахове (122)


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Топ коментарі
+13
Мені одному здається що Курахове беруть у кільце. Чи ситуація стабільно контрольована
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20.11.2024 01:24
+11
не ідіот, а зрадник Зе ..коли вже зрозумієте
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20.11.2024 05:50
+9
Там майже котел. Але ЗЕ пофігу у нього плани та потужності....втім статистично із тих кого беруть в кільце 73% за це проголосували - щоб коли їх життя буде на волосині їх долю вирішував ідіот
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20.11.2024 03:22
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Мені одному здається що Курахове беруть у кільце. Чи ситуація стабільно контрольована
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20.11.2024 01:24 Відповісти
не просто контрольована ..а потужно контрольована здача України
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20.11.2024 05:47 Відповісти
Шапіто виконує поставлені кремлем задачі. Звісно шмаркля навідміну від овоща не піде з поста гідранта поки не виконає всі зобов'язання. То ж слуга какая разница какого народа..
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20.11.2024 11:29 Відповісти
Там майже котел. Але ЗЕ пофігу у нього плани та потужності....втім статистично із тих кого беруть в кільце 73% за це проголосували - щоб коли їх життя буде на волосині їх долю вирішував ідіот
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20.11.2024 03:22 Відповісти
не ідіот, а зрадник Зе ..коли вже зрозумієте
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20.11.2024 05:50 Відповісти
Друге не відміняє першого.
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20.11.2024 05:56 Відповісти
А де знаходяться ті, хто голосував проти? На яких фронтах, Міша? До чого ця брєдятіна - хто за кого голосував?
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20.11.2024 07:23 Відповісти
Логіка помилкова! На фронті повинні бути ВСІ виборці Зеленського і "Слуги народу"
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20.11.2024 07:36 Відповісти
нажаль у ваших словах немає сенсу, вибоали одні а страдають усі!!!!
Та й тепер фіг хто признається що голосував за зеДибіла, в нас час сказати що "голосував за зе", це те саме що признатися в тому що кожного дня злягаєшся з собакою
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20.11.2024 13:05 Відповісти
Ті хто вважає ZEленського ідіотом- подивлюся я на вас, коли він буде отримувати зірку героя РФ з рук Кадирова.
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20.11.2024 06:19 Відповісти
Як це вони "просунулись"? Вони що, газет не читають? Не знають, що нам дозволили бити ракетами по території Росії?
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20.11.2024 07:37 Відповісти
Та вони що, план "стійкості" не читали? Кацапи лізуть великими силами, а Боневтік гроші в бюджеті виділив своїй братві, а для армії марафон і плани, спочатку "перемоги", потім "потужності", а вчора "стійкості". Де ви знайдете ще такого мудрого президента, щоб беріг життя ворога?
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20.11.2024 08:15 Відповісти
Сирок і ze ви не бачите,що це новий котел вимальовується?????????
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20.11.2024 08:48 Відповісти
саме вони його і малюють. все як домовлялися в омані
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20.11.2024 09:18 Відповісти
Для чого було відправляти кращі підрозділи на курщину ,коли на Донбасі ворог наступав ,надіятись що путін піде на обмін це повна фігня.
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20.11.2024 11:09 Відповісти
 
 