Атака РФ на Одесу 18 листопада: кількість жертв зросла до 11
Кількість жертв ракетної атаки на Одесу, здійсненої військами РФ 18 листопада 2024 року, зросла до 11 осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", - уточнив він.
Російський удар по Одесі 18 листопада
Нагадаємо, удень 18 листопада 2024 року російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок ворожого удару є жертви та поранені. Раніше повідомлялося про 10 загиблих та понад 50 поранених.
У Повітряних силах заявили, що балістичну ракету "Іскандер-М", яка впала в Одесі, було збито силами ППО.
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