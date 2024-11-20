У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку ЗСУ

У титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку українським воїнам (в тому числі англійською мовою), щоби жоден гравець у всьому світі не забував, завдяки кому ця гра змогла дійти до релізу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PlayUA.

"Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов..." Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна память всім, кого забрала ця війна", - написала команда GSC Game World.

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