Атака РФ на Одессу 18 ноября: количество жертв возросло до 11

Количество жертв ракетной атаки на Одессу, осуществленной войсками РФ 18 ноября 2024 года, возросло до 11 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", - уточнил он.

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Российский удар по Одессе 18 ноября

Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 50 раненых.

В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", упавшая в Одессе, была сбита силами ПВО.