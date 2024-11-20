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Атака РФ на Одесу 18 листопада: кількість жертв зросла до 11

Удар РФ по Одесі 18 листопада

Кількість жертв ракетної атаки на Одесу, здійсненої військами РФ 18 листопада 2024 року, зросла до 11 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Одесі: 10 загиблих та 39 поранених, є важкі. ВIДЕО

Російський удар по Одесі 18 листопада

Нагадаємо, удень 18 листопада 2024 року російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок ворожого удару є жертви та поранені. Раніше повідомлялося про 10 загиблих та понад 50 поранених. 

У Повітряних силах заявили, що балістичну ракету "Іскандер-М", яка впала в Одесі, було збито силами ППО.

Автор: 

Одеса (5437) жертви (1785)


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