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Атака РФ на Одессу 18 ноября: количество жертв возросло до 11

Удар РФ по Одесі 18 листопада

Количество жертв ракетной атаки на Одессу, осуществленной войсками РФ 18 ноября 2024 года, возросло до 11 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", - уточнил он.

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Российский удар по Одессе 18 ноября

Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 50 раненых.

В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", упавшая в Одессе, была сбита силами ПВО.

Автор: 

Одесса (7878) жертвы (2071)


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