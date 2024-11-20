У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку ЗСУ
У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку українським воїнам (в тому числі англійською мовою), щоби жоден гравець у всьому світі не забував, завдяки кому ця гра змогла дійти до релізу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PlayUA.
"Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов..." Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна память всім, кого забрала ця війна", - написала команда GSC Game World.
Топ коментарі
+31 Ігор Круглій
показати весь коментар20.11.2024 19:53
+16 Владислав Сварчевський
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+10 Danger Zone
показати весь коментар20.11.2024 20:08
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Світла памя'ть одному з розробників Сталкера - Володимиру Єжову, котрий загинув на фронті.
GSC-красави. Граю через ГОГ, але міркую купити щей на стім, аби їм грошенят підкинути.