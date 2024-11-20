Росіяни окупували Нову Іллінку поблизу Курахового, - DeepState. КАРТА
Ворожі війська захопили Нову Іллінку та просунулись в бік Курахового на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.
"Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Юрий Петров #225294
показати весь коментар20.11.2024 01:24
+11 Ostap B #595458
показати весь коментар20.11.2024 05:50
+9 Михайло Иляш #595865
показати весь коментар20.11.2024 03:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й тепер фіг хто признається що голосував за зеДибіла, в нас час сказати що "голосував за зе", це те саме що признатися в тому що кожного дня злягаєшся з собакою