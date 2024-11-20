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Новини Війна
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У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку ЗСУ

У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку українським воїнам (в тому числі англійською мовою), щоби жоден гравець у всьому світі не забував, завдяки кому ця гра змогла дійти до релізу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PlayUA.

подяка ЗСУ від розробників гри S.T.A.L.K.E.R.

"Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов..." Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна память всім, кого забрала ця війна", - написала команда GSC Game World.

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Автор: 

відеоігри (6) ігри (21)


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Топ коментарі
+31
З гри вирізали рускій язик,лапотних порвало через це не гірше Атакамса ))
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20.11.2024 19:53
+16
Хороший поступок! Ждём игру!
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20.11.2024 19:48
+10
У цій грі нема рюського. Свого часу вони шантажували GSC тим шо зільють і нет якусь інфу по грі шоб ті зробили рюську - були послані нах.
Світла памя'ть одному з розробників Сталкера - Володимиру Єжову, котрий загинув на фронті.
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20.11.2024 20:08
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20.11.2024 19:43 Відповісти
Хороший поступок! Ждём игру!
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20.11.2024 19:48 Відповісти
Здається сьогодні офреліз.
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20.11.2024 20:05 Відповісти
Є!!!!)))
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20.11.2024 21:00 Відповісти
Фіга собі ціна 100 євро! Добре шо мій калькулятор все одно її не потягне 😁
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21.11.2024 00:10 Відповісти
Уже прошел релиз на gamepass
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20.11.2024 20:17 Відповісти
Вже можна качати.
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20.11.2024 20:40 Відповісти
Респект!
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20.11.2024 19:49 Відповісти
З гри вирізали рускій язик,лапотних порвало через це не гірше Атакамса ))
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20.11.2024 19:53 Відповісти
думаєте пірати не добавлять фанатську озвучку ? думаю і місяця не пройде, як російська озвучка буде
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20.11.2024 20:04 Відповісти
В Суджанському районі можна грати на законних підставах )
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20.11.2024 20:34 Відповісти
вже знайшов гру на трекерах, там вже є російська озвучка
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20.11.2024 20:31 Відповісти
А кацапня в цю гру грати буде?
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20.11.2024 19:55 Відповісти
Кацапам фюрер заборонив купувати гру бо там донат на ЗСУ.
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20.11.2024 20:03 Відповісти
Хибащо на українській мові. 😁
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20.11.2024 20:04 Відповісти
У цій грі нема рюського. Свого часу вони шантажували GSC тим шо зільють і нет якусь інфу по грі шоб ті зробили рюську - були послані нах.
Світла памя'ть одному з розробників Сталкера - Володимиру Єжову, котрий загинув на фронті.
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20.11.2024 20:08 Відповісти
На офсайті написано, шо кацапські тітри є. Тож можна спокійно ставити "хрюк" в титул.
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20.11.2024 20:52 Відповісти
🙏🙏🙏😢
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21.11.2024 00:42 Відповісти
Ну шо, хтось вже грає? В мене комп треба оновлювати, не потягне, хоч за вас порадуюся.
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20.11.2024 20:50 Відповісти
Онук вже купив на Стімі - 1400 гр. Буде гамать.
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20.11.2024 20:54 Відповісти
Є варіант - проходити на Ютібі.
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20.11.2024 20:55 Відповісти
Не хочу псувати враження. Всеодно комп треба оновлювати.
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20.11.2024 20:57 Відповісти
Судячи по відгукам... Як перший без МОДів неграбільний був - так і цей!)))) Чекаємо нерівнодушних моддерів!!!!
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20.11.2024 23:05 Відповісти
Після патчу нормально грає. Все шик, атмосфера як і в першій грі.

GSC-красави. Граю через ГОГ, але міркую купити щей на стім, аби їм грошенят підкинути.
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21.11.2024 04:50 Відповісти
Лицо россиянина который скачал бесплатно S.T.A.L.K.E.R. 2
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20.11.2024 23:44 Відповісти
 
 