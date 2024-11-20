Росіяни окупували Нову Іллінку поблизу Курахового, - DeepState. КАРТА

Ворожі війська захопили Нову Іллінку та просунулись в бік Курахового на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.

"Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російський солдат шукає тіло свого товариша після ліквідації цілої штурмової групи: "Галоши его, царство небесное, Анатолиевич". ВIДЕО