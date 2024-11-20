Атака РФ на Одессу 18 ноября: количество жертв возросло до 11
Количество жертв ракетной атаки на Одессу, осуществленной войсками РФ 18 ноября 2024 года, возросло до 11 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", - уточнил он.
Российский удар по Одессе 18 ноября
Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 50 раненых.
В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", упавшая в Одессе, была сбита силами ПВО.
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